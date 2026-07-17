Arranca este sábado una edición más de Rock Arena, el festival de heavy metal gratuito de la provincia

Es ya una tradición mantenida en el tiempo pese a las dificultades. La localidad de San Fulgencio contará un año más con su tradicional festival Rock Arena, una reunión de bandas en torno al heavy metal y sus derivados que anualmente congrega a miles de personas interesadas en disfrutar de la música en directo tanto de bandas conocidas como de otras por conocer. El lugar en esta ocasión volverá a ser el Recinto Teatro Cardenal Belluga, ubicado en la calle Rojales, y la música comenzará a sonar desde las 17 horas.

Así, este sábado 18 de julio liderará el cartel de esta edición el power metal nacional de la mano de Dünedain. Con un nombre rescatado de los libros de Tolkien, la subraza de hombres del imaginario de la Tierra Media ha dado forma a un grupo que estará repasando dos décadas de historia con canciones que han marcado su proyección musical con clásicos como Corazón de invierno, 1000 golpes o La Rosa Negra.

La formación de Dünedain, en una imagen promocional de la banda / INFORMACIÓN

Liderados por Tony, la banda arrancó su periplo musical en 2007 con su primer disco La luz de mi oscuridad, con un sonido marcado por la potencia, pero sin renunciar a las melodías y guiños pop. No obstante, fue con Buscando el norte y Magia donde encontraron ese sonido que les ha ido caracterizando con el paso del tiempo, ampliando horizontes y perfeccionando el sonido en álbumes de la talla de Pandemonium o Memento Mori. Su última referencia es Érase, publicado el pasado año.

Pero si algo destaca al Rock Arena es la capacidad de reunir diferentes propuestas musicales en un mismo escenario. Pasan del power metal épico de Dünedain al hard rock con reminiscencias glam de los valencianos Jolly Joker, cuyo público destaca su propuesta en directo cantando en inglés, como un guiño a sus ídolos dentro del género. Mientras que la tralla llegará de la mano de otros valencianos, Dawn of Extinction, una banda de thrash metal que incorpora sonidos del metalcore y del death metal a sus composiciones, dándoles un punto más de oscuridad.

Jorge Casasola y Patxi Mira, de Khëlleden, en la sede de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

El cartel lo terminan de componer los madrileños Strangers, encargados de ofrecer un rock melódico con influencias de bandas como H.E.A.T., Eclipse o Europe; los asturianos Argion, que han recuperado la esencia power de míticas propuestas nacionales como WarCry, Avalanch o Zenobia; o el heavy metal clásico de Mandrágora Negra, que estarán presentando su lanzamiento Guerraro inmortal recién llegados de Irún.

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La representación provincial correrá a cargo de los alicantinos Khëlleden, que defenderán un pirate metal que les está sirviendo para coronarse como una de las bandas con más futuro del metal a nivel nacional, con una estética y un sonido a medio camino entre Mägo de Oz y los escoceses Alestorm. Todo esto, con una propuesta completamente gratuita organizada por el Ayuntamiento de San Fulgencio en colaboración de On Fire Promo.