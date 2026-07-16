Helloween, cabezas de cartel del Leyendas del Rock: "El metal siempre ha sido una forma de rebelarse contra lo convencional"

Más de cuatro décadas después de revolucionar el heavy metal europeo, Helloween sigue siendo una referencia indiscutible del power metal internacional. La banda alemana mantiene intacta su capacidad para congregar a varias generaciones de seguidores en sus conciertos y llegará a Villena el próximo 8 de agosto en el marco de una gira internacional con la que vuelve a demostrar su vigencia. Los autores de clásicos como Eagle Fly Free o I Want Out continúan en plena forma.

La banda alemana será una de las principales protagonistas de la vigésima edición del Leyendas del Rock, donde presentará Giants & Monsters, un disco que combina la épica y las melodías que la hicieron célebre con una mirada renovada al presente del género. Su vocalista, Michael Kiske, analiza el momento que está viviendo la formación tras el regreso al grupo de algunos de los rostros más importantes de su historia.

Vuelven a tocar en el Leyendas del Rock por segunda vez en su historia. ¿Qué significa para ustedes regresar a un escenario como este y qué puede esperar el público del festival?

Un concierto de Helloween, ni más ni menos. Siempre renovamos el repertorio hasta cierto punto y, a partir de ahí, lo que tenga que pasar, pasará. No llevamos una producción exagerada. Es un montaje importante porque somos cabezas de cartel, pero al final lo que importa es que la banda salga a tocar. Un concierto de Helloween nunca es exactamente igual al anterior.

Usted ha visitado el festival en otras ocasiones con Avantasia y Unisonic. Ahora, regresa con Helloween tras haber estado durante mucho tiempo fuera de la formación. ¿Cómo cree que ha evolucionado la banda en todo este tiempo?

Uno envejece, cambia, vive experiencias. Los cambios que experimenta alguien que se dedica a algo creativo siempre se reflejan en todo lo que hace, incluso en la forma en que lo perciben los demás. Es algo completamente natural. Y obviamente ahora somos muchos más. Somos siete en lugar de los cinco de siempre, y eso cambia las cosas. En los 80, principalmente componían (Michael) Weikath y Kai (Hansen), y yo aportaba algunas cosas de vez en cuando. Pero ahora, cualquiera puede escribir canciones, así que todo es mucho más productivo.

Cartel oficial del XX Aniversario del Leyendas del Rock en Villena / INFORMACIÓN

¿Es un Helloween diferente al que conocíamos?

Helloween es diferente porque nosotros somos diferentes. Ahora somos mayores, eso hace que todo sea diferente de forma natural. En realidad pasa con todas las bandas, ninguna es exactamente igual después de 40 años.

Tras la gira de Pumpkins United, que conllevó el regreso de rostros importantes de la historia de la formación, se ha mantenido un núcleo fuerte de músicos creativos. ¿Cómo consiguen que todo termine sonando como un único álbum?

En realidad es bastante fácil, porque no nos pisamos unos a otros. Alguien trae una canción, a la banda le gusta y la grabamos. Kai acaba de publicar un disco en solitario porque había algún tema que no nos encajaba en Helloween. Antes de grabar el último disco, escuchamos lo que había escrito y elegimos un par de canciones que pensamos que sonarían genial. Y es lo mismo con todos los miembros. Cuando Andi (Deris) escribe una canción, se nota que es suya. Y siempre funciona, porque tiene un estilo de composición muy definido. Kai, en cambio, es cada vez más versátil. Siempre me ha gustado lo que hace, pero es una decisión de grupo. Si a la banda no le gusta una canción en particular, Kai simplemente la usa para otra cosa. Siempre es muy respetuoso y nos alegra que tenga tanto que ofrecer. Weikath, por su parte, siempre hace cosas fuera de serie. Ya estamos acostumbrados.

Michael Kiske, durante un concierto de Helloween en el festival Masters of Rock de 2018 en República Checa / V-spectrum

¿Cómo distribuyen los arreglos vocales siendo ahora tres cantantes?

Es muy fácil porque sonamos muy diferentes. Cuando escuchas una canción no siempre está claro, pero diría que en un 70 por ciento sabemos quién debería cantar cada parte. Normalmente todo encaja con bastante facilidad, pero a veces simplemente la cantamos para ver con quién encaja más. No de manera competitiva ni pensando quién lo hace mejor, sino viendo qué funciona mejor. Todos podemos cantar cualquier parte, simplemente sonaría muy diferente.

Nada parecía indicar que fuera así de fácil cuando decidieron reunirse.

