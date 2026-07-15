Driss Chraïbi, cien años del escritor que desafió el colonialismo y el patriarcado marroquí

Driss Chraïbi nació un 15 de julio de 1926 en El Yadida, aunque creció entre Rabat y Casablanca. Se instaló durante la mayor parte de su vida en Francia y también escribió su obra en la lengua gala: unos libros, además, difíciles de encasillar por lo incómodos, atravesados por el choque de culturas, la migración, religión, el poder familiar y las contradicciones y problemáticas de la descolonización. Murió en Valence, en la Provenza, el 1 de abril de 2007. Tal día como hoy se cumplen cien años de su nacimiento.

Fue en 1945 llegó a París para estudiar química, cinco años después obtuvo el título de ingeniero y más tarde acabó dedicándose a la literatura y al periodismo. Produjo progranas en France Culture, fue profesor de literartura del Magreb en la Universidad Laval de Quebec.

Su irrupción literaria fue turbulenta y no exenta de polémica, aunque qué gran inicio en la literatura no lo es. El pasado simple, publicado en 1954, salió dos años antes de la independencia de Marruecos, yendo a la yugular tanto del dominio colonial francés como de la burguesía patriarcal marroquí. Su protagonista se rebela contra un padre déspota y, creyendo que más allá encontrará una liberación lógica, descubre que la educación occidental no está exenta de violencia ni desigualdad. Chraïbi se alejaba del relato nacionalista e hilo un relato con muchas capas en las que no se dan lecturas ni explicaciones simples entre colonizadores y colonizados.

Retrato del racismo

El resto de su obra sirve también de espejo para retratar la precariedad, el racismo y la invisibilidad de la clase social trabajadora: en Los chivos -publicada en 1955, un año después que su primera obra-, Driss Chraïbi desmenuzó la situación de los trabajadores norteafricanos en la Francia de posguerra. El protagonista, Yalaan Waldik, recorre un mundo marcado por la búsqueda de trabajo, la burocracia, los alojamientos insalubres y el rechazo social. A su alrededor aparecen inmigrantes norteafricanos empleados en la reconstrucción y el crecimiento económico de Francia, pero excluidos de la sociedad para la que trabajan. El investigador Patrick Lyons señala esta novela como un ejemplo de cómo se relató la precariedad habitacional, que en su momento fue tratada como una circunstancia normal y necesaria en los migrantes, mientras que la falta de vivienda de los franceses se presentaba como una crisis excepcional que merecía toda la atención pública. Los venidos de más allá de la frontera, imprescindibles como mano de obra, eran socialmente invisibles.

La emancipación de una madre

Décadas más tarde, La civilización, madre mía (1972), centró su argumento en la emancipación de una mujer recluida durante años en el espacio doméstico. La protagonista es identificada únicamente como la Madre, casada prácticamente siendo una niña, sin educación y desconocedora de prácticamente todo el mundo exterior. La historia se sitúa en los años treinta, durante el Protectorado francés y la independencia de Marruecos en 1956 y está contada por sus hijos, eso sí (las voces son, por tanto, masculinas). La crítica académica ha subrayado este aspecto como una contradicción importante entre el relato y los aspectos formales de la obra: la Madre nunca cuenta directamente su propia historia. Su evolución está administrada y relatada por sus hijos varones.

Katarzyna Pieprzak advierte en un análisis literario que esta mediación masculina permite al lector preguntarse hasta qué punto la novela concede realmente una voz autónoma a la protagonista o está salpicada con cierto paternalismo. Por su parte, Pieprzak recupera además la crítica de Hasna Lebbady: al asociar la emancipación con la alfabetización en francés, Chraïbi habría infravalorado el poder de la oralidad femenina marroquí. La mujer solo puede ocupar el centro del relato después de adaptarse al lenguaje culto y escrito que los hombres han puesto a su disposición. Esta ausencia de voz sea quizá uno de los puntos más señalados de la obra del autor, que no obstante merece la pena rescatar para seguir debatiendo, señalando y conociendo.