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El Festival de Teatro Clásico de La Alcudia cierra su edición con (casi) todas las entradas vendidas

Las representaciones teatrales, a excepción de una, las visitas guiadas al yacimiento y las presentaciones literarias agotan las entradas y consolidan el festival como una de las principales citas culturales veraniegas en la provincia

Imagen de archivo de una representación del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA en ediciones anteriores.

Imagen de archivo de una representación del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA en ediciones anteriores. / INFORMACIÓN

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Juan Fernández

Juan Fernández

Alicante

El XIV Festival de Teatro Clásico La Alcudia, que organiza la Universidad de Alicante (UA), concluyó el pasado viernes 10 de julio su edición de 2026 con un balance "plenamente satisfactorio" tras completar el aforo en casi todas las propuestas programadas. Tanto las representaciones teatrales, a excepción de una de las obras, como las visitas temáticas guiadas al yacimiento arqueológico y las actividades paralelas organizadas en torno al festival han colgado el cartel de “completo”.

Celebrado entre el 1 y el 10 de julio en el yacimiento arqueológico de La Alcudia, el festival ha vuelto a combinar patrimonio, investigación y artes escénicas mediante una programación que ha reunido producciones de teatro de la enseñanza y compañías profesionales junto a una oferta divulgativa diseñada para acercar al público los últimos avances de la investigación arqueológica desarrollada en el enclave ilicitano. A ello se han sumado las presentaciones de publicaciones de la colección Casa de Comèdies del Servicio de Publicaciones de la UA.

Centro de Interpretación de La Alcudia, en Elche, en una imagen cedida por la UA

Centro de Interpretación de La Alcudia, en Elche, en una imagen cedida por la UA / ROBERTO RUIZ

La programación teatral, integrada por siete espectáculos, ha ofrecido una amplia representación de los grandes textos clásicos desde perspectivas contemporáneas, mientras que las visitas guiadas organizadas por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) han permitido a los asistentes conocer de primera mano las principales líneas de investigación que desarrolla la Universidad de Alicante en el yacimiento.

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, Catalina Iliescu, expresa su satisfacción por la extraordinaria respuesta obtenida durante esta decimocuarta edición y destaca que “desde el Vicerrectorado de Cultura nos sentimos profundamente orgullosos de la respuesta del público. Que todas las actividades hayan completado su aforo es la mejor muestra de que la universidad está ofreciendo propuestas culturales que conectan con la sociedad y que responden a los intereses de la ciudadanía".

Las Niñas de Cádiz representan en el Festival de Teatro Clásico de La Alcudia, en Elche, la obra &quot;La reina brava&quot;

Las Niñas de Cádiz representan en el Festival de Teatro Clásico de La Alcudia, en Elche, la obra "La reina brava" / INFORMACIÓN

La vicerrectora subraya, además, que “el éxito del festival no se limita al apartado escénico. Las visitas guiadas al yacimiento, las presentaciones literarias y el resto de actividades paralelas también han registrado una participación completa, lo que demuestra que el público valora una programación que integra teatro, patrimonio, investigación y divulgación cultural en un mismo espacio”.

Como balance de la edición, Iliescu señala que “este resultado nos anima a continuar creciendo, a seguir mejorando cada una de nuestras propuestas y a reforzar los programas de cultura y extensión universitaria de la Universidad de Alicante”. “Constituyen una de las grandes prioridades de este vicerrectorado y la magnífica acogida del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA nos confirma que vamos por el buen camino”.

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La Universidad de Alicante y la Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica cierran así una nueva edición de un festival plenamente consolidado, que ha vuelto a convertir el histórico enclave arqueológico ilicitano en un espacio de encuentro entre creación artística, conocimiento científico y patrimonio.

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