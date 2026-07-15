INFotoperiodistas ALC 25 reivindica las historias detrás de cada imagen en el Club INFORMACIÓN

Detrás de la noticia, siempre hay un lado artístico. El Club INFORMACIÓN acogerá este viernes 17 de julio, a las 19 horas, la inauguración de una nueva edición de INFotoperiodistas, una muestra que reúne 50 fotografías y varias piezas audiovisuales realizadas por ocho fotoperiodistas de la provincia, trabajadores de INFORMACIÓN, y que ofrece un recorrido visual por algunos de los acontecimientos más relevantes del último año en Alicante.

Comisariada por el fotoperiodista Rafa Arjones, jefe de fotografía del diario, la exposición gira en torno a la idea central de que detrás de cada imagen hay siempre una historia. Un concepto que, según explica, cobra hoy más sentido que nunca gracias a la incorporación del vídeo y los formatos audiovisuales al trabajo diario de los profesionales de la información gráfica. “Para llegar a cada lugar, para tratar con los protagonistas de las noticias, siempre surgen dificultades, alegrías, tristezas o situaciones inesperadas. El fotoperiodista está ahí para contarlo y detrás de cada fotografía hay mucho más de lo que se ve a simple vista”, señala Arjones.

El agitador ilicitano Vito Quiles, escoltado por un cordón policial, saluda a sus seguidores instantes después de finalizar su discurso en la UA / Rafa Arjones

La muestra reúne trabajos de Rafa Arjones, Matías Segarra, Héctor Fuentes, José Navarro, Juani Ruz, Alex Domínguez, Pilar Cortés y Áxel Álvarez, y aborda algunas de las cuestiones que más han marcado la actualidad reciente tanto de la sociedad alicantina como del mundo entero. Entre ellas destacan el cambio climático, la crisis de la vivienda, el feminismo, la violencia de género, la inmigración, los conflictos bélicos, las movilizaciones sociales o los sucesos más destacados del año, sin olvidar las fiestas, las tradiciones y el deporte.

La exposición, que se realiza en colaboración con la Fundación Frax, se podrá visitar hasta el 4 de septiembre en horario de visita de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Mientras que los sábados, domingos y festivos estará abierta únicamente en horario de tarde de 19 a 21 horas. Asimismo, en octubre viajará a Alcoy y en noviembre al Museo del Calzado de Elda. "Nuestra intención es que esta muestra pueda viajar de manera itinerante por los máximos sitios posibles de la provincia", destaca el comisario.

Familiares emocionados reciben los restos durante el acto de entrega de ocho represaliados del franquismo / PILAR CORTÉS

Una mayor apuesta por el audiovisual

Junto a las fotografías mostradas en la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN, la exposición incorpora una importante apuesta audiovisual. Cada fotoperiodista presenta una pieza de entre tres y cinco minutos que amplía el contexto de las imágenes y permite al visitante conocer las historias completas que hay detrás de ellas. Estos trabajos se proyectarán en bucle en la sala de cine del Club INFORMACIÓN durante la inauguración.

“Las fotografías son fundamentales, pero el audiovisual enriquece muchísimo nuestro trabajo. Una imagen fija puede resumir una realidad, pero el vídeo permite profundizar en ella y comprender mejor todo lo que ocurre alrededor”, destaca el comisario. Por ello, los que acudan a la inauguración en la sala, ubicada en la avenida Doctor Rico, 17, de Alicante, podrán contemplar una selección de media hora de vídeos que resumen la actualidad de la provincia visualizada a pantalla gigante en el Club INFORMACIÓN.

INFORMACIÓN accedió al centro penitenciario de Villena para documentar cómo afrontan la rutina de la prisión mientras cursan estudios universitarios a distancia en la UNED / Rafa Arjones

La selección incluye desde escenas de gran impacto visual hasta reportajes de fuerte contenido social. Entre los temas representados figuran los desahucios, la formación universitaria en centros penitenciarios, los asentamientos precarios, las intervenciones policiales, el apagón eléctrico que vivió el país, los incendios forestales o la recuperación de restos de represaliados de la Guerra Civil, además de acontecimientos festivos y deportivos como el ascenso del Elche CF a Primera División.

Mirada personal del fotoperiodista

Rafa Arjones, que se ha encargado de escoger las imágenes que mejor capten la intencionalidad que quiere transmitir en esta exposición, que estará abierta a visitas hasta el 4 de septiembre, subraya también la importancia de la mirada personal del fotoperiodista. “No se trata solo de documentar un hecho, sino de ofrecer una visión propia. Muchas veces todos conocemos la noticia, pero la fotografía aporta un punto de vista diferente capaz de emocionar o hacer reflexionar”.

Una persona sin hogar duerme en un banco de la avenida de la Constitución, frente a la obra "El sueño de Jacobo” / HÉCTOR FUENTES

La exposición permanecerá abierta durante lo que resta de julio y todo el mes de agosto, y está concebida además como una muestra itinerante que irá adaptándose a distintas localidades de la provincia, incorporando imágenes vinculadas a cada municipio. "Nuestra idea es que el recorrido de la exposición vaya acompañado con imágenes que representen con creces la idiosincrasia y la cultura de la localidad en la que se exponga la muestra".

