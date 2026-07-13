Valeria Castro regresa a Alicante rodeada de mar y con canciones que aún le duele cantar

Es una de esas voces que reconoces desde que suena el primer acorde. Valeria Castro y su singular sonido subieron al escenario de El Muelle Live del ciclo Aquarela dejando sin palabras incluso a quienes pensaban que su voz no era digna de canciones. La artista es madre de dos discos, el primero fue Con cariño y con cuidado y lo lanzó en 2023, El cuerpo después de todo ha sido su segundo y nació en 2025.

Su gira "El cuerpo después de todo" ha tenido dos paradas en Alicante / Nuria Camps

No es la primera vez que la cantante pisa la terreta, pues el pasado 24 de mayo de 2025 ya citó a los alicantinos con un íntimo recital en el ADDA, uno de los primeros conciertos de un tour que recorre las ciudades de toda España y sale al extranjero conquistando lugares como Oporto, Copenhague, Dublín, Londres o París.

Alicante ha vuelto a ser parada de la gira El cuerpo después de todo, un álbum visceral en el que cada una de sus canciones atraviesa a quien las escucha. El nombre de la gira ya da pistas sobre la temática de sus letras, pues la canaria no ha pasado por un buen momento y se vio obligada a parar cuando el globo explotó. A lo que ella se refiere en una de sus nuevas canciones como “globo” es un cuerpo que llegó a su límite cuando las críticas por parte de un público que no era suyo y un duro momento personal, hicieron parar a la artista.

Castro comenzó la noche con Soledad e hizo que el público empezara a ser consciente de que iba a ser un concierto muy personal. Pasó de lo visceral a lo colectivo y consiguió que todo el que estuviera allí cantara a su son con Debe ser. El de Valeria es un concierto “tranquilo”, pues los asistentes disfrutan de los temas de la canaria desde una silla, pero comienzas a escuchar sus letras y la tranquilidad pasa a ser inquietud.

Valeria Castro aseguró que fue un concierto especial / Nuria Camps

La cantante hizo saber al público que pocas veces había cantado tan rodeada de mar, y es que a pesar de que ella dice conformarse con Poquito, con un escenario desde el que mires hacia donde mires ves mar, Tiene que ser más fácil sentirse como en casa viniendo de un archipiélago.

No solo por el mar fue un concierto especial para la artista, pues confesó que era el último de la gira antes de que hiciera un año del fallecimiento de su abuela. Siempre le ponía una velita antes de cada concierto, la puso desde arriba y Alicante la encendió por ella dándole a la artista el calor de unos espectadores completamente entregados a su música.

La canaria tocando el pandero cuadrado / Nuria Camps

Si por algo se puede destacar el concierto de Valeria Castro es, además de la atmósfera tan íntima en la que sumerge a su público, la gran variedad de instrumentos que lleva la artista. No solo vemos instrumentos más habituales como la guitarra acústica o el teclado, la canaria sube a las tablas la música de raíz tocando ella misma el pandero cuadrado, un instrumento de percusión tradicional que deja ver el amor por el folclore de la cantante.

Valeria terminó el concierto con el público en pie, pero no solo para aplaudirle. La cantante toca todos los palos y la cumbia puso el broche final a su concierto con Sencillamente, una canción que nombra heridas que quedan por coser y da sentido a una gira en la que a la artista aún hay canciones que le duelen.

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Premio Ondas a Fenómeno Musical del Año, Premio MIN a Mejor Álbum de Música de Raíz y Canción del Año. Premio de la Academia de la Música de España, nominada a un Latin Grammy y a un Goya por Mejor Canción Original. Aun así, hay quien duda del talento de una artista con la que no tuvieron cuidado ni cariño y obligaron a parar después de todo.