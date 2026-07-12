Llega la primera biografía de Roberto Bolaño, concebida como una novela de aventuras

A veintitrés años de su muerte, que se cumplirán el 15 de julio, no existía en las librerías una biografía completa de Roberto Bolaño y las causas para que esto suceda son variadas. Primero, porque se necesita una cierta lejanía temporal para contemplar en conjunto la figura de un escritor, luego porque se trata de una tarea ingente que implica investigación en tres países distintos: Chile, donde nació y pasó su infancia; México, el lugar de su juventud y de los años cruciales de su formación y, finalmente, Catalunya donde malvivió, escribió y acabó triunfando internacionalmente, pocos años antes de su prematuro fallecimiento a los 50 años.

Pero quizá el obstáculo mayor sea el hecho de que el archivo del autor de ‘2666’, en proceso de digitalización durante todos estos años, esté todavía cerrado a la consulta pública, lo que dificulta el trabajo de los investigadores. A esto se le suma el celo con el que Carolina López, la viuda oficial del autor, gestiona el patrimonio del que fue su marido, añadiendo una traba no poco importante a las investigaciones.

Roberto Bolaño en una imagen de archivo. / DDEG

Pese a todos esos inconvenientes, el abogado y novelista Jose Serralvo acaba de romper el hielo, siendo el primero que firma una biografía, no muy extensa, aunque completa de Bolaño, ‘La sombra de los perros románticos’ (Navona), que viene avalada por el escritor Juan Bonilla y la editora y docente Valerie Miles, una de las pocas personas que han tenido acceso al archivo para realizar una tesis sobre el escritor.

Pese a la negativa de la viuda a dejarse entrevistar, y al cansancio de viejos amigos del autor como Rodrigo Fresán o Juan Villoro a la hora de compartir una vez más sus recuerdos sobre Bolaño, Serralvo ha logrado construir una narración al que, según su opinión, no le faltan materiales: “Lo que no existía -conviene el biógrafo desde su residencia habitual en Ginebra- es un relato totalizador que pusiera en común todo lo ya conocido. Yo quería construir una biografía que pudiera leerse como un relato de aventuras”.

El escritor chileno Roberto Bolaño. / DDEG

Precisamente por eso, ha tomado una decisión que algunos considerarán bastante drástica, dedicarle mucho menos espacio a los años que siguieron a la entrada de Bolaño en Anagrama, momento en el que se convierte en una figura más o menos pública. “He preferido dedicar más atención a lo que ayuda a entender mejor la figura de Bolaño que son sus etapas chilena y mexicana”.

El abogado y novelista Jose Serralvo. / EPC

La vida es literatura y viceversa

Sin embargo, a la hora de reflejar aquellos años, el biógrafo es consciente de que ha chocado frontalmente con una de las tendencias más características de Bolaño, la transformación de sus vivencias personales en literatura. En buena parte de sus cuentos y especialmente en su novela ‘Los detectives salvajes’, atravesados por sus andanzas como poeta infrarrealista el autor se dedicó a mitificar sus experiencias reales, algo perfectamente aceptable si no fuera porque su tendencia a fabular aún a riesgo de desvirtuar enormemente la verdad iba un paso más allá cuando relataba sus recuerdos a amigos y periodistas.

“Bolaño mintió mucho sobre su biografía, probablemente para magnificar sus aires románticos y dárselas de aventurero. Me parece muy significativa como repetía una y otra vez que durante años vivió de los concursos literarios provinciales. Lo cierto es que el dinero que estos premios le aportaban era casi anecdótico. Él vivía gracias al apoyo económico de su esposa Carolina”. Asegura el biógrafo que cuando se ha encontrado con el dilema entre imprimir la leyenda o la posible realidad se ha decantado por dar fe de esta contradicción.

Grafitti del escritor en una calle de Barcelona. / Bcn

A Serralvo siempre le ha parecido sospechosa la historia que Bolaño solía contar, según la cual intentó colarse en los camarotes de primera clase para acudir a una fiesta en el barco que le llevó de México a Chile, exactamente igual que Leonardo DiCaprio en ‘Titanic’, película que por entonces estaba de moda. O la visión de una mujer que se paseaba desnuda por Barcelona y fue trasladada muy amablemente por la guardia urbana, una escena sorprendemente parecida a una escena de 'Terciopelo azul', de su amado David Lynch. Esa ambigüedad, cuenta, le ha dado al biógrafo la posibilidad de imaginar allí donde no alcanzaban los datos, llegando en su relato a meterse bajo las sábanas con Bolaño y Edna Lieberman o Lola Paniagua, dos de sus antiguas novias (por separado, claro está). "Pero, la forma en la que describo esas escenas está basada en cartas y poemas del propio autor".

No siempre las inexactitudes en su biografía son responsabilidad de Bolaño, según Serralvo, que ha acreditado que contra lo que se ha dicho el novelista sí estuvo en prisión durante el golpe de Estado en Chile durante ocho días, como este afirmaba. “He leído artículos en 'The New York Times' que aseguran que no estuvo en prisión y que ni siquiera estuvo en Chile en 1973. A su editor alemán le gustaba repetir, quizá para vender más libros, que Bolaño se pasó seis meses en la cárcel”.

Suele decirse que es a los 20 años de la muerte del autor cuando puede saberse si el autor va a quedar con nosotros o desaparecer. Serralvo no alberga la menor duda, la larga sombra que hoy proyecta sobre los escritores más jóvenes va a estar ahí mucho tiempo.