"Un año más": Alicante convertida en el fin del mundo con zombis, gais y humor negro

El apocalipsis zombi empieza en Alicante durante la Cabalgata de Reyes. Lo que debería ser una noche festiva se convierte en una sucesión de ataques, explosiones y accidentes mientras la ciudad se derrumba y sus habitantes comienzan a transformarse en criaturas violentas. Ese es el punto de partida de "Un año más", la primera novela de J. F. Albertos, un autor alicantino que conoce las calles que destruye en la ficción después de haber trabajado durante dos décadas como taxista.

El protagonista es Marc, un conductor de taxi sarcástico, inestable y poco parecido al héroe imperturbable habitual del género. Tras escapar en su vehículo, intenta localizar a su grupo de amigos, entre ellos Lluiso, Pat y Santi, para sobrevivir a una Alicante devastada en la que ya no existen las comodidades ni las aplicaciones que marcaban su vida diaria.

Ficha del libro Título: "Un año más" Autor: J. F. Albertos Género: Ciencia ficción, terror zombi y humor negro Ambientación: Alicante Premisa: Un grupo de amigos debe sobrevivir al apocalipsis mientras intenta no destruirse desde dentro Disponibilidad: Amazon

Una familia elegida frente a las hordas

La principal diferencia de la novela no está tanto en los zombis como en quienes deben enfrentarse a ellos. El grupo protagonista está formado por amigos gais que, incluso cuando la civilización ha desaparecido, continúan discutiendo, sintiendo celos, acumulando reproches y compitiendo por imponer sus decisiones.

Albertos utiliza esa convivencia forzada para hablar de la amistad, las inseguridades, el egoísmo y las familias elegidas. Los personajes no dejan de ser ellos mismos porque el mundo se haya acabado. Sus conflictos personales sobreviven junto a ellos y, en algunos momentos, parecen tan peligrosos como los infectados.

Ese contraste entre una amenaza extrema y disputas reconocibles sostiene buena parte del humor de la obra. La pregunta no es únicamente si lograrán escapar de una horda, sino si serán capaces de ponerse de acuerdo sobre qué camino tomar, qué productos saquear o quién debe asumir el mando.

Alicante como escenario del desastre

La ciudad no funciona como un fondo intercambiable. La Cabalgata de Reyes, las calles recorridas por los taxis, los supermercados y otras referencias cotidianas convierten Alicante en una parte esencial del relato.

El autor nació en 1978 y asegura conocer bien la capital alicantina gracias a sus veinte años como taxista. Esa experiencia se percibe en una narración que parte de espacios reconocibles y los transforma mediante el caos. El efecto resulta especialmente cercano para los lectores de la provincia, que pueden imaginar el desastre en lugares asociados hasta ahora con la rutina o las celebraciones.

El propio Albertos presenta la novela con ironía como una historia "basada en hechos reales", una afirmación que forma parte del tono humorístico del libro. Según explica en su biografía, muchas situaciones son "medio reales" y nacen de experiencias, conversaciones y personajes observados durante años.

Acción rápida y diálogos cotidianos

"Un año más" apuesta por una estructura dinámica, con distintos puntos de vista y capítulos que suelen cerrarse en momentos de tensión. El ritmo se mantiene mediante la combinación de persecuciones, ataques y decisiones urgentes con escenas más pausadas dedicadas a las relaciones entre los supervivientes.

Los diálogos emplean un lenguaje coloquial y directo. Los personajes hablan como un grupo de amigos que se conoce desde hace años, sin abandonar las bromas, los comentarios fuera de tono ni los reproches cuando la situación exigiría quizá una mayor solemnidad.

La dependencia tecnológica aparece también como fuente de humor y desorientación. Sin teléfonos útiles, redes sociales, plataformas audiovisuales o aplicaciones para conocer gente, los protagonistas no solo pierden herramientas prácticas: también desaparece parte de la vida con la que estaban acostumbrados a relacionarse.

Una comedia irreverente dentro del terror

La novela mezcla ciencia ficción, terror, aventura y humor negro. No busca presentar supervivientes ejemplares, sino personajes imperfectos que improvisan mientras arrastran prejuicios, contradicciones y una notable capacidad para discutir en el peor momento posible.

El autor advierte de que la historia contiene comentarios políticamente incorrectos y ofensas dirigidas a distintos colectivos. Esa provocación forma parte de una propuesta que apuesta por la incorrección y la exageración, aunque será también uno de los elementos que más divida a los lectores según su tolerancia a este tipo de humor.

La obra funciona mejor cuando utiliza la catástrofe para amplificar los defectos y afectos de sus personajes. Detrás de las bromas, los celos y las tensiones aparece una idea constante: ese grupo desordenado se ha convertido en una familia y su supervivencia depende tanto de mantenerse unido como de evitar a los zombis.

Una lectura salvaje con identidad alicantina

"Un año más" encuentra un espacio propio dentro de un género muy transitado al sustituir a los héroes armados y disciplinados por un grupo de amigos que afronta el colapso con sarcasmo, miedo y discusiones absurdas.

La ambientación alicantina, el conocimiento de la calle y la mezcla de tragedia con cultura popular aportan personalidad a una historia que avanza con rapidez y no pretende ocultar su vocación de entretenimiento.

El resultado es una novela irreverente y sorprendentemente humana en la que los monstruos amenazan desde fuera, pero los egos, las inseguridades y los conflictos del pasado siguen viajando dentro del grupo.