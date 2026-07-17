"Los días de tiza": la obra teatral gratuita que reflexiona sobre las contradicciones dentro de las aulas españolas

La compañía alicantina Maniquí Teatre ultima los detalles para el esperado estreno absoluto de su nueva producción, Los días de tiza. La obra se presentará ante el público en el Auditorio Antonio Gil de Sant Joan d'Alacant con dos únicas funciones programadas para este viernes 17 de julio a las 20 horas y el domingo 19 de julio a las 19 horas, proponiendo un viaje tan crudo como humano al interior de las aulas actuales.

El proyecto supone el regreso a la primera línea del dramaturgo Noé Vicente, cuya anterior obra, El pollito, cosechó más de treinta premios en certámenes de todo el país. Para esta ocasión, Vicente toma precisamente la esencia dramática de Antón Chéjov para entablar un sugerente diálogo contemporáneo. Lejos de plantear una reescritura, el autor utiliza ese eco chejoviano para reflejar la nostalgia por el pasado, la erosión de las vocaciones y la incertidumbre ante los cambios inevitables, trasladando las dinámicas del clásico ruso al microcosmos de una sala de profesores de un instituto público.

Las obras se podrán ver de forma gratuita / INFORMACION

La propuesta escénica llega firmada por el director Daniel Sampedro Castillo, quien asume el reto de articular este afilado relato coral. Tal y como destaca el propio director, el montaje se ha construido con el firme objetivo de "plasmar la verdad del texto, de los personajes y de sus emociones", dando vida a una puesta en escena ardorosa que transita con absoluta naturalidad entre la risa y el dolor. Sampedro convierte ese espacio, habitualmente invisible para quienes están fuera del sistema educativo, en una trinchera y un espejo de la propia sociedad, mostrando el choque entre lo tradicional y lo nuevo.

A través de una estructura que avanza del brindis festivo al naufragio colectivo, la obra disecciona las contradicciones de la educación contemporánea, su burocracia y sus lealtades rotas. La trama arranca cuando Sole, una profesora interina de cincuenta y cinco años, regresa tras una baja y descubre que su lugar, su mesa y su proyecto han empezado a ser ocupados por otros, desatando un conflicto donde nadie es juzgado pero nadie es absuelto.

Para defender este viaje, la compañía cuenta con un sólido reparto coral integrado por Eliana Santamaría, Antonio Viudes, Estefanía Pertusa, Álvaro Quintanar, Mery García, Carlos Sánchez, María José Gómez y Rosa Ramos. El equipo artístico