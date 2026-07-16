'Lo que hay', de Sara Torres: "Mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor"

Hay libros que no requieren de solemnidad externa para atravesar al lector: se adaptan al curso del tiempo en el exterior, al olor de la crema solar y el salitre -o el cloro- en la piel. Quizá el volumen sea una de las cuestiones más discriminadas por los lectores a la hora de elegir cuándo un libro es o no piscinero, aunque esto último acaba defendiéndose desde un campo personal. Lo que sí es objetivo y universal en lo que a un libro de playa o piscina se refiere, es que debe absorberte con la inmediatez adecuada para que todo el jaleo exterior acabe confundiéndose con el rumor de las olas o los chiquillos chapoteantes.

'Lo que hay', de Sara Torres (Reservoir Books), cumple con todo lo que requiere una lectura intensa de verano en apenas 224 páginas, sumergiéndote de lleno en el relato con estas primeras palabras: "Mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor".

Portada de 'Lo que hay', Reservoir Books. / -

Tantas formas de duelo

El debut en la narrativa de la poeta y ensayista asturiana Sara Torres lleva más de una decena de ediciones tras sus espaldas y la catapultó a las páginas de las más prestigiosas revistas literarias y de moda. 'Lo que hay' ha sido también reeditada en una edición especial más "cuidada" y quizá sea una de las novelas de contexto LGTBI con enfoque sáfico más leídas de los últimos años. A través de una primera persona honesta en sus crontradicciones, límites, anhelos y escapismos, nos ofrece una primera persona que será el viaje y parte del relato. Quizá uno de los aspectos más positivos de 'Lo que hay' es la maestría, sin maniqueísmos, con las que la poeta es capaz de narrar desde el yo.

'Lo que hay' hará que cualquiera que haya afrontado un duelo entienda el dolor del mismo, así como las pequeñas grietas vitales que suelen acompañar este tipo de acontecimientos. ¿Puede atravesarse el duelo por una madre y el deseo por una amante a la vez? ¿Se convierte este dilema en otro duelo, en otra pérdida al tener que resituar quién eres y cómo actúas según el contexto? Estos son solo algunos de los dilemas que plantea 'Lo que hay' con gran acierto.

La escritora Sara Torres en Madrid. / ALBA VIGARAY

La prosa de Sara Torres es fragmentaria, íntima, muy atenta a las sensaciones y alejadas de la inmediatez narrativa del "todo mascado". Esta novela te permite, no solo releer un párrafo para hallar nuevas emociones, sino también volver a esos mismos fragmentos meses o años después de haber pasado por ellos. Una "novela tesoro" a la que siempre se puede volver.