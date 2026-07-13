La alicantina Marina Alba, finalista de los premios Intercontinental Music Awards

La cantante alicantina Marina Alba acaba de añadir otro éxito a su carrera al ser finalista en los Premios Intercontinental Music Awards (ICMA) en el apartado de R&B, que se celebran cada año en Los Angeles. La cantante compite contra artistas de más de 100 países. No pares y Sabes han sido las canciones nominadas y ambas pertenecen a su disco lanzado en 2026 Y decirte, álbum de 12 canciones que, a pesar de su reciente lanzamiento en mayo, ya ha sido reconocido como un gran trabajo en varias ocasiones.

Un disco de premios / INFORMACION

Y decirte ha sido un disco de galardones, pues ya recibió el Premio Latino 2025 a la Mejor Ejecución Vocal de Soul Jazz por el tema que da nombre al disco en los Premios Latinos de la Academia Hispanoamericana de la Música. Además, ganó el premio a Mejor Artista en Lengua Española de los Orfeum Awards gracias a este primer álbum, un galardón otorgado por la Organización de Festivales Europeos de Música y que reconoce su propuesta de soul mediterráneo y R&B.

Estos premios ICMA promueven la excelencia artística, la diversidad cultural y la colaboración internacional a través de la música. La cantante mostraba su sorpresa y agradecimiento al enterarse de tan grata noticia, “estamos muy emocionados por la nominación a estos premios, es un privilegio que nuestro trabajo sea reconocido a nivel internacional junto a otros muchos otros artistas en un acto que celebra la música como un lenguaje universal que conecta culturas de todo el mundo”, asegura la cantante.

Marina Alba comparte proyecto con el valenciano Vicente Chust, un experimentado y conocido músico que acompaña a la artista en cada una de las canciones del disco. Chust es antiguo componente de la legendaria banda Vídeo y comenzó a trabajar con Marina hace años con el proyecto de fusión Malayuna. La cantante decidió mudarse a París y tras su regreso volvió a encontrarse con Vicente Chust.

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Este dúo bajo el nombre Marina Alba es ahora finalista en los Premios Intercontinental Music Awards. Los ganadores se anunciarán el 23 de agosto a través de la plataforma ZOOM y 18 finalistas de la categoría R&B lucharán por llevarse el galardón.