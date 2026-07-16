Alicante devuelve a Joaquín Ladrón al ruido: cómics salvajes, rock y una fiesta nocturna en su memoria

Las viñetas desbordadas, el humor negro, las criaturas deformes y el rock and roll de Joaquín Ladrón regresan este viernes a Alicante. El Centro Cultural Las Cigarreras inaugura "Rock & Comix", una exposición dedicada a uno de los nombres más reconocibles del cómic underground español y a una figura especialmente recordada dentro de la cultura alternativa de la provincia.

La apertura tendrá lugar el viernes 17 de julio a las 19.30 horas en la Caja Cero de Las Cigarreras. La entrada será gratuita y la muestra permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre. Después, el homenaje se trasladará al bar Jendrix, donde a partir de las 22.30 horas se celebrará una fiesta dedicada al dibujante y a la música que marcó toda su trayectoria.

Originales, discos y objetos personales

La exposición propone un recorrido por las distintas facetas de Ladrón. El público podrá contemplar dibujos originales, ejemplares de sus cómics, discos cuyas cubiertas fueron diseñadas por él, trabajos gráficos, fotografías y otros objetos relacionados con su vida artística.

No será únicamente una muestra de páginas enmarcadas. "Rock & Comix" busca reconstruir el universo del autor: un territorio donde convivían el terror clásico, la cultura basura, la música de guitarras, la violencia caricaturesca y unos personajes deliberadamente incómodos.

El cartel anunciador de la exposición en homenaje a Joaquín Ladrón. / INFORMACIÓN

La muestra está comisariada por Borja Crespo, antiguo editor del dibujante en Subterfuge y compañero de aquella escena gráfica que durante los años noventa agitó el cómic independiente español.

En la organización han participado también el coleccionista Juanma Bernabéu, la Asociación Unicómic, el estudio Órbita Sonora y Jendrix Rock-Bar. La exposición no está recomendada para menores de 18 años; los menores deberán acudir acompañados por su madre, padre o tutor.

El dibujante que llevó el underground al extremo

Nacido en San Vicente del Raspeig en 1971, Joaquín Ladrón Fortes comenzó a hacerse un nombre dentro del circuito independiente durante la explosión de los fanzines y la cultura alternativa de finales de los ochenta y principios de los noventa.

Fue uno de los máximos exponentes de la llamada "Línea Tremenda" de Subterfuge Comix, una corriente caracterizada por llevar el cómic grotesco, el gore, la escatología y el humor negro hasta sus últimas consecuencias.

Su álbum "¿Dónde están las tripas, matarile?" inauguró el catálogo editorial de Subterfuge Comix. Después llegaron obras como "El hombre de los caramelos", "La Mocopandilla", "Pandemonium" y "Speedball".

Su estilo podía resultar agresivo y deliberadamente feísta, pero bajo aquella acumulación de monstruos, sangre y situaciones extremas aparecía una mirada profundamente personal sobre la cultura popular.

El guionista y dibujante de cómic alicantino Ladrón. / XES VILÀ

Del papel a los discos de rock

La otra gran pasión de Joaquín Ladrón fue la música. Durante décadas publicó ilustraciones y tiras relacionadas con el rock en la revista "Ruta 66", que tras su muerte lo recordó como un colaborador histórico, carismático y poseedor de una pasión musical desbordada.

También realizó portadas, carteles y material gráfico para bandas como Sex Museum, Killer Barbies, The Hellacopters y Schizophrenic Spacers.

No se limitó a dibujar músicos. Él mismo lideró el grupo Ladrón y las Serpientes de Marte, una formación en la que trasladó al escenario el mismo imaginario descontrolado y rockero de sus historietas.

Esa conexión explica el título de la exposición y la prolongación nocturna del homenaje: después de visitar los originales en Las Cigarreras, la celebración continuará en un bar dedicado al rock.

El dibujante alicantino que llegó a Estados Unidos

La obra de Ladrón también cruzó el Atlántico. Sus historietas fueron publicadas en Estados Unidos y llegó a ilustrar personajes de Troma Entertainment, la productora de cine independiente y deliberadamente excesivo conocida por títulos como "El Vengador Tóxico".

Portadas de las antologías de Ladrón para EE UU y España. / INFORMACIÓN

En 2021 se publicó "Ladroncomix", una antología que recuperaba parte de sus trabajos realizados entre 1998 y 2003. Ese mismo año se estrenó el documental "Ladroncomix: Tinta y alto voltaje de Rock'N'Roll", dedicado a su biografía y a la relación permanente entre sus dibujos y la música.

Una ausencia que golpeó al cómic alicantino

Joaquín Ladrón falleció repentinamente el 14 de marzo de 2024 en San Vicente del Raspeig, a los 53 años. Su muerte causó una fuerte conmoción entre dibujantes, músicos, editores y lectores que habían seguido su obra desde los años de Subterfuge.

"Ruta 66" destacó entonces su vínculo histórico con la revista y su importancia como miembro de la "Línea Tremenda". Sus compañeros recordaron no solo el carácter provocador de sus dibujos, sino también su humor, su risa y una personalidad que contrastaba con la violencia extrema de sus viñetas.

Joaquín Ladrón, con una de sus portadas. / INFORMACIÓN

Dos años después, Alicante reúne de nuevo las distintas piezas de su trayectoria. La exposición no pretende domesticar su obra ni convertirla en un recuerdo solemne. El homenaje conserva aquello que definió a Ladrón: papel, tinta, guitarras, monstruos y una incorrección que nunca pidió permiso.

Horarios del homenaje

La inauguración de "Rock & Comix: Homenaje a Joaquín Ladrón" se celebrará este viernes 17 de julio, a las 19.30 horas, en la Caja Cero del Centro Cultural Las Cigarreras.

La fiesta posterior comenzará a las 22.30 horas en Jendrix Rock-Bar, con música seleccionada por Borja Crespo, José Negrete y posibles invitados. La exposición podrá visitarse gratuitamente hasta el 5 de septiembre.