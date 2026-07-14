El Circo del Sol, entre bambalinas: así se prepara el elenco antes de su estreno en Alicante

El Cirque du Soleil reinventa un clásico cultural asociado a la nobleza de siglos pasados. Los gabinetes de curiosidades fueron los precursores de los museos modernos que conocemos hoy en día. Entre los siglos XVI y XVIII, nobles y burgueses europeos exhibían en habitaciones privadas colecciones de objetos exóticos procedentes de todos los rincones del mundo conocido. Era una forma de demostrar poder y prestigio, al tiempo que daban a conocer reliquias y piezas singulares que acababan registradas en inventarios y catálogos.

Difundir y compartir estos contenidos podía ser una de sus finalidades, pero para la alta nobleza de la época los llamados gabinetes de curiosidades, también conocidos como cuartos de maravillas, constituían, sobre todo, una forma de exhibir su posición social y su poder. La compañía circense canadiense ha tomado como inspiración estas exposiciones privadas del pasado para dar forma a uno de los espectáculos con mayor trayectoria de cuantos giran actualmente por el mundo bajo el sello del Cirque du Soleil. Se trata de Kurios: Gabinete de curiosidades, que podrá disfrutarse en Alicante del 16 de julio al 23 de agosto.

El montaje contará con malabaristas, contorsionistas y una exhibición de Acro Net, entre otros / Pilar Cortés

Como antesala de su estreno, la troupe abre a INFORMACIÓN las puertas de sus instalaciones para mostrar todo lo que se mueve entre bambalinas durante los días previos al inicio de las funciones en Alicante. Mientras unos utilizan las máquinas deportivas o las mancuernas, otros aprovechan para descansar, escuchar música o leer. Lo primero que llama la atención es que, en el backstage, todo el mundo trabaja con un mismo objetivo: dar lo mejor de sí en cada una de las ciudades que forman parte de la gira. "He actuado en más de 300 ciudades de 40 países y siempre hay que estar preparado para ofrecer la mejor versión de uno mismo en cada lugar", apunta Facundo Giménez, clown de Kurios.

Esta producción, que reúne a 50 artistas de 22 nacionalidades diferentes, dispone de turnos para que todos los profesionales puedan tener la oportunidad de entrenar y ensayar de cara al estreno del jueves 16 de julio y dejar a punto todos los detalles de la función. "Ser artista itinerante es algo muy emocionante porque cada ciudad te permite empezar de cero y afrontar cada actuación con un aire renovado. Es una oportunidad para adaptar la comicidad a cada lugar que visitas", apunta Giménez.

Un momento de los ensayos en el interior de la Gran Carpa, donde ya está todo preparado para el estreno / Pilar Cortés

Según explica, desde el primer momento en que pisan una ciudad, "observamos cómo se comunican e interactúan las personas y nos familiarizamos con su ritmo y su forma de relacionarse. Es una experiencia muy bonita y enriquecedora desde el punto de vista del arte escénico", asegura. Así, Facundo, que también hace de maestro de ceremonias, ha tenido que adaptar el espectáculo a un gran número de idiomas como el inglés, francés, alemán o incluso japonés. Ahora, en cambio, le toca hacerlo en su lengua materna, el castellano.

Así es la vida entre bambalinas de los artistas del Circo del Sol / Pilar Cortés

Coordinación física y mental

El público solo ve lo que sucede sobre el escenario, una oportunidad para descubrir las acrobacias y la magia de la compañía circense más célebre del mundo. Pero detrás, se esconde una labor que obliga a los artistas y a todos los profesionales que forman parte del espectáculo a estar fuera de sus casas durante largas temporadas. Es por eso que, allí, es importante la figura del inglés Michael Smith, el director artístico de Kurios y la persona encargada de velar por que los artistas se encuentren a la perfección tanto a nivel emocional como físico.

