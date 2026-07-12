Hoy hace 64 años del día que los Rolling Stones dieron su primer concierto sin saber que estaban haciendo historia

El 12 de julio de 1962, hace hoy 64 años, un grupo de jóvenes músicos subió al escenario del Marquee Club de Londres bajo el nombre de The Rollin’ Stones. Nadie podía imaginar entonces que aquella actuación sería el comienzo de una de las carreras más largas, exitosas e influyentes de la historia del rock.

La banda actuó en el célebre local londinense como sustituta de Blues Incorporated, el grupo de Alexis Korner, que aquella noche tenía un compromiso radiofónico con la BBC. La oportunidad abrió la puerta a Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones y sus compañeros para presentarse por primera vez ante el público con un nombre propio.

Una formación todavía incompleta

Aquel primer concierto no contó con la alineación clásica que después se haría mundialmente famosa. Charlie Watts y Bill Wyman todavía no formaban parte del grupo. Sobre el escenario estuvieron Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman, aunque las reconstrucciones históricas presentan algunas variaciones sobre la formación exacta.

Mick Jagger saluda a fans de los Rolling Stones en Ámsterdam, en julio de 2022. / EFE

El nombre también aparecía entonces escrito como The Rollin’ Stones, sin la “g” final. Brian Jones lo habría tomado de una canción de Muddy Waters después de que le preguntaran cómo se llamaba la banda.

Blues antes que rock

El repertorio de aquella noche estuvo compuesto principalmente por versiones de artistas estadounidenses de blues y rhythm and blues. Sonaron temas vinculados a Chuck Berry, Jimmy Reed, Elmore James, Bo Diddley y Muddy Waters, músicos que marcaron profundamente el estilo inicial del grupo.

Entre las canciones asociadas a aquel concierto figuran Kansas City, Baby What’s Wrong, Confessin’ the Blues, Dust My Broom, Down the Road Apiece y Got My Mojo Working. No eran todavía los autores de Satisfaction o Paint It, Black, sino un grupo de jóvenes británicos fascinados por la música negra estadounidense.

El Marquee Club, punto de partida

El Marquee Club era uno de los locales más importantes de la escena musical londinense. Situado entonces en Oxford Street, se convirtió en un escaparate fundamental para bandas emergentes y acabaría acogiendo a numerosos nombres decisivos del rock británico.

Para los Rolling Stones, aquella actuación fue mucho más que una sustitución improvisada. Supuso la primera vez que se presentaron ante el público como grupo y el inicio de una identidad que pronto empezaría a diferenciarse de la de otras bandas británicas del momento.

De un club pequeño a los mayores estadios

Pocos meses después llegarían Bill Wyman y Charlie Watts, y la formación comenzaría a consolidarse. En 1963 publicaron su primer sencillo y, a partir de ahí, construyeron una trayectoria marcada por discos, giras y canciones que transformaron la cultura popular.

PI STUDIO

Aquel concierto del 12 de julio de 1962 quedó convertido en la fecha fundacional de los Rolling Stones. Más de seis décadas después, la banda sigue asociada a una idea casi imposible en el mundo de la música: convertir una noche en un pequeño club de Londres en el principio de una historia que parece no tener final. Larga vida a "Sus satánicas majestades". Este viernes vio la luz Foreign Tongues, su vigésimo quinto álbum de estudio.