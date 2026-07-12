ANIVERSARIO
Hoy hace 64 años del día que los Rolling Stones dieron su primer concierto sin saber que estaban haciendo historia
La banda debutó el 12 de julio de 1962 en el Marquee Club de Londres con un repertorio de blues y una formación todavía distinta a la que acabaría conquistando el mundo
El 12 de julio de 1962, hace hoy 64 años, un grupo de jóvenes músicos subió al escenario del Marquee Club de Londres bajo el nombre de The Rollin’ Stones. Nadie podía imaginar entonces que aquella actuación sería el comienzo de una de las carreras más largas, exitosas e influyentes de la historia del rock.
La banda actuó en el célebre local londinense como sustituta de Blues Incorporated, el grupo de Alexis Korner, que aquella noche tenía un compromiso radiofónico con la BBC. La oportunidad abrió la puerta a Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones y sus compañeros para presentarse por primera vez ante el público con un nombre propio.
Una formación todavía incompleta
Aquel primer concierto no contó con la alineación clásica que después se haría mundialmente famosa. Charlie Watts y Bill Wyman todavía no formaban parte del grupo. Sobre el escenario estuvieron Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman, aunque las reconstrucciones históricas presentan algunas variaciones sobre la formación exacta.
El nombre también aparecía entonces escrito como The Rollin’ Stones, sin la “g” final. Brian Jones lo habría tomado de una canción de Muddy Waters después de que le preguntaran cómo se llamaba la banda.
Blues antes que rock
El repertorio de aquella noche estuvo compuesto principalmente por versiones de artistas estadounidenses de blues y rhythm and blues. Sonaron temas vinculados a Chuck Berry, Jimmy Reed, Elmore James, Bo Diddley y Muddy Waters, músicos que marcaron profundamente el estilo inicial del grupo.
Entre las canciones asociadas a aquel concierto figuran Kansas City, Baby What’s Wrong, Confessin’ the Blues, Dust My Broom, Down the Road Apiece y Got My Mojo Working. No eran todavía los autores de Satisfaction o Paint It, Black, sino un grupo de jóvenes británicos fascinados por la música negra estadounidense.
El Marquee Club, punto de partida
El Marquee Club era uno de los locales más importantes de la escena musical londinense. Situado entonces en Oxford Street, se convirtió en un escaparate fundamental para bandas emergentes y acabaría acogiendo a numerosos nombres decisivos del rock británico.
Para los Rolling Stones, aquella actuación fue mucho más que una sustitución improvisada. Supuso la primera vez que se presentaron ante el público como grupo y el inicio de una identidad que pronto empezaría a diferenciarse de la de otras bandas británicas del momento.
De un club pequeño a los mayores estadios
Pocos meses después llegarían Bill Wyman y Charlie Watts, y la formación comenzaría a consolidarse. En 1963 publicaron su primer sencillo y, a partir de ahí, construyeron una trayectoria marcada por discos, giras y canciones que transformaron la cultura popular.
Aquel concierto del 12 de julio de 1962 quedó convertido en la fecha fundacional de los Rolling Stones. Más de seis décadas después, la banda sigue asociada a una idea casi imposible en el mundo de la música: convertir una noche en un pequeño club de Londres en el principio de una historia que parece no tener final. Larga vida a "Sus satánicas majestades". Este viernes vio la luz Foreign Tongues, su vigésimo quinto álbum de estudio.
- Investigan el homicidio de un hombre hallado en el patio de un chalé de una urbanización de lujo en Torrevieja
- Cambio radical en las vacaciones de Semana Santa en los colegios de Alicante: del Lunes Santo al Miércoles de Pascua
- El asesino machista de Alicante confiesa que golpeó a sus víctimas con una pala antes de acuchillarlas
- Cae en El Campello un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas con once detenidos
- La cala de Alicante perfecta para ir con niños: pequeña, tranquila y con todos los servicios muy cerca
- La ruta costera de Alicante que combina senderismo fácil y chapuzones en calas secretas: perfecta para el calor
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina