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El grupo Las chavalas gana Emerge Vibra Mahou y se suma al cartel del Low Festival de Torrevieja

El pasado viernes 9 de julio la agrupación alicantina se hizo con el triunfo y compartirá cartel con artistas como Dani Fernández, Love of Lesbian o Fangoria

Las chavalas ganan Emerge Vibra Mahou

Las chavalas ganan Emerge Vibra Mahou / Rafa Arjones

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Nuria Camps

Nuria Camps

Alicante

Emerge Vibra Mahou ya tiene ganador. El pasado 9 de julio se celebró en la Sala Stereo de Alicante la gran final del festival en la que El Muerto Rafa, Las Chavalas y Valiente Bosque luchaban por un hueco en el cartel del Low Festival.

Los tres finalistas llegaron a la recta final después de más de 3.000 votos del público y la decisión del jurado especializado, formado por Jose David Aznar Orenes, de Mi rollo, Víctor Escandell de Low Festival y un representante de Vibra Mahou. Cada una de ellas recibió un premio en metálico por su clasificación.

Tras una gran final, el grupo alicantino Las Chavalas se hizo con el premio. Claudia Sáez (voz y teclado), Carla Sáez (voz y guitarra), Luis Molina (batería), Marta Valero (bajo) y Dani Landete (guitarra) son los componentes de la agrupación ganadora y apuestan por un sonido alternativo de pop rock.

El premio les ha llevado al Low Festival

El premio les ha llevado al Low Festival / Rafa Arjones

Camino al Low Festival

Las alicantinas lanzaron su último álbum Todo puede ser en febrero de este mismo año y no pudieron acertar más con el nombre, pues Las Chavalas empezaron su aventura de una forma muy casera. Eran sus propias productoras y dieron su primer concierto en el Castillo de Santa Bárbara dentro de los Conciertos del Baluarte, ahora dan pasos de gigante.

El grupo Las chavalas se sumará al cartel oficial de Low Festival 2026 el próximo 2 de agosto en el Parque Antonio Soria de Torrevieja. Este festival incluye grandes artistas del panorama español e internacional como Dani Fernández, Love of Lesbian, The Hives, Editors, Kasabian, Fangoria o Ultraligera entre otras.  

Visibilidad a lo emergente

Emerge Vibra Mahou se ha consolidado como uno de los certámenes de referencia para el talento emergente del arco mediterráneo. Desde su primera edición, el certamen ha dado visibilidad a las bandas de la Comunidad Valenciana y ha demostrado que el apoyo a la música en directo empieza mucho antes de que se enciendan los focos de un festival. 

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El evento está impulsado por Low Festival que, con más de 75 artistas confirmados, tiene este año la programación más amplia de la historia del festival. Las entradas y toda la información sobre Low Festival 2026 están disponibles en la web oficial del festival.

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