Uno de los artistas de "Kurios" entrenando su equilibrio en Alicante / Pilar Cortés

"Lo fundamental es crear una relación de confianza con cada persona. En Kurios tenemos artistas de muchas nacionalidades y para mí es esencial que este sea un espacio donde se acepten y se valoren las diferencias, más todavía en los tiempos que nos están tocando vivir", explica el director artístico del montaje. "Necesito conocer a cada persona, saber cómo está emocionalmente y asegurarme de que se siente bien y segura".

Los artistas realizan a diariamente números muy exigentes y, en algunos casos, incluso peligrosos. Por eso, Smith ve necesario saber cómo están los trabajadores y qué les preocupa: "Cuando una persona está bien a nivel emocional, eso se refleja en el escenario. Y si las emociones no son auténticas, el público lo percibe", subraya. Su trabajo, por tanto, consiste en encontrar maneras de que esas emociones sigan siendo genuinas cada vez que los artistas salen a escena "como una forma de mantener vivo el espectáculo".

Tres integrantes del equipo de "Kurios" prueban que todo esté listo para el estreno / Pilar Cortés

En cambio, uno de los puntos negativos de estar de gira circense por todo el mundo es que apenas pueden pasar tiempo en casa con sus seres queridos. "Todo el mundo hace sacrificios, es un estilo de vida que no es para todo el mundo", asegura el director artístico. "Normalmente tenemos dos o tres semanas al año para estar en casa. Además, cada vez que cambiamos de ciudad solemos tener una semana de descanso adicional. Así que en mi caso, si estoy trabajando en Europa, puedo aprovechar para volver a Inglaterra", destaca.

Ahora, está aprovechando los días previos al estreno de Kurios- Gabinete de Curiosidades y aunque asegura que "el calor es un poco intenso para un inglés", afirma a INFORMACIÓN que se considera "un auténtico fanático de la paella y los arroces". "La comida aquí es fantástica, me encanta España y estoy muy feliz de que vayamos a pasar tanto tiempo en Alicante", bromea mientras asegura que "un año entero por España es lo mejor que le puede pasar a un trabajador como yo".

Un momento de los ensayos en Alicante / Pilar Cortés

Más allá de lo que uno ve

Entre la Gran Carpa, donde se van a reunir alrededor de 2.500 espectadores por función en la Avenida de la Costa Blanca, en Playa de San Juan, y la carpa de artistas, donde ensaya y hace su vida el elenco del Circo del Sol, se encuentra un pequeño espacio donde las cosas tienen que estar perfectamente ubicadas antes de cada función. El backstage se encuentra a medio camino entre el espacio del público y la carpa privada de los artistas. Y allí, los movimientos también están coreografiados debido al gran número de personas que se aglutinan normalmente en el lugar.

Según han comunicado a INFORMACIÓN trabajadores de la compañía circense, cuando arranca la función, todo el backstage se queda completamente a oscuras, lo que dificulta la movilidad de los artistas y del equipo técnico que allí se reúne. Un paseo por la zona basta para comprobar que en esos pocos metros cuadrados se juntan baúles del equipo técnico, atrezzo de los artistas e incluso alguna de las máquinas de ese gabinete de curiosidades mágico.

Una mano robótica gigante utilizada en la función, que pesa 350 kilos / Pilar Cortés

Entre los elementos más sorprendentes destaca una mano robótica gigante que, con un peso de 350 kilos, es transportada por dos artistas en cada función. Sin visión directa, ambos la manejan mediante pedales y siguiendo las instrucciones que reciben a través de sus sistemas de comunicación in-ear. También pasan por ahí diferentes vestuarios y parte de la escenografía que los alicantinos podrán ver hasta el 23 de agosto.

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Son las últimas horas de ensayo general antes de que comience la función y todo se está probando para que esté a punto de cara al estreno de este jueves. Este montaje fue estrenado en Montreal en 2014 y es uno de los títulos con mejor venta de la historia reciente de la compañía. La historia se ambienta en un pasado alternativo, de tono retrofuturista, y se adentra en el laboratorio mecánico de un científico, interpretado por el alicantino David García Coll, que abre la puerta a un universo de maravillas.