Con esta nueva edición, INFotoperiodistas vuelve a poner en valor el papel del fotoperiodismo como herramienta para documentar la realidad y preservar la memoria colectiva, reivindicando que detrás de cada imagen existe una historia que merece ser contada. "Vivimos rodeados de imágenes. Miles de ellas pasan cada día ante nuestros ojos, pero muy pocas consiguen explicar realmente el mundo que habitamos. El fotoperiodismo tiene precisamente la misión de detener el tiempo en un instante decisivo para convertirlo en memoria, contexto y verdad", apunta Arjones.

Cientos de vehículos procedentes de la “zona cero” de la dana se apilaron en Muro d’Alcoi, junto al cauce del río Agres / Juani Ruz

Por qué se han escogido estas imágenes

Las 50 imágenes seleccionadas no han sido seleccionadas únicamente por su fuerza visual o por su calidad técnica. Cada una representa un acontecimiento que marcó la actualidad de la provincia de Alicante durante el último año y forma parte del relato construido por los fotoperiodistas de INFORMACIÓN. "Un relato que nace sobre el terreno, allí donde suceden los hechos, con el objetivo de ofrecer una información cercana y de calidad", subraya el comisario de la muestra.

La exposición recoge algunos de los episodios que marcaron la actualidad de 2025 en la provincia. Entre ellos figuran las protestas por la crisis de la vivienda en Alicante, la lucha contra la desigualdad o las reivindicaciones feministas y contra la violencia de género. Todo ello forma parte de una muestra que recorre la actualidad de la provincia sin perder de vista la cultura, las tradiciones, los sucesos y la información de última hora.

Un padre marcha con su hija en la manifestación celebrada en Alicante en apoyo al pueblo palestino / HECTOR FUENTES

Uno de los acontecimientos reflejados es la entrada de la Policía Nacional en el campus de la Universidad de Alicante durante la visita del agitador Vito Quiles, un episodio que derivó en momentos de gran tensión. El comisario de la muestra, Rafa Arjones, recuerda aquella jornada como una situación con "dos bandos enfrentados que recordaban a tiempos pasados". En ese sentido, también sobresale otra imagen de los efectivos policiales en la universidad en un simulacro con la mirada fija de un mural de Miguel Hernández.

La memoria histórica también ocupa un espacio destacado a través de dos imágenes de Pilar Cortés. Una de ellas, tomada en el campo de concentración de Albatera y elegida como cartel de la exposición, documenta los trabajos de recuperación de restos de represaliados por el franquismo en un punto que fue muy importante en la Guerra Civil española. La otra recoge una entrega de restos en el cementerio de Alicante, en una escena cargada de simbolismo y emoción.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajaron en la extinción del incendio forestal declarado en Ibi / ALEX DOMINGUEZ

Entre las fotografías más impactantes figura asimismo una instantánea de Héctor Fuentes captada en el centro de Alicante durante una exposición itinerante del Museo del Prado. La imagen contrapone a un hombre sin hogar con una obra de José de Ribera, creando un potente juego de espejos que pone el foco en la exclusión social. En clave cultural, también destaca una fotografía de Áxel Álvarez durante concierto de la banda Dogma en el festival Leyendas del Rock de Villena, donde las integrantes están vestidas de manera provocativa como unas monjas satánicas.

El deporte también tiene su protagonismo. La muestra recuerda el ascenso del Elche CF a Primera División en 2025, que tiñó de celebración franjiverde las calles ilicitanas durante la rúa en autocar, así como el entrenamiento de la selección argentina en el estadio Martínez Valero, liderada por Leo Messi y seguido por más de 20.000 aficionados. En otro registro, una fotografía de Alex Domínguez realizada durante el gran apagón de abril evoca visualmente una escena de Encuentros en la tercera fase, la célebre película de Steven Spielberg.

Dogma actúa en el festival Leyendas del Rock, en Villena, caracterizadas como “monjas” y con identidades ocultas / ÁXEL ÁLVAREZ

En el apartado de sucesos, Arjones destaca una imagen de Alex Domínguez sobre la explosión de la pirotecnia Hermanos Sirvent, en la que falleció el propietario de la empresa. Del mismo fotógrafo sobresale también un retrato de la Bellea del Foc, Alba Muñoz, rodeada de bengalas en una composición que el comisario califica de "espectacular". La Semana Santa alicantina, por su parte, está representada por una poderosa fotografía de José Navarro que captura el esfuerzo de los costaleros de la Hermandad de Santa Cruz durante una de sus procesiones más emblemáticas.

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Además, a nivel político, las referencias a Carlos Mazón y a la dana de València también están presentes a lo largo de la exposición, así como las demandas sindicales por parte de los bomberos al Ayuntamiento de Alicante. "Invito a todos aquellos que quieran a recorrer esta exposición con calma, a detenerse en cada imagen y en cada audiovisual. Más allá del impacto visual, descubrirán historias reales que hablan de nuestra provincia y de las personas que la protagonizan", fiinaliza Arjones.