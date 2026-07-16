Este es el chiringuito de Alicante que se sitúa entre los mejores de España

La provincia de Alicante vuelve a situarse en el mapa gastronómico nacional gracias a Moments Bar, que ha sido incluido en la selección Best Chiringuito 2026, la prestigiosa lista anual elaborada por Tapas Magazine que reconoce a los mejores chiringuitos de España.

Moments Bar en la playa de Urbanova como uno de los mejores chiringuitos del país / INFORMACION

Ubicado en la playa de Urbanova, Moments Bar es el único establecimiento de la Comunidad Valenciana presente en esta edición, un reconocimiento que pone en valor su propuesta gastronómica y su apuesta por una experiencia mediterránea auténtica.

Ibiza es la ciudad con más chiringuitos en la lista del magazine, pues cuenta con cuatro establecimientos en la localida: Casa jondal, El bigotes, Es fumeral y Lobito de mar.

La cocina de Moments Bar se caracteriza por el protagonismo del producto local, los arroces, el pescado fresco y las recetas de temporada, combinando tradición, calidad y una ejecución cuidada en un entorno privilegiado frente al mar.

Cada verano, Best Chiringuito selecciona aquellos establecimientos que mejor representan la esencia del litoral español, valorando aspectos como la calidad gastronómica, el servicio, el entorno y la personalidad de cada proyecto. La presencia de Moments Bar en esta lista lo sitúa entre los referentes nacionales de la restauración de playa.

Este reconocimiento refuerza además el excelente momento que vive la gastronomía alicantina y consolida a la provincia como uno de los grandes destinos turísticos y culinarios del Mediterráneo.

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Con esta distinción, Alicante demuestra una vez más que la cultura del chiringuito continúa evolucionando, manteniendo intacta su conexión con el producto de proximidad, el paisaje y un estilo de vida mediterráneo que cada verano atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.