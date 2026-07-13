El talante innovador y jipi de Jorge Pardo en el Fijazz de Alicante

La marca simplificada de Fijazz es la del Festival Internacional de Jazz, que en esta nueva edición vuelve a ofrecer solo conciertos dedicados (o no) a la mezcla entre los sones flamencos y jazzísticos como vehículo de las distintas actuaciones que están teniendo lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en la sala de cámara, donde con fervor acude un amplio número de aficionados al género.

Así las cosas, le tocó el turno a Jorge Pardo Trío con el talante innovador del líder que da nombre al terceto. Toca el saxo y, sobre todo, la flauta travesera, gran protagonista con este músico madrileño en compañía de la virtuosa guitarra de Melón Jiménez y de la suave o potente percusión de Bandolero. A partir de un flamenco-jazz con menos jazz y más flamenco, las esencias, el sentido del ritmo y el juego de la improvisación individual y colectiva conforman los temas con la complicidad del público.

Suenan aires de Cádiz y la seguiriya Rara belleza en sintonía con el blues, ese canto de la música negra que transmite depresión y tristeza emparentadas con el cante jondo. Las raíces musicales se acogen con libertad creadora y un estilo propio y contemporáneo que trasciende los usos corrientes. La cercanía con el espectador genera un íntimo clima o efervescencia con la sensibilidad y el exigible control técnico.

FIJAZZ 2026 en Alicante: flamenco y jazz se dan la mano “En compás de paz” / Áxel Álvarez

La exploración de los tres, en especial por parte de Pardo, da lugar al estiramiento de cada composición con su correspondiente fraseo y la interacción de los músicos. Ese diálogo musical promueve la riqueza de matices sonoros con su diversa expresión emocional de alegrías y quejidos.

La evolución del flamenco tradicional tiene en el galardonado Jorge Pardo a una de sus importantes figuras. Fue miembro de la banda del guitarrista Paco de Lucía, quien abrió nuevas puertas a través de colaboraciones con instrumentistas jazzísticos, y estuvo con el cantaor Camarón de la Isla. Las armonías renovadoras adquirieron un concepto aún más vanguardista con su aportación y la de otros colegas.

El trío puede acoger soleares, tarantos, bulerías u otros palos con carácter festero o poético. Las cuerdas cantan y se convierten en protagonistas con alguna frecuencia. El saxofón y la flauta llevan la batuta cuando corresponde. Y Bandolero galopa y corta el viento en su oportuno lugar. El inquieto Pardo pone todo el vigor en lo que hace para sacar el mayor partido a las notas y a su jipi presencia en el espacio.

Noticias relacionadas

Ha sido el segundo concierto de la nueva edición de este festival que se celebra en el ADDA con una serie de actuaciones, hasta el próximo día 19, de flamenco-jazz.