El Festival de Elche despide su 49ª edición con Kiti Mánver y la mirada puesta en su histórico 50º aniversario

El 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, afronta sus dos últimas jornadas con un balance muy positivo de participación y acogida por parte del público.

La directora de la Fundación Mediterráneo, Carmen Morales; el director del Festival, Alejandro Cano; y la actriz ilicitana Elisa Lledó, presentadora de la Gala de Clausura, han presentado en la mañana del 16 de julio la programación final del certamen y han realizado balance de una edición que el viernes 17 de julio culminará con la entrega del palmarés y el homenaje a la actriz Kiti Mánver.

Elisa Lledó en la rueda de prensa / INFORMACION

Durante la rueda de prensa, Carmen Morales ha destacado que esta edición supone el cierre de una etapa y el inicio de otra especialmente ilusionante para el certamen. "Cuando mañana pongamos el colofón a esta intensa semana, comenzaremos a trabajar desde ese mismo momento en la 50ª edición del festival, una cita muy especial en la que la Fundación Mediterráneo se va a volcar", ha señalado.

La directora de la Fundación ha subrayado también el carácter único del certamen."Tenemos un festival muy especial y muy singular. Así nos lo están transmitiendo durante toda la semana los directores, productores y profesionales que nos visitan. Es una suerte haber llegado hasta aquí y afrontar ahora el reto de una edición tan simbólica como la número cincuenta".

Carmen Morales asegura que ya miran hacia la próxima edición / INFORMACION

Por su parte, el director del Festival, Alejandro Cano, ha realizado un balance muy positivo del desarrollo de la edición. "La cultura ha demostrado una vez más su fortaleza. Incluso compitiendo con grandes acontecimientos deportivos, el público nos ha acompañado fielmente tanto en la Sección Oficial como en las actividades paralelas", ha afirmado.

Hasta el momento, cerca de 4.000 espectadores han participado en las distintas propuestas programadas por el festival únicamente en la sede del Hort del Xocolater, una cifra que continuará creciendo durante las dos jornadas finales.

Cano ha destacado especialmente el éxito de la programación paralela, ampliada este año con nuevas actividades. "El ciclo de Óperas Primas y el preestreno del documental sobre Óscar Esplá han sido dos de los momentos más destacados de esta edición y reflejan la apuesta del Festival por ofrecer mucho más que una competición de cortometrajes", ha explicado.

Kiti Mánver, protagonista

Antes del homenaje que recibirá el viernes 17 de julio durante la Gala de Clausura, la actriz Kiti Mánver participará el 16 de julio a las 19.30 horas en los Cines Odeón en el coloquio posterior a la proyección de Mamacruz, largometraje elegido por la propia actriz dentro del ciclo de Óperas Primas del Festival.

Kiti Manáver será la protagonista / INFORMACION

El encuentro permitirá al público conversar con una de las intérpretes más reconocidas del cine español pocas horas antes de recibir la Palmera de Plata, máxima distinción honorífica que concede el Festival de Cine de Elche en reconocimiento a toda una trayectoria profesional.

Tras esta proyección tendrá lugar la última sesión de la Sección Oficial, que se podrá ver a partir de las 22 horas en el Hort del Xocolater y en la playa de los Arenales del Sol, y que pondrá fin a las exhibiciones de los cortometrajes seleccionados en competición antes de la deliberación definitiva del jurado.

Una gala dinámica

La clausura del festival tendrá lugar mañana viernes 17 de julio a las 22 horas, en el Hort del Xocolater, en una gala presentada por la actriz ilicitana Elisa Lledó, quien ha reconocido la emoción que supone asumir este papel precisamente en el festival con el que creció como espectadora. "Para mí es un orgullo y un honor presentar esta gala. El Festival de Cine de Elche forma parte de mis recuerdos desde muy joven y siempre esperaba con ilusión que llegara esta semana para disfrutar de los cortometrajes. Poder estar ahora sobre ese escenario es algo muy especial", ha afirmado.

Lledó ha adelantado que la ceremonia será "muy dinámica, cercana y emocionante, sin perder la elegancia que merece una cita como esta", y ha querido destacar el prestigio alcanzado por el certamen. "Desde fuera se percibe claramente cómo el festival ha ido creciendo hasta convertirse en un referente internacional y en un ejemplo para muchos otros festivales. Además, las actividades que complementan la programación tienen una calidad extraordinaria".

Será una gala muy dinámica, cercana y emocionante / INFORMACION

La presentadora ha animado al público a asistir a una gala que comenzará a las 22 horas, con apertura de puertas desde las 21.30 horas, y que contará con diversas sorpresas, entre ellas la participación del dramaturgo y guionista Ignasi Vidal, responsable del guion de la ceremonia; la actriz Noemí Ruiz, habitual presentadora del Festival de Málaga; y el actor Carlos de Austria, conocido por su participación en la serie La Promesa.

La gran protagonista de la noche será Kiti Mánver, que recibirá la Palmera de Plata como reconocimiento a una de las trayectorias más brillantes del cine español.

Como señaló Elisa Lledó durante la presentación, "es una actriz extraordinaria, referente para generaciones de intérpretes y una de las grandes figuras de nuestro cine. Es una enorme suerte poder rendirle este homenaje en Elche".

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Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, la Diputación Provincial de Alicante, el Institut Valencià de Cultura y el Cine Club Luis Buñuel de Elche. Más información en la web oficial del evento.