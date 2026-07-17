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Ayudas económicas

El Instituto Juan Gil-Albert publica la resolución de ayudas destinadas al patrimonio, historia y cultura alicantina

La convocatoria ha repartido este año cerca de 49.000 euros entre las distintas modalidades con especial atención a los temas vinculados con la provincia de Alicante

Vestíbulo de la Casa Bardin

Vestíbulo de la Casa Bardin / INFORMACION

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Nuria Camps

Nuria Camps

Alicante

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha publicado la resolución de las Ayudas a la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 2026 para respaldar, un año más, la elaboración de tesis doctorales y trabajos de estudiantes de la provincia. La convocatoria ha repartido este año cerca de 49.000 euros entre las distintas modalidades.

“Esta convocatoria tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la investigación en ciencias sociales y humanidades y apoyar las experiencias complementarias a la formación docente y al desarrollo de actitudes investigadoras”, ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro. Las ayudas prestan especial atención a los temas que se vinculan a la provincia de Alicante, a su patrimonio lingüístico, literario, humanístico, científico, artístico e histórico.

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert / INFORMACION

Este año, las ayudas a Proyectos de Investigación se han concedido a cinco propuestas de las 15 presentadas, todas ellas con dotaciones que oscilan entre los 7.000 y los 8.000 euros. La primera, Agroalicante: atlas digital y rutas inteligentes del agroecopatrimonio alicantino de Antonio Belda, como investigador principal, junto al equipo integrado por Benito Zaragozí, Álvaro F. Morote, Bárbara Micó y Daniel López, cuyo propósito es transformar un catálogo convencional de rutas en una infraestructura ligera de investigación y transferencia: inventario georreferenciado, archivo oral, análisis territorial y prototipo de atlas digital con fichas QR.

La segunda ayuda ha sido para Alicante en la pequeña pantalla: patrimonio audiovisual y representación territorial de la provincia en la televisión pública valenciana (1989-2025) con Tatiana Hidalgo al frente, junto a Inés Leal, Patricia Palomares y Jorge Abad. En tercer lugar, se ha seleccionado a Raúl Pérez Bonmatí, autor de Puesta en valor y creación de la arquitectura religiosa del Medio Vinalopó, cuyo objetivo es diseñar una estrategia de dinamización cultural y turística que integre los elementos más significativos de la arquitectura religiosa del Medio Vinalopó.

El cuarto proyecto elegido ha sido Catálogo de la minería en la provincia de Alicante (siglos XVIII-XX): cartografía, análisis documental y difusión, de Ramón Santonja y Antero Manuel Penalva, cuya finalidad es reconstruir la evolución histórica, económica y arqueológica de las explotaciones mineras en la provincia. Por último, Iván López también contará con una inyección económica para desarrollar la propuesta Historia, resonancia e impacto del Festival de Música Contemporánea de Alicante (1985-2005).

Librería Casa Bardín

Librería Casa Bardín / INFORMACION

En cuanto a las tesis doctorales, se han concedido dos premios dotados con 2.000 euros cada uno para Paula Martín de la Sierra de la UA, por Áreas de actividad, espacios domésticos y asentamiento: Cabezo Redondo durante el Bronce medio y tardío (1750-1250 cal BC)”, y Clara Serna de la UAM, por Los hospitales de la Guerra Civil como patrimonio potencial: el caso de la provincia de Alicante, ambas calificadas con Sobresaliente Cum Laude.

Las ayudas al desarrollo de tesis doctorales, dotadas con 1.000 euros cada una, han sido tres: para Teresa Camacho de la UMH, por Iniciativas de mediación artística. Programas de instituciones culturales desarrollas en contexto autonómico y local; Sergio Martínez Moreno de la UA, por su propuesta Sobre la estructura argumental de hallar y encontrar, y Francisco José Martínez Peral de la UMH, por Optimización y planificación de sistemas de manipulación robótica para aplicaciones industriales.

Respecto a los premios a trabajos fin de grado (TFG), se han concedido dos, dotados con 500 euros cada uno, para Margarita Maciá por De un caramelo con palo a un icono global. Análisis integral del proceso de internacionalización del Chupa Chups, y Marina Rozalén, por De les bambalines a l’escena: experiencies de les materntats i paternitats en el teatre valencià.

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El premio al Trabajo fin de Máster (TFM), dotado con 500 euros, ha recaído en Jordi Ballester por Formación docente y mediación educativa en museos. El caso del Museo de la Festa d’Elx.

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