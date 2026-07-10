Mirando al mar desde Los Ángeles

No, no estamos en California. Ni siquiera viene de una cita bíblica aunque la vista desde nuestro restaurante de hoy es casi celestial, en el alto, sobre el club Naútico de la Dehesa de Campoamor, casi colgado o suspendido y con la única visión de los barcos que hay debajo y el mar de fondo en una vista de 180º. La estancia en la terraza de este local se hace digna de ser uno de los mejores miradores gastronómicos del mediterráneo. Siempre me han llamado la atención los movimientos de la población según su lugar de origen a la hora de elegir destinos gastronómicos. En el caso de los alicantinos, existe una marcada tendencia a desplazarse hacia el norte del litoral: El Campello, La Vila Joiosa, Benidorm, Altea o Calpe concentran buena parte de sus salidas para comer o cenar. Durante los meses de invierno, esos desplazamientos suelen orientarse más hacia las comarcas de montaña o, como mucho, hacia el Medio Vinalopó.

Pero raramente van a ir a Elche, como mucho Santa Pola. Guardamar les queda lejos, Torrevieja lejísimos y Campoamor en las antípodas pese a que no está más lejos que Calpe. Así que es hora de romper ciertos hábitos, que no sé si son manías o simplemente inercias, y viajar al sur a descubrir sus muchos espacios interesantes. La cocina de este restaurante se mueve constantemente influenciada entre Alicante y Murcia, y esa mezcla es precisamente uno de sus mayores atractivos. Los arroces recogen lo mejor de ambos lados de la frontera gastronómica. Si hay uno que merece un viaje por sí solo es el caldero o el arroz Los ángeles (muy Señoret), ambos tienen profundidad, intensidad y un equilibrio extraordinario. Hacía mucho tiempo que no me encontraba un pescado a la sal tan bien ejecutado. Igual de importante es el servicio: la limpieza en sala es impecable, respetando la pieza con oficio y con esa elegancia que solo dan los años de experiencia.

Ángel Lozano, un mesonero moderno al frente de Los Ángeles, en Dehesa de Campoamor. / INFORMACIÓN

Al frente del negocio, de la sala y de cualquier detalle, un joven aunque experto Ángel Lozano, hostelero que desde bien pequeño ha «mamado» la profesión, pues sus padres han tenido y tienen restaurante. Ángel impone un estilo de mesonero moderno en total sintonía con los clientes. Los mariscos hervidos son otra de las grandes alegrías de la carta. Parece un detalle menor, pero no lo es. Conseguir que una gamba, una cigala o un langostino tengan el punto exacto de cocción, que conserven toda su jugosidad y que la piel salga prácticamente de una pieza demuestra que detrás hay técnica y mucha regularidad. Si hubiera que elegir un plato que resume la casa, probablemente serían sus pescados a la sal. Parece una elaboración sencilla, pero muy pocos consiguen ese punto de cocción exacto en el que la carne queda jugosa, firme y conserva toda su personalidad. La bodega está pensada con inteligencia.

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No pretende impresionar con etiquetas imposibles, aunque tiene muchas importantes, solo dar respuesta a perfiles de gustos distintos desde los mas clásicos a cosas muy de actualidad. Conviven referencias muy conocidas con otras capaces de sorprender, todo ello acompañado de una cristalería de calidad y de una política de precios bastante sensata, algo que siempre ayuda a disfrutar mucho más de la experiencia. Y cuando parece que la comida ha terminado, llegan unos postres de los que ya casi no quedan. Muy caseros, generosos y hechos para que el final esté a la altura del resto del menú. Los Ángeles no necesita fuegos artificiales ni cocina de laboratorio para convencer. Lo hace con una materia prima extraordinaria, una ejecución muy sólida y un entorno privilegiado. En verano, comer o cenar en esa terraza es uno de esos pequeños lujos que siguen mereciendo la pena. Y cuando llega septiembre, octubre o incluso bien entrado noviembre, probablemente sea el mejor momento para descubrirlo con más calma.