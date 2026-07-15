Menú de BvR Flamenco Big Band que el público saboreó con buen apetito en Fijazz

Esta amplia formación lleva las iniciales de su polifacético líder, compositor, saxofonista y arreglista. El hispano-holandés Bernard van Rossum, quien ya visitó Fijazz en 2017. El viejo arte gitano-andaluz se fusiona con la música afroamericana y se palpan lo ecos de ritmos africanos, caribeños y europeos que palpitan junto a los compases andaluces y las reminiscencias árabes o hindúes. El mestizaje dio lugar a ambos géneros, por lo que existen paralelismos en los caracteres de cada uno, como se pudo sentir con Del río al mar, Alegrías del alba o Al vuelo.

Descorchan la botella musical y brillan las burbujas de una refrescante fiesta. El duende y el compás de las notas flamencas se llevan muy bien con el sentimiento y el swing jazzísticos de la gran banda. En este caso, algo reducida por el espacio de la sala de cámara. Nos referimos a la aclamada BvR Flamenco Big Band, que se fundó en 2011 en Altea con su colorista y explosiva instrumentación.

Un momento de la cuarta joranda de los conciertos del Fijazz con BvR Flamenco Big Band / Rafa Arjones

La fina voz de la cantaora María Marín ofrece emociones que no dejan indiferente al jazz. El baile depende de la bravura de la mexicana Karen Lugo con sus movimientos de caderas y quiebros de cintura, braceos y floreos, esas rotaciones de muñecas y acciones de los dedos que aportan dramatismo y elegancia, además de giros rápidos, arrebatos, desplantes, zapateo y agitaciones con mantón.

Entre el amplio grupo de instrumentistas, cabe señalar a Xavi López en el piano con su ajustada pulsación, y no faltan las cuerdas, la batería o los instrumentos de viento. Lo celebran bajo la denominación de Flamenco-Jazz XL y la flamenquería se funde con el jazz latino. Para muestra valen otros botones musicales. La gaviota, el bolero En tus pasos me crucé, la rumba A tu vera o Bulería cromática.

Un momento del concierto de BvR Flamenco Big Band, que mezcló jazz latino con flamenco / Rafa Arjones

Chick Corea, al que vimos aquí, y Paco de Lucia contribuyeron a la evolución del jazz-flamenco. Rompe límites. Y las similitudes rítmicas y emocionales afloran en composiciones, estructuras y armonías típicas de ambas formas. Los solos de improvisación, el cante, la bailaora y los demás ingredientes completan un menú que los espectadores saborearon con buen apetito.

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El primer álbum de BvR Flamenco Big Band es Jaleo holandés. El segundo se llama Luz de luna, cuya pieza principal, que tocaron, es la así titulada. Un tercero hasta ahora, Del río a la mar, de 2022, está provisto de temas originales y arreglos. Sin ir más lejos, el tema que interpretaron con el mismo título. En sus tres álbumes intervinieron el bajista Carles Benavent y otros. Este líder participará el próximo viernes en el ADDA, en el Festival Internacional de Jazz de Alicante. El evento engancha anualmente a los aficionados.