Morante y Santiago Domecq, premiados por Amigos de Nimes

En el recién iniciado mes de julio, los anuncios de los galardones de la pasada Feria de Hogueras se suceden como un gran torrente de éxitos y homenajes. La longeva tertulia y asociación cultural taurina Amigos de Nimes, que según palabras de su presidente, José María Jericó, incorpora este año una gran novedad al premiar a dos de los triunfadores de la pasada Feria, condecora la figura de Morante de la Puebla y del ganadero Santiago Domecq.

El primero, sobradamente conocido, acumula innumerables galardones en cada feria en la que está presente, otra cosa es que luego acuda en persona a recogerlos, lo cual es harina de otro costal y daría para otro debate aparte. Pero con presencia física o sin ella, lo cierto es que su actuación del pasado 23 de junio convenció a propios y extraños haciendo casi cuórum entre los miembros del jurado. Otra feliz realidad fue el gran debut ganadero de Santiago Domecq, que lidió, ese mismo día 23 una corrida completa merecedora de grandes premios. Sus toros tuvieron presencia, nobleza, entrega y mucha transmisión, lo cual hace indudable su merecido galardón.

Esa es la gran novedad de unos premios que se completan con grandes nombres taurinos de Alicante y su provincia. Destaca la mención especial que recibirá el maestro alicantino, Luis Francisco Esplá, en el año de su medio siglo de celebración como matador de toros. Él será merecedor del galardón «efemérides». Otro de los premios que han sido mejor recibidos es el que recibirá Pilar Tébar, quien más allá de responsabilidades públicas es una gran aficionada. La que fuera directora del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y más tarde directora general de Patrimonio, así como secretaria autonómica de Cultura, ha demostrado sobradamente su compromiso con la cultura y con la tauromaquia creando, entre otros, el Circuito Valenciano de Novilladas. Por todo ello y por mucho más, Tébar recibirá el galardón de aficionada ejemplar.

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Otro de los nombres destacados en este listado es el de Blas de Peñas, que recibirá el premio otorgado a medios de comunicación. Blas es un periodista de raza, que siempre ha defendido la tauromaquia en todos los medios que ha dirigido, que no han sido pocos. Además, sus artículos taurinos siempre han tenido un componente emocional y sensible, dos elementos que sólo alcanzan quienes sienten lo que escriben. Blas sigue siendo ejemplo de rigor, calidad y prestigio y ahora, Amigos de Nimes premia toda una vida de entrega a la profesión periodística y a la tauromaquia. Como entidad taurina, la Sociedad Cultural Deportiva Musical Carolinas, en la figura de su director Andrés Olmo Acuaviva, con motivo de su jubilación y en reconocimiento a toda una vida llevando la emoción de la música a todos los rincones de Alicante. La gala, que celebrará su edición XXXI, tendrá lugar el domingo 22 de noviembre en los salones Juan XXIII de Alicante.