Es cierto, ha resultado muchísimo más fácil de lo que imaginaba. Cuando empezamos a hablar de reunir a los siete “Pumpkins” pensé que sería complicado, pero no lo ha sido en absoluto. Siempre se trata de lo que va mejor para la canción. Si tienes eso en mente, nunca hay problema. Las cosas acaban encajando solas y siempre llegas a la mejor solución.

Dado el legado de Helloween y las expectativas que genera cada nuevo lanzamiento, ¿sintieron algún tipo de presión durante el proceso creativo de Giants & Monsters (2025)?

Sí, la cuestión es que no puedes hacer otra cosa que grabar las canciones que tienes y hacerlas de la manera que te parezca más emocionante. No creo que ninguna banda con una trayectoria como la nuestra piense demasiado en lo que los demás quieren oír. Claro que no puedes alejarte por completo del sonido que te ha definido, como hicimos, por ejemplo, con Chameleon (1993). En aquel momento fue una evolución natural de la banda. Pero hoy entiendo por qué resultó tan difícil para muchos fans: sonaba completamente diferente. Y eso era porque la banda también era completamente diferente entonces.

¿Chameleon enseñó a Helloween hasta dónde podía llevar su sonido sin perder su identidad?

Hoy en día ya no vivimos aquellos cambios tan drásticos ni las pérdidas personales que atravesábamos entonces. Además, la banda ha hecho muchísimas cosas: hemos publicado muchos discos y compuesto música de todo tipo, desde pop con guitarras hasta speed metal. Así que, en realidad, no hay nada que no podamos hacer. El reto está más bien en reunirlo todo en un mismo disco y conseguir que el álbum tenga equilibrio. A veces eso es lo difícil y es lo que realmente marca la diferencia. Si encontramos la selección de canciones adecuada, la forma en que el público reciba el álbum dependerá mucho más de qué canciones elijamos y de cómo las ordenemos que de cualquier otra cosa.

Helloween, en una imagen promocional cedida por la banda / Mathias Bothor

Entonces se trata más de ampliar el lenguaje de Helloween que de reinventarlo.

Mientras todo lo que hagamos se mantenga dentro de lo que ya hemos hecho, no creo que haya nada que no podamos hacer. Bueno, si ahora nos pusiéramos a hacer rap, sería un poco raro (risas). Pero tampoco puedes componer pensando en eso. No quieres decepcionar a nadie, claro, pero también tienes que hacer lo que crees que es lo correcto.

¿Proteger esa libertad creativa es la clave para mantener la inspiración?

Una canción tiene que entusiasmarte y tiene que ilusionarte oír cómo acaba sonando un disco. Todo músico que lleva tiempo en esto sigue aquí por esa razón: porque hace las cosas de la manera que le ilusionan. Es la única forma de transmitir esa energía que la gente llama honestidad. Si pierdes eso, si empiezas a pensar en el mercado —ya sea el del country, el pop o el metal— y te conviertes en una marioneta de las expectativas y de los críticos, pierdes tu esencia. Siempre que no te vuelvas completamente loco, como hicimos nosotros en su día, aunque sigo defendiendo aquella etapa, simplemente tienes que hacer lo que creas correcto. Mientras no pases de ser una banda de metal a una de rap, todo irá bien.

De todas formas, no puede predecir cómo va a reaccionar la gente.

No tiene sentido pensar en esas cosas porque no sabes cómo va a escuchar el disco la gente ni cómo lo va a recibir. Lo único que puedes hacer es intentar que el álbum te ilusione a ti y hacerlo de la manera que creas que suena mejor. El resto es cosa del destino. Tienes que tener esa libertad. Si la pierdes, pierdes tu alma. Y muchos artistas la han perdido por culpa del éxito. Se convirtieron en esclavos de la fórmula de algunos de sus discos más exitosos. Y eso, desde el punto de vista creativo, es una tumba.

El consumo de música es hoy mucho más rápido y fragmentado que antes, lo que dificulta que las canciones se conviertan en himnos generacionales como ocurría en el pasado. ¿Cree que algo como Eagle Fly Free, Forever and One o I Want Out podría suceder hoy?

Probablemente no. Esa es la ventaja de llevar tanto tiempo en la música: ya tienes una base de seguidores. En los tiempos que corren, casi agradezco llevar tanto tiempo en esto. No me gusta hacerme mayor, pero aquí juega a nuestro favor. Si una banda empezara hoy desde cero, sería muy difícil conseguir un público interesado en lo que hace. Aun así, sigue siendo posible, sobre todo si eres realmente bueno. Cuando algo es excepcionalmente bueno, al final acaba encontrando su camino.

Helloween, en una imagen promocional cedida por la banda / Mathias Bothor

Sin embargo, da la impresión de que el metal ha resistido mejor esos cambios que otros géneros.

