Esta es la asombrosa cifra de obras que ha conseguido el Concurso de Composición Musical Óscar Esplá en su primera edición
El certamen creado por la Fundación Cultural La Mácula del Tiempo cierra el plazo de recepción de obras y ahora será el jurado profesional el encargado de evaluar las composiciones
La primera edición del Concurso Internacional de Composición Musical Óscar Esplá ha cerrado el plazo de recepción de trabajos con un total de 22 obras procedentes de distintos puntos de España y de países como Francia, Italia, Alemania, Finlandia y Bélgica. Los impulsores de la iniciativa han valorado esta participación como un éxito para una primera edición.
El certamen ha sido creado por la Fundación Cultural La Mácula del Tiempo en colaboración con el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. La organización destaca la dimensión internacional alcanzada por la convocatoria, que busca fomentar la creación musical contemporánea y rendir homenaje al compositor alicantino Óscar Esplá.
Una vez concluido el periodo de presentación, las obras han sido entregadas al jurado encargado de evaluar las composiciones. Este está integrado por Jesús María Gómez, director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, catedrático de Piano y reconocido intérprete; Sixto Herrero, compositor, director de la Orquesta Filarmonía Ciudad de Orihuela y catedrático de Saxofón del mismo centro; y Andrés Valero-Castells, compositor y director de orquesta con más de tres décadas de trayectoria y catedrático de Composición del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.
La organización ha agradecido además el respaldo institucional y empresarial recibido para poner en marcha el concurso. Entre las entidades colaboradoras figuran ASISA, el Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, la Concejalía de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por Ana Poquet, Casa Mediterráneo y la Diputación de Alicante. Los responsables del certamen confían en consolidar esta iniciativa en futuras ediciones y convertirla en una referencia para compositores nacionales e internacionales vinculada a la figura y legado de Óscar Esplá.
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