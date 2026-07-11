El Festival de Cine de Elche afronta su semana decisiva con cine, formación y el homenaje a Kiti Mánver

El 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, entra este domingo, 12 de julio, en la segunda mitad de su programación con una intensa agenda de proyecciones y actividades que se prolongará hasta la Gala de Clausura del próximo viernes. La Sección Oficial, las mesas redondas con profesionales del audiovisual, la formación, el estreno del documental dedicado a Óscar Esplá y el homenaje a Kiti Mánver marcarán los últimos días del certamen.

Desde el domingo y hasta el jueves, las proyecciones de los cortometrajes seleccionados para la Sección Oficial continuarán cada noche, a partir de las 22:00 horas, de forma simultánea en el Hort del Xocolater y en la playa de Arenales del Sol. La programación competitiva reúne trabajos de ficción, animación, documental, Autor Novel y FESCURT-Comunitat Valenciana, seleccionados entre las 1.822 obras presentadas a esta edición.

La programación continuará el domingo 12 de julio, a las 22:00 horas, con una nueva sesión de la Sección Oficial en el Hort del Xocolater y la playa de Arenales del Sol.

La sesión reúne nueve trabajos de procedencias, géneros y sensibilidades diversas: Mamá Quero ser Libre, de Salva Monleón Boluda; Estel.la i Sofia, de Patricia M. Félix; Quemar al padre, de Rafa Piqueras; Before, de Giuseppe Celestino; el documental La fuerza del silencio, de Samuel Vela; la obra de animación Profitable Place, de Alex Maximov; Afasia, de Álex Marín; La gent normal, de Isabel Ferrando Añó, y la producción portuguesa Borbulha, de Fernando Alle.

Formación y proyecciones el lunes

El lunes 13 de julio el Festival combinará formación y proyecciones. La Casa del Hort del Xocolater acogerá, de 11:00 a 13:00 horas, la masterclass ¿Qué es un showrunner?, impartida por el guionista, director y productor Tirso Calero. La sesión acercará al público una figura central en la producción audiovisual contemporánea y abordará, de forma didáctica, los procesos de escritura, venta y producción de las series de televisión.

Por la noche, a las 21:30 horas, la sección Mostra’t estará dedicada a la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater, mientras que a las 22:00 horas comenzará una nueva sesión de la Sección Oficial con nueve cortometrajes, entre ellos Jervasio, Medusas, Porque hoje é Sábado, Nåde, Sí se enteran, Pobre Marciano, Anything for a better future, Two Ships y Oltre la Collina.

La gala tendrá como uno de sus momentos centrales el homenaje a Kiti Mánver, que recibirá la Palmera de Plata, máximo reconocimiento honorífico del Festival de Cine de Elche. / INFORMACIÓN

Óscar Esplá

El martes 14 de julio será una de las jornadas más completas de la semana. A las 19:30 horas, la Casa del Hort del Xocolater acogerá la mesa redonda Creadores de animación con sello de autor, con la participación de José Prats y Thierry Torres, moderados por Arly Jones. El encuentro analizará los procesos creativos de sus trabajos, así como los retos a los que se enfrentan los creadores para distribuir sus obras, desarrollar nuevos proyectos y dar continuidad a sus carreras.

A esa misma hora, los Cines Odeón acogerán el estreno del documental dedicado a Óscar Esplá, dirigido y escrito por Marta Moll, con motivo del cincuentenario del fallecimiento del compositor alicantino. La película recorre su trayectoria vital y creativa, desde sus años de formación y su temprana proyección internacional hasta el exilio, su regreso a España y la construcción de un lenguaje musical propio en el que dialogan la tradición mediterránea y las corrientes europeas de su tiempo.

La jornada concluirá con las proyecciones nocturnas del Festival. A las 21:30 horas, Mostra’t presentará los cortometrajes ganadores del Festival de Cine Universitario Zoom In 2026, organizado por la Universidad Miguel Hernández, y a las 22:00 horas continuará la Sección Oficial.

Documentales

El miércoles 15 de julio, a las 19:30 horas, la Casa del Hort del Xocolater acogerá la mesa redonda Documentales. La realidad convertida en arte, un encuentro que reunirá a Elicia Marín, directora de Ni una sola flor; Rodrigo Agüeria, director de Una mujer que conocí llamada Yudita, y Celia de Coca, directora de Más de un millón. La sesión estará moderada por el cineasta y productor Samuel Sebastián.

Durante los días 14, 15 y 16 de julio, el Festival acogerá también el curso Descubriendo el lenguaje del cine VII. Cine y Transición, organizado por la Cátedra de Cinematografía de la Universidad Miguel Hernández.

Kiti Mánver se encuentra con el público

El jueves 16 de julio tendrá lugar uno de los momentos centrales de la programación. A las 19:30 horas, los Cines Odeón proyectarán Mamacruz, película elegida por la propia Kiti Mánver con motivo del homenaje que le dedica el Festival.

La actriz participará en la presentación y en el coloquio posterior a la proyección. Dirigida por Patricia Ortega, Mamacruz aborda el despertar personal, afectivo y sexual de una mujer mayor profundamente religiosa que comienza a enfrentarse a deseos y emociones que creía extinguidos.

La jornada continuará a las 21:30 horas con la última sesión de Mostra’t y, a las 22:00 horas, con las últimas proyecciones de la Sección Oficial en el Hort del Xocolater y Arenales del Sol.

Clausura y Premios

El viernes 17 de julio, el Hort del Xocolater acogerá a las 22:00 horas la Gala de Clausura del 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Durante la ceremonia se dará a conocer el palmarés de esta edición y se entregarán los premios del certamen.

La gala tendrá como uno de sus momentos centrales el homenaje a Kiti Mánver, que recibirá la Palmera de Plata, máximo reconocimiento honorífico del Festival de Cine de Elche, por una trayectoria de más de cinco décadas en el cine, el teatro y la televisión.

Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, la Diputación Provincial de Alicante, el Institut Valencià de Cultura y el Cine Club Luis Buñuel de Elche.