La escena del hard rock y del metal siempre fue diferente: una forma de rebelarse contra lo convencional. Y, de hecho, terminó convirtiéndose en algo convencional. Pero, en mi opinión, la actitud hacia la música no ha cambiado tanto. En este ámbito, puede que ya no tenga tanto sentido grabar discos completos, porque a la gente ya no le interesan tanto. Puede que incluso nosotros acabemos publicando sencillos y, cuando tengamos suficientes, los reunamos en un álbum. Eso sí ha cambiado. Pero, en cuanto al tipo de música, la duración de las canciones o los arreglos, creo que el rock y el hard rock siempre han sido diferentes. Quizá los más jóvenes tengan otra forma de verlo, pero yo no lo creo.

Los algoritmos parecen no haber afectado a la escena del metal, al menos de momento.

Estoy de acuerdo, creo que estas grandes transformaciones afectan sobre todo al mercado del pop más comercial. Por supuesto que la caída de las ventas de discos también afecta al metal, pero en cuanto a lo que se espera de una banda no creo que a un metalero le moleste una canción de ocho o diez minutos. Está acostumbrado. El problema surge cuando quieres sonar en la radio o conseguir el apoyo de determinadas plataformas: entonces tienes que jugar con sus reglas. Pero eso también se debe a que llevamos mucho tiempo en esto. Somos una banda con un nombre consolidado y la gente sabe lo que va a encontrar.

Otro tema imposible de ignorar hoy en día es el de la inteligencia artificial (IA). ¿Le preocupa su impacto en la música?

Sí, especialmente ahora, las malditas empresas ya ni siquiera quieren músicos de verdad, quieren IA. Y lo peor es que a mucha gente parece no importarle. Pero la IA no es creativa. Lo único que hace es tomar información que ya existe, mezclarla y crear algo a partir de ello. Eso no es originalidad. Incluso crea músicos y bandas falsas. Hubo una banda en Spotify que acumuló millones de reproducciones y después se descubrió que ni siquiera existía. La IA da miedo de lo bien que puede hacerlo. Pero al final todo es una mentira. Es un ordenador fingiendo que unos músicos están haciendo música. Puede ser interesante, incluso curioso, pero es exactamente lo contrario de lo que debería ser el arte.

¿Y qué debería ser el arte?

El arte, en cualquiera de sus formas, es una expresión humana. Tiene que ver con el corazón, el alma y la mente. Si tiene honestidad e individualidad, puede inspirar a otras personas. Va de un ser humano a otro. Si dejamos que los ordenadores finjan eso, estaremos perdiendo algo esencial. Se puede sentir cuando algo es auténtico. Tiene una energía que no se puede fingir, pero un ordenador no tiene alma. Puede imitarla de una forma inquietantemente buena, pero sigue siendo una mentira.

La inteligencia artificial es exactamente lo contrario de lo que debería ser el arte.

¿Ve peligrar el futuro de la música?

No, porque no creo que eso llegue a ocurrir en el rock. Puede que algunas personas se dejen engañar al principio, pero en cuanto descubran que es IA, la rechazarán. Ya pasa cuando un artista utiliza IA para una portada: a mucha gente no le gusta. En cuanto a la industria, plataformas como Spotify nunca han demostrado una gran preocupación por los músicos. Aun así, creo que el público del rock seguirá valorando la autenticidad por encima de todo. Las nuevas leyes que se están aprobando son un buen primer paso, porque en algunos casos las obras generadas con IA ya no pueden registrarse como si fueran completamente tuyas. Eso me parece positivo.

Volviendo al concierto en Alicante, ¿hay algo que nos pueda adelantar en cuanto al repertorio o sorpresas?

No, ninguna sorpresa. Llevamos un par de semanas tocando este repertorio en la gira. En la era de internet, todo el mundo ya sabe cuál es. Si no fuéramos tan perezosos, probablemente habríamos aprendido dos o tres canciones más para colarlas en el concierto. Me encantaría hacerlo, pero con esta banda es bastante difícil. Será prácticamente el mismo repertorio que hemos estado tocando en Estados Unidos y Japón. En Europa fue un poco diferente, pero siempre cambia ligeramente.

Eso imposibilita que se arrepientan si alguna canción no funciona en directo.

Cuando planeamos esta gira del 40.º aniversario, preguntamos a los fans qué canciones querían escuchar. Sorprendentemente, la mayoría eligió las que ya solemos tocar. Hubo algunas excepciones, como Save Us, Twilight of the Gods o Hell Was Made in Heaven, que entraron en el repertorio gracias a esa votación. Elaboramos una lista con las canciones que más querían escuchar, lo que indica que deben de funcionar en vivo.