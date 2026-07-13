Herido de gravedad un arenero de la Plaza de Toros de Alicante en los encierros de San Fermín

Un alicantino, herido de gravedad en los encierros de San Fermín. Se trata de un joven de 30 años que sufrió una de las cogidas más aparatosas de los encierros de este año, con lesiones de gravedad en el rostro y la mandíbula. La cornada se produjo durante el encierro del pasado 11 de julio, cuando fue embestido por uno de los toros de la ganadería de José Escolar. Actualmente permanece ingresado en Pamplona y continúa en coma inducido debido a la gravedad de las lesiones sufridas, según ha confirmado a INFORMACIÓN el responsable de Personal de la Plaza de Toros de Alicante.

El informe médico emitido tras el percance recoge una herida por asta de toro con fracturas mandibulares, en la sínfisis y el ángulo izquierdo de la mandíbula, así como una fractura de la apófisis pterigoides izquierda. También presentaba un intenso enfisema subcutáneo y profundo, con un moderado efecto de masa sobre la vía aérea. Posteriormente, el parte médico informó de que el pronóstico del joven alicantino, de 30 años, era grave y que debía ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Un momento del quinto encierro de Sanfermines, donde fue herido el arenero alicantino / Eduardo Sanz Nieto / Europa Pres

Todo ocurrió de manera muy rápida. El joven alicantino estaba situado en la calle Mercaderes, esperando al paso de los toros de José Escolar, cuando uno de los astados comenzó a alejarse de la manada iniciando este tramo pegado a la pared de la derecha. Fue en ese momento cuando el herido se topó con el toro, que le hirió en el rostro causándole importantes lesiones y destrozos. Tras la tremenda cornada, los equipos sanitarios le atendieron de urgencia en la vía pública, pero el alcance de las lesiones hizo necesario su traslado de manera urgente al Hospital Universitario de Navarra, donde fue intervenido.

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Se da la circunstancia de que el joven herido en el quinto encierro trabaja como arenero en la Plaza de Toros de Alicante, donde prestó servicio en la pasada Feria de Hogueras, recientemente celebrada. Un hecho que ha causado una gran conmoción entre sus compañeros y en todo el personal de la plaza, que conocían su afición por la tauromaquia. En palabras del empresario de la plaza de toros, Nacho Lloret, “estamos todos conmovidos. Sabemos que es un gran aficionado al toro y como tal, era consciente del peligro que comporta correr un encierro en Pamplona. Desde la empresa de Alicante cuenta con todo nuestro apoyo y solo podemos desearle una pronta recuperación”.