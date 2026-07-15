God Save The Queen: el mejor tributo a la banda británica de Freddie Mercury llega a Alicante

We will rock you, Bohemian Rhapsody, Don't stop me now...¿Quién no se sabe estos temas? Y es que Queen sigue vivo, su música no para de sonar y grupos como God Save The Queen siguen llevándola a los escenarios de todo el mundo, incluido el de El Muelle Live de Alicante del ciclo Aquarela.

El mejor tributo al grupo británico llega a El Muelle Live de Alicante / INFORMACION

El grupo tributo God Save The Queen estará este jueves 16 de julio a las 22 horas en la terreta. El Muelle Live será el lugar perfecto para que uno de los iconos del rock más importantes de la historia de la música vuelva a sonar. Subidos a las tablas desde 1998, esta banda argentina ya ha sido reconocida como el mejor homenaje internacional al mítico grupo británico. Sus integrantes son Pablo Padin, Francisco Calgaro, Matias Albornoz y Ezequiel Tibaldo y son el cuerpo y el alma de este proyecto.

Queen nunca ha entendido de fronteras y el grupo tributo God Save The Queen tampoco, han realizado numerosas giras internacionales por Latinoamérica, Estados Unidos, Australia, India, China y Europa. En estas han vendido miles de entradas y los artistas no cesan, ahora le toca a Alicante.

La potencia y fidelidad hacia la agrupación británica es una de las cosas que más destacan de sus shows. No solo versionan sus canciones, sino que la escena reproduce con precisión la energía, la teatralidad y la riqueza sonora de Queen.

Con conciertos completamente agotados en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, México DF, Madrid, Barcelona o Liverpool, God Save The Queen llevan el rock clásico a todos los escenarios. Para su próximo concierto dentro del ciclo Aquarela, aún se pueden conseguir entradas en la página oficial del festival.

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El ciclo de conciertos del Muelle Live no para, pues el viernes 17 de julio recibirá a la Gira de Operación Triunfo y cerrará el cartel Luz Casal el día 18 a las 22 horas.