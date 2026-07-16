Si viviste los 80 y los 90, este es tu festival: artistas como Ana Torroja, Viceversa o Double You en Alicante

El festival Noches Mágicas incorpora este verano una nueva propuesta a su programación con el estreno de la 90's Summer Party, una gran celebración dedicada a la música que marcó a toda una generación. La cita tendrá lugar el próximo 25 de julio en el recinto natural de los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant, donde el público podrá disfrutar de una noche repleta de nostalgia, energía y grandes éxitos.

El festival comienza el próximo 25 de julio / INFORMACION

Hay canciones capaces de transportarnos a un instante, a un verano o a una emoción que permanece intacta con el paso del tiempo. Temas que, con solo escucharlos, nos hacen volver a sentir. Bajo esa premisa nace la 90's Summer Party, una experiencia diseñada para revivir la banda sonora de los años noventa en uno de los espacios más singulares de la provincia de Alicante.

La noche reunirá sobre el escenario a algunos de los artistas más representativos de aquella década. Encabezando el cartel estará el cuarteto neerlandés Twenty 4 Seven, una de las formaciones más exitosas del eurodance europeo y hip house, responsable de himnos internacionales como Slave to the Music, Is It Love o Take Me Away, canciones que conquistaron las listas de éxitos y las pistas de baile de todo el mundo.

Sonarán los grandes éxitos e himnos internacionales / INFORMACION

También participará la agrupación italiana Double You, convertida en uno de los grandes referentes del dance de los noventa gracias a éxitos como Please Don't Go, We All Need Love o Run to Me, que siguen siendo imprescindibles en cualquier recopilación de la época.

El cartel contará además con la presencia de Just Luis, cantante de origen australiano con raíces españolas que alcanzó una enorme popularidad con American Pie, uno de los temas dance más emblemáticos de mediados de los noventa, así como con otras producciones que formaron parte de la explosión de la música electrónica comercial en Europa.

Completará el cartel Viceversa, una de las formaciones españolas más recordadas del pop de los años noventa, autora de canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones y que aportará el componente nacional a una noche dedicada a los grandes recuerdos musicales.

Más allá de los conciertos, la experiencia comenzará desde primera hora de la tarde con la propuesta habitual de Noches Mágicas: gastronomía al aire libre, zonas de descanso, propuestas artísticas, naturaleza y el encanto de los históricos Jardines de Abril, un entorno que convierte cada cita del festival en una experiencia única.

Un homenaje a los años 80 y 90 con Summer Party

La música de dos décadas inolvidables volverá a ser protagonista en Noches Mágicas 2026. El festival rendirá homenaje a los grandes éxitos de los años ochenta y noventa con sus ya características Summer Party, noches concebidas para disfrutar de los artistas que marcaron una época y prolongar la celebración más allá de los conciertos.

Una gran oferta gastronómica dentro del recinto / INFORMACION

El 24 de julio, la ya consolidada 80's Summer Party reunirá a Modestia Aparte y Toreros con Chanclas, el 25 de julio llegará como gran novedad la primera 90's Summer Party, mientras que el 1 de agosto será el turno de otra edición de la 80's Summer Party con Ana Torroja como principal protagonista.

En todas las jornadas, la fiesta continuará tras las actuaciones principales con sesiones postconcierto. El 24 de julio, Jes Set será la encargada de mantener el ambiente con una selección de grandes éxitos, mientras que el 25 de julio y el 1 de agosto será el turno de AMA Dj's en cabina.

La 90's Summer Party nace con vocación de convertirse en una de las grandes citas de la edición 2026 de Noches Mágicas, invitando al público a revivir la banda sonora de toda una generación en un entorno único. Porque hay músicas que nunca pasan de moda. Solo necesitan volver a sonar.

Una programación para todos los gustos

La decimocuarta edición del Festival Noches Mágicas se celebrará del 24 de julio al 6 de agosto en los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant con una programación que volverá a reunir grandes nombres de la música nacional e internacional.

La programación comienza el 24 de julio y finalizará 6 de agosto / INFORMACION

El festival arrancará el 24 de julio con la 80's Summer Party, protagonizada por Modestia Aparte y Toreros con Chanclas. Un día después, el 25 de julio, llegará el estreno de la 90's Summer Party, con Twenty 4 Seven, Double You, Just Luis y Viceversa como primeros artistas confirmados.

El 26 de julio, Miguel Campello presentará su gira 25 años. El 28 de julio, Ara Malikian llevará al escenario su nuevo espectáculo Intruso. El 30 de julio será el turno del cantaor Israel Fernández, que presentará De oro y marfil, mientras que el 31 de julio actuará Nach, quien regresa a los escenarios con su nuevo trabajo Destino.

La programación continuará el 1 de agosto con una nueva 80's Summer Party, encabezada por Ana Torroja; el 2 de agosto será el turno de Rodrigo Cuevas con su espectáculo La Belleza; y el festival se despedirá el 6 de agosto con La Banda Sabinera, formada por los músicos históricos de Joaquín Sabina.

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Las entradas se encuentran disponibles a través de la web oficial del festival