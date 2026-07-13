Anastacia visitará Alicante por primera vez: "Sentí que tenía que demostrar mi valía más que el resto"

La programación musical se ha consolidado este verano como uno de los principales reclamos turísticos de la provincia de Alicante. Desde formatos más reducidos protagonizados por artistas como Yerai Cortés o Valeria Castro hasta conciertos multitudinarios como el ofrecido recientemente por Viva Suecia o Dani Martín, los distintos ciclos musicales han reunido a miles de espectadores durante las últimas semanas.

En este contexto, el ciclo Aquarela Music afronta su tramo final con la actuación de una de las artistas más reconocidas del pop internacional. Anastacia (Chicago, 1968) recalará el próximo 15 de julio en El Muelle Live, en el puerto de Alicante, dentro de la gira con la que conmemora el 25 aniversario de Not That Kind (2000), el álbum que la catapultó al éxito mundial gracias a canciones como I'm Outta Love.

Antes de su actuación en la ciudad, la cantante estadounidense atiende a INFORMACIÓN para repasar su trayectoria, reflexionar sobre la evolución de la industria musical y abordar algunos de los momentos más significativos de su carrera mientras se encuentra en plena gira por nuestro país.

Alicante acogerá uno de los conciertos de su gira por España. ¿Qué puede esperar el público español de una actuación de Anastacia?

Pueden esperar energía, mucho corazón y quién sabe qué más... Cada concierto es diferente dependiendo también de lo que aporte el público. Es dejarse llevar por el momento y a menudo eso acaba derivando en un poco de comedia improvisada (ríe). Siempre he creído que un concierto debe ser una experiencia; todos estamos allí para evadirnos durante un par de horas. Quiero que la gente baile, se ría, quizá se emocione un poco, y que se vaya con una sonrisa en la cara y un gran recuerdo para llevarse consigo. Estamos celebrando estas canciones juntos, y nunca doy eso por sentado.

¿Conocía Alicante antes de que se programara este concierto?

Un poco, pero España en general siempre ha sido uno de mis lugares favoritos para visitar, así que tengo muchas ganas de pasar algo de tiempo allí.

Es usted la artista internacional principal de una serie de conciertos que se realizan en el Puerto de Alicante ¿Nota diferencias significativas entre los públicos de distintos países?

Cada público tiene su propia personalidad y eso es una de las cosas que más me gustan de salir de gira. El público español siempre me ha parecido increíblemente apasionado. Realmente vive el momento: cantan a pleno pulmón, bailan, son expresivos y te devuelven muchísima energía. Es imposible no contagiarse de eso cuando estás sobre el escenario.

Imagino que muchas personas que asistan al concierto estarán deseando escuchar sus canciones más icónicas. ¿Qué se siente al saber que esos éxitos tienen un peso tan especial para el público?

Me siento afortunada y agradecida. Estas canciones se han convertido en parte de la vida de las personas; les recuerdan un primer amor, un viaje por carretera, una celebración o incluso un momento difícil que lograron superar. Saber que la música que has creado se ha convertido en parte de la historia de alguien es algo increíblemente conmovedor. Cada noche que canto esas canciones, sé que ya no me pertenecen solo a mí: pertenecen a todas las personas que han conectado con ellas a lo largo de los años.

Son muchos años generando esa sinergia con el público. ¿Qué cree que tiene la Anastacia de hoy que no tenía la que lanzó Not That Kind hace más de 25 años?

Principalmente tengo mayor perspectiva y la capacidad de estar presente. Creo que ahora me siento más cómoda conmigo misma que nunca, y eso sin duda se refleja en mis actuaciones.

Su carrera comenzó en una industria musical muy diferente a la que conocemos hoy en día. La transformación digital de la música ha cambiado muchas cosas.

Lo ha cambiado todo. La música es más accesible que nunca, lo cual es fantástico porque los artistas pueden llegar instantáneamente a personas de todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, ahora todo se mueve mucho más rápido. Puede haber mucha presión por crear contenido constantemente en lugar de simplemente crear música. Encontrar el equilibrio entre esas dos cosas es probablemente uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los artistas hoy en día.

¿Se siente cómoda con esa forma de consumir música?

Creo que cada generación descubre la música de una manera diferente. Si alguien descubre una de mis canciones a través de una lista de reproducción, TikTok o una plataforma de streaming y luego decide explorar más de mi catálogo, eso es maravilloso. Lo más importante es que las nuevas generaciones sigan conectando con la música.

¿Cómo es descubrir que personas que ni siquiera habían nacido cuando se publicaron algunos de sus mayores éxitos ahora están escuchando sus canciones por primera vez?

Es genial ver a niños o adolescentes cantar I'm Outta Love palabra por palabra y pensar: "Espera, ni siquiera habías nacido cuando salió esta canción". La música tiene esta increíble capacidad de seguir encontrando nuevas audiencias, y me encanta que estas canciones continúen teniendo vida más allá del momento en que fueron lanzadas. Es un verdadero privilegio.

Mirando atrás en su carrera, ¿qué logro o momento es el que más orgullo le produce?

Sinceramente, seguir aquí y seguir haciendo lo que amo. El hecho de que la gente todavía quiera venir a mis conciertos después de todo este tiempo es algo que nunca dejaré de agradecer. En todo este tiempo he descubierto que realmente se trata de rodearte de personas en las que confías, algo que es un proceso de aprendizaje a través de diferentes experiencias. Tu relación con la música tiene que salir de forma natural, como ocurre con todas las cosas en la vida.

¿Ser mujer en una industria masculinizada ha supuesto alguna vez una desventaja?

Ha habido momentos en los que sentí que tenía que demostrar un poco más mi valía, pero eso no era necesario por ser mujer. Siempre fui diferente de otras cantantes que había ahí fuera, así que durante años pensé que eso era algo negativo, pero una vez que me descubrieron se convirtió en una ventaja. Siempre he creído que la autenticidad y la perseverancia terminan hablando más alto que cualquier otra cosa. Nunca he querido encajar en la idea que otra persona tuviera de quién debía ser. Siempre he querido construir una carrera que fuera fiel a mí misma, y estoy orgullosa de haberlo conseguido.

Puede que no sea plenamente consciente de ello, pero muchas personas la ven como un referente, tanto a nivel personal como profesional, especialmente después de haber superado dos veces un cáncer. En una ocasión dijo: "Creo que ahora soy más famosa por haber tenido cáncer de mama". ¿Qué siente al saber que su historia inspira a tantas personas?

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Es algo que nunca esperé, pero es uno de los mayores honores de mi vida. Por supuesto, preferiría que nadie tuviera que pasar por un cáncer, pero si compartir mi experiencia ha ayudado, aunque solo sea a una persona, a sentir menos miedo o más esperanza, entonces algo positivo surgió de un capítulo muy difícil. También te digo que no me veo como alguien extraordinario; soy una persona que siguió poniendo un pie delante del otro. Si las personas encuentran fuerza en eso, entonces me siento increíblemente agradecida. Porque la vida me ha enseñado que la resiliencia no consiste en fingir que todo está bien. Consiste en elegir seguir adelante, incluso cuando la vida se vuelve increíblemente difícil.