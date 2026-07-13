Alicante como escenario de una gran producción global de videojuegos en la Ciudad de la Luz

El campeonato mundial del videojuego Teamfight Tactics cuenta con sello “made in Alicante”. Los platós de DoDIT Entertainment, situados en Ciudad de la Luz, han sido este fin de semana del viernes 10 hasta el domingo 12 de julio el epicentro de la gran producción global del evento TFT Space Gods Tactician’s Crown.

El publisher estadounidense Riot Games ha vuelto a confiar en GGTech Entertainment para la ejecución de este campeonato mundial, correspondiente al set 17 de Teamfight Tactics. La empresa alicantina, que cuenta con una amplia experiencia en la producción de torneos internacionales de e-sports en directo, ha sido la responsable de todas las operaciones logísticas, competitivas y audiovisuales durante el show.

Campeonato internacional en la Ciudad de la Luz / INFORMACION

Jugadores y premios

Los 40 mejores aspirantes de las regiones de EMEA (Europa, Oriente Medio y Norte de África), Américas, China y APAC (Asia y Pacífico) han competido por convertirse en el nuevo campeón mundial de Teamfight Tactics. Entre ellos, figuran nombres como los estadounidenses Dishsoap y k3soju: el primero ha salido el ganador en recientes ediciones, mientras que el segundo destaca por ser el streamer de TFT más influyente a nivel global. Y en la escena nacional se está haciendo historia, España contará con dos representantes para el mundial: Safo y Guillosko. Además, este último viene de lograr el campeonato de las finales de EMEA.

Este año el primer premio ha sido para Huanmie (China), ganador del torneo y un premio de 150.000 dólares. El segundo puesto lo ha ocupado Bensac (Región EMEA) con 27 puntos totales y el tercer lugar ha sido para k3soju (Región Américas) que consiguió 26 puntos totales.

La próxima edición del TFT Space Gods Tactician’s Crown contará con un suculento premio. Se repartirá un total de 470.000 dólares entre todos los participantes en el campeonato, de los que 150.000 serán para el ganador de la competición.

Una producción global

Desde el viernes hasta el domingo, los mejores casters internacionales del panorama de TFT, procedentes de países como Estados Unidos, Hong Kong o Alemania, han estado presentes en Alicante para dar voz a la competición: han sido las caras visibles del show principal del evento que fue emitido en inglés en directo para todo el mundo por el canal de Twitch de Teamfight Tactics.

El evento en Ciudad de la Luz estuvo sincronizado con otro show simultáneo desde China, dirigido para el público oceánico y del este asiático. Desde Alicante, también se llevó a cabo la coordinación con el equipo de creadores de contenido encargados de las emisiones secundarias en diferentes canales e idiomas.

El torneo se retransmitió en directo / INFORMACION

El crecimiento de los e-sports a nivel mundial

El sector global de los e-sports está atravesando una etapa de madurez, precedida por el crecimiento masivo que experimentó la industria durante el periodo 2018-2022. Las estimaciones más recientes sitúan el mercado mundial de los e-sports en torno a los 3.000 millones de dólares en 2025, con una proyección que duplicaría la facturación hasta los 6.000 millones de dólares antes de 2030 (datos del Global E-sports Market Report 2025).

Noticias relacionadas

España se mantiene como una de las principales potencias en e-sports de Europa occidental, con unos ingresos que superan los 40 millones de euros. La empresa alicantina GGTech Entertainment es una de las grandes impulsoras del auge nacional e internacional de este sector, colaborando principalmente con Riot Games en el desarrollo de las escenas competitivas amateur y profesional de sus juegos.