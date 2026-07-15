Un nuevo restaurante de Alicante se incorpora a las recomendaciones de la Guía Michelin

Alicante suma un nuevo lugar de relevancia gastronómica. La Guía Michelin ha incorporado a Fetén, establecimiento ubicado en la Playa de San Juan, entre sus restaurantes recomendados. Entre las cuestiones que han llevado a cabo este reconocimiento, desde la organización destacan que el restaurante "pone en valor una forma muy personal de entender la gastronomía: partir de la tradición mediterránea para reinterpretarla con sensibilidad, técnica y una creatividad que nunca pierde de vista el producto".

Después de años de trayectoria profesional en diferentes cocinas, Mario Amat y Carlos Tomás decidieron crear el restaurante que a ellos mismos les apetecía disfrutar. Un espacio contemporáneo, luminoso y sin rigideces, donde la cocina tradicional pudiera convivir con la creatividad, el buen producto y una forma cercana de entender la hospitalidad. Así nació Fetén, un establecimiento con personalidad propia, capaz de sorprender desde el respeto a la memoria gastronómica y convencido de que disfrutar alrededor de una mesa también puede ser divertido.

El equipo de Fetén, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

Para Mario Amat, la incorporación a la Guía Michelin supone "un impulso muy importante para seguir creciendo y evolucionando como restaurante". "Es un reconocimiento que pertenece a muchas personas: a Carlos, a Virginia, a Carla, a Dailor, a todo el equipo, a nuestros colaboradores, a los productores que nos ayudan cada día y, por supuesto, a todos los clientes que han confiado en nosotros desde el principio", destaca a la vez que asegura que "todavía me cuesta creer que estemos viviendo este momento".

Memoria y juego culinario

En la cocina de Fetén conviven la memoria y el juego. La memoria de los arroces, las tapas, las marineras y los sabores que forman parte del imaginario gastronómico mediterráneo; y el juego de reinterpretarlos con inteligencia, técnica y una mirada fresca que invita a sonreír antes incluso del primer bocado. Una filosofía que, según explica Carlos Tomás, estuvo presente desde el nacimiento del proyecto: "Cuando abrimos Fetén nunca pensamos en las guías. Pensamos en crear un restaurante donde cocinar con libertad, donde una marinera, una croqueta o un arroz pudieran emocionar igual que cualquier gran plato, y donde el producto, la tradición y el disfrute hablaran el mismo idioma".

La mirada al bocata de calamares del restaurante Fetén / INFORMACIÓN

Junto a Mario Amat y Carlos Tomás trabajan sus respectivas esposas, Carla Bravo y Virginia de la Torre, responsables de sala y parte esencial de una experiencia en la que cocina y hospitalidad avanzan siempre de la mano. Fetén es, por tanto, el resultado de un proyecto familiar en el que cocina y sala comparten una misma manera de entender la hospitalidad. Un proyecto construido desde la complicidad, el esfuerzo compartido y una atención al detalle que ha convertido la cercanía y la naturalidad en dos de las grandes señas de identidad del restaurante.

Ese proyecto cuenta, además, con la colaboración de la sumiller alicantina Mar Acosta, cuya experiencia ha sido clave para definir el estilo de la carta de vinos de Fetén. Fruto de ese trabajo, la bodega se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la casa. En ella conviven etiquetas imprescindibles con hallazgos de pequeños elaboradores, vinos de culto y proyectos emergentes, siempre bajo una misma filosofía: recomendar la botella adecuada para cada mesa, cada plato y cada momento.

La sala de Fetén, en una imagen cedida por el restaurante / INFORMACIÓN

Sobre Fetén

Ubicado en la Playa de San Juan, Fetén abrió sus puertas en 2023 de la mano de los chefs Mario Amat y Carlos Tomás. Su propuesta gastronómica recupera los sabores de la cocina mediterránea desde una perspectiva contemporánea, apoyándose en el producto de calidad, las tapas y platos para compartir, los arroces y una cuidada carta de vinos. Una cocina con raíces, personalidad y ese punto desenfadado que ha convertido al restaurante en una de las propuestas gastronómicas más reconocibles de la gastronomía alicantina.

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La incorporación de Fetén a la Guía Michelin reconoce esa propuesta en la que cocina, sala y bodega dialogan con naturalidad para ofrecer una experiencia coherente, cercana y profundamente honesta. Un reconocimiento que llega, además, en un momento especialmente ilusionante para el restaurante, coincidiendo con la reciente renovación de su carta y con la consolidación de un proyecto que, en apenas tres años de trayectoria, se ha convertido en una de las referencias gastronómicas de Playa de San Juan.