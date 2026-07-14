Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Museo Las CigarrerasHotel fantasma La MataOla de calor en AlicanteEmergencia vuelo AlicanteTerremoto TorreviejaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Bella interpretación al piano, precisa o contenida, de Marco Mezquida en el ADDA de Alicante

En esta música sin fronteras tienen hueco la alegría y la tristeza, dos caras de la misma moneda que fluyen en un manantial sonoro, cuyas gotas salpicaron muy de cerca a los muchos espectadores

Así ha sido la actuación de Marco Mezquida en Fijazz

Así ha sido la actuación de Marco Mezquida en Fijazz

Pilar Cortés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc Llorente

Marc Llorente

Siempre se necesita una formación clásica para ejercitar las notas musicales contemporáneas con el influjo de la música popular, del jazz, del flamenco o de la tradición mediterránea, además de otros estilos que atesora el pianista menorquín Marco Mezquida, muy comunicativo y destacado compositor, con amplia proyección internacional, que acaba de visitarnos en el Fijazz del ADDA.

Provisto de versatilidad y pasión, la improvisación es una de sus especializaciones. Porque no en vano ese carácter es uno de los elementos jazzísticos imprescindibles, como pudo comprobarse en esta actuación cercana y envolvente, donde se explora la dimensión física del sonido. El título del álbum presentado, Táctil, lo indica por sí solo y da nombre a uno de los temas. Y se hace con un par de músicos más. El violonchelista cubano Martín Meléndez y Aleix Tobias en la batería y la percusión. Oímos World’s hope, Fraternitat o la versión de Pe di boi.

El pianista Marco Mezquida, durante su participación en el Fijazz de Alicante

El pianista Marco Mezquida, durante su participación en el Fijazz de Alicante / Pilar Cortés

Conviven la delicadeza y el ritmo jovial y pegadizo en el repertorio. El suave tacto y la destreza manual con potente fluidez en el marco de una libre expresión que funciona coordinadamente. Destacando también las hábiles formas de cada uno. Se lucen y disfrutan. El piano lleva la voz cantante y es el impulso clave del concierto en las diferentes piezas que desfilan. Constantine, Nobles y sentimentales, inspirada en los valses de Maurice Ravel, y otras.

La precisión puede ser contenida, con su belleza melódica, o agitada. El pulso lo sostiene el violonchelo. Y la armonía depende de la conjunción del trío. Meléndez usa poco el arco y pone el énfasis en los pellizcos que da a las cuerdas. La percusión amplia el lenguaje con un pandero cuadrado en Cádiz, una pandereta y más instrumentos que constituyen el discurso rítmico. El carácter particular de los tres tiene identidad propia reflejada con intensidad y compenetración extensible al público.

El Fijazz de Alicante continúa su programación en la sala Ruperto Chapí dle ADDA

El Fijazz de Alicante continúa su programación en la sala Ruperto Chapí dle ADDA / Pilar Cortés

Los componentes escuchan y reaccionan. Tocan Felice y el líder Marco Mezquida pretende que la música quede habitada por los asistentes. En ocasiones, como golpe de efecto, el pianista pulsa con una mano y con la otra (o las dos) busca sonidos en la parte interior del piano. La expresividad musical acoge los gestos de los instrumentistas en lo que busca ser un canto de amor a la vida, a la piel y al sonido. No es lo más habitual, sí, pero el piano en el mundo del flamenco no es tan extraño, ya que el origen se remonta a mediados del siglo XIX. La época de la música preflamenca.

Noticias relacionadas

La evolución ha seguido dos tendencias. La purista y la mestiza en la que se incorporan recursos procedentes de otros estilos como el jazz. En esta música sin fronteras tienen hueco la alegría y la tristeza, dos caras de la misma moneda que fluyen en un manantial sonoro, cuyas gotas salpicaron muy de cerca a los muchos espectadores. En el reducido aforo de la sala de cámara con 284 plazas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo
  3. La cuarta ola de calor que desembarca esta semana en Alicante será 'intensa y muy prolongada
  4. Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio
  5. Desalojan a unas 50 familias 'estafadas' de un hotel 'fantasma' de La Mata en Torrevieja : 'No somos okupas, somos víctimas de fraude
  6. Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar
  7. Herido de gravedad un arenero de la Plaza de Toros de Alicante en los encierros de San Fermín
  8. Los patos dejarán de campar por la Universidad de Alicante

Bella interpretación al piano, precisa o contenida, de Marc Mezquida en el ADDA de Alicante

Bella interpretación al piano, precisa o contenida, de Marc Mezquida en el ADDA de Alicante

Uno de cada cuatro controles a motos y patinetes acaba en infracción en Elda

Uno de cada cuatro controles a motos y patinetes acaba en infracción en Elda

Aparatoso accidente de un camión en la Gran Vía de Alicante

Cari Lapique y Carla Goyanes presumen de vacaciones familiares en Alicante y Altea: fútbol, piscina y gastronomía local

Cari Lapique y Carla Goyanes presumen de vacaciones familiares en Alicante y Altea: fútbol, piscina y gastronomía local

Qué hacer si te cae agua al balcón desde la terraza del vecino de arriba: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Qué hacer si te cae agua al balcón desde la terraza del vecino de arriba: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

¿Es machista el diseño del cinturón de seguridad de los coches?

¿Es machista el diseño del cinturón de seguridad de los coches?

El gesto que parece normal, pero debilita tus plantas en verano

El gesto que parece normal, pero debilita tus plantas en verano

"Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado": el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes

"Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado": el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes
Tracking Pixel Contents