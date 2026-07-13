El documental del compositor Óscar Esplá se estrenará, en exclusiva, en el Festival de Cine de Elche

El legado de Óscar Esplá traspasa la gran pantalla. La 49ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, estrenará este martes 14 de julio Óscar Esplá, la esencia de Levante, dirigido por Marta Moll y producido por Información TV. Esta obra entra dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario del fallecimiento del compositor alicantino, en la que también participan la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana, MASOS Guadalest y el Ayuntamiento de Elche.

Con una duración de 50 minutos, la película construye un retrato íntimo y documentado de una de las figuras esenciales del sinfonismo español del siglo XX. A través de testimonios de músicos, investigadores, especialistas y familiares, el documental recorre la trayectoria de Esplá desde sus primeros años en Alicante hasta su consolidación internacional, pasando por su nombramiento como director del Conservatorio Nacional de Música, el exilio durante la Guerra Civil y su regreso a España para continuar desarrollando una intensa labor creativa e intelectual.

Un fotograma de una partitura de Óscar Esplá / INFORMACIÓN

Además, debido a que a las 21 horas la Selección Española de fútbol disputará la semifinal del Mundial contra Francia, el estreno del documental ha adelantado su hora a las 18.30 horas. Los asistentes podrán ver en los cines Odeón de Elche una pieza que se detiene en algunas de sus composiciones más emblemáticas, como la Sinfonía Aitana, Sonata del Sur o la Nochebuena del Diablo, y pone en valor su decisiva aportación a la recuperación musical del Misteri d’Elx, una faceta menos conocida de su trayectoria pero fundamental para comprender la configuración de la representación ilicitana.

El documental reúne las intervenciones de destacados especialistas, entre ellos Tomás Marco, José Luis Turina, Jordi Francés, Jesús María Gómez, Mario Muñoz, Marta Espinós, Rubén Pacheco, Joan Castaño, Javier Gallud, o, entre otros, el nieto del compositor Edward Harrison, además de recorrer algunos de los espacios más vinculados a la vida del compositor en Alicante, Elche, Benimantell y Madrid. Su nieto, además, viajará desde Madrid para estar presente en el estreno del documental.

La pianista Marta Espinós, de Xàbia, participa en el documental / INFORMACIÓN

"El 50 aniversario de la muerte de Óscar Esplá nos brinda una extraordinaria oportunidad para celebrar el legado de una de las grandes figuras de la música española del siglo XX. Compositor, pensador y humanista de proyección europea, profundamente vinculado a Alicante, Esplá ocupa un lugar esencial en nuestra historia musical y representa un ejemplo de creatividad, compromiso intelectual y vocación universal", explica la directora Marta Moll.

La directora, célebre y reconocida pianista, apunta que siempre ha sentido "un profundo compromiso con la difusión del patrimonio musical". Algo que se ha unido en este proyecto a su faceta como guionista y directora de proyectos audiovisuales: "he aprendido que las historias que perduran son aquellas que consiguen emocionar sin renunciar al rigor. Ese ha sido el propósito de este documental: acercar la figura de Óscar Esplá desde una mirada contemporánea que permita descubrir no solo al compositor, sino también al hombre, al intelectual y al humanista".

Edward Harrison, nieto de Óscar Esplá, participa en el documental / INFORMACIÓN

El documental no es una biografía al uso, sino que construye un relato que ayuda a comprender su figura, cuáles fueron sus ideales y por qué su pensamiento y su obra conservan hoy una plena vigencia. "Su trayectoria recorre algunos de los momentos más decisivos del siglo XX y refleja la visión de un creador que entendía la cultura como un espacio de libertad, diálogo y excelencia", en alusión a puntos de su vida como el exilio o su posterior regreso a España.

Recuperar la memoria

La directora confía en que esta obra audiovisual "despierte la curiosidad por su legado e invite a redescubrir su música". Asimismo, apunta que "recuperar la memoria de nuestros grandes creadores no significa únicamente mirar al pasado; significa también fortalecer nuestra identidad cultural y proyectarla hacia el futuro". Por ello, además del estreno en el Festival Internacional de Cine de Elche, quieren mover el documental por otros certámenes y hacer un estreno también en Madrid, donde el músico fue académico.

Fotograma de la partitura de la sinfonía "Aitana / INFORMACIÓN

Por su parte, el productor ejecutivo del documental, Adrián Ivorra, afirma que no solo querían hacer un homenaje al compositor, sino que buscaban "poner de relieve el trabajo realizado por uno de nuestros compositores más internacionales en un momento clave como es el 50 aniversario de su muerte". Así, destaca que para la producción del documental han utilizado varias localizaciones de rodaje, entre ellas la Fundación Mediterráneo, el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá o la Basílica de Santa María de Elche por la vinculación del compositor en la música del Misteri.

"No obstante, también hemos grabado en Mas de Molí, lugar de encuentro de Óscar Esplá con otras dos personalidades del mundo de la cultura como Gabriel Miró y Emilio Varela, y en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde fue académico". El rodaje también ha llegado a Benimantell, a la Finca Ruaya, entre Alicante y Santa Faz, donde vivió Esplá, y en la casa de su hermana, Isolda Esplá.

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Además del estreno del documental, la jornada de este martes de la 49ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche contará con la primera sesión del curso de verano Descubriendo el lenguaje del cine VII. Cine y Transición, organizado por la Cátedra de Cinematografía de la Universidad Miguel Hernández, una mesa redonda dedicada a la Animación de autor y una nueva sesión de la Sección Oficial.