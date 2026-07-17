Un gabinete de curiosidades para volver a creer en lo asombroso. Este jueves era un día marcado en el calendario como el estreno de un nuevo montaje del Cirque du Soleil en Alicante. En esta ocasión, se trataba de un título más desconocido que otros, pero Kurios consiguió trasladar a la provincia la magia que caracteriza a la troupe circense internacional.

Se trata de la 35ª producción del Circo del Sol y supone un tributo a la imaginación y a la curiosidad que invita al público a escapar de la realidad y adentrarse en el mundo de lo extraordinario. Sobre el escenario, situado en la Avenida de la Costa Blanca, en Playa de San Juan, ocurren muchas cosas al mismo tiempo, la imaginación cobra una nueva dimensión y, si algo tiene de especial cada espectáculo de esta compañía canadiense es que, aunque creamos que lo hemos visto todo, siempre hay tiempo para asombrarnos.

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Porque 50 artistas sobre el escenario tienen la intención de no dejar indiferente a nadie y mostrar el espectáculo como si fuera la primera vez que lo realizan. Esta función, que nació en Montreal en el año 2014, ha estado girando desde entonces por todo el mundo con un gran éxito de asistencia. Ahora es el turno de Alicante, la cuarta parada de la gira española de 2026, y es una oportunidad única para poder ver la magia que se crea bajo su gran carpa. Este título ya ha hipnotizado a más de 6 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo, con más de 3.000 representaciones, y después de verla se puede entender el porqué.

Cirque du Soleil convierte Alicante en su reino de lo imposible / PIlar Cortés

La historia de Kurios-Gabinete de curiosidades se sitúa en un pasado alternativo pero familiar, concretamente en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Una vez que el científico, interpretado por el alicantino David García Coll, consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una.

Cirque du Soleil convierte Alicante en su reino de lo imposible / PIlar Cortés

La imaginación, así, reina en el escenario durante toda la obra, seguida por un elenco de artistas de lo más variopintos. El Circo del Sol estará presente en Alicante hasta el 23 de agosto, sin posibilidad de prorrogar funciones como sí pasó con la reinterpretación de Alegría hace un par de años. Pero es que después de su visita a la Playa de San Juan la gira continuará por Barcelona y Madrid.

Entradas y descuentos

Para celebrar su llegada a Alicante, el Circo del Sol ha lanzado unos descuentos especiales para quienes se acerquen a las taquillas de Kurios durante este fin de semana, entre el sábado 18 y el domingo 19 de julio. Todos ellos podrán beneficiarse de un 30 % de descuento en la compra de entradas para las funciones del mes de julio "y celebrar con nosotros este fin de semana tan especial", apuntan desde la compañía.

Además, se han puesto a la venta nuevas entradas de última hora con excelentes localidades, que también podrán adquirirse con esta promoción. Dicho descuento estará disponible exclusivamente durante el sábado 18 y el domingo 19 de julio en las taquillas oficiales de Kurios, situadas en la Playa de San Juan. Ambos días, el horario de apertura será de 16-30 a 22 horas. Para los que no puedan acercarse, las entradas también están disponibles al precio habitual en la página web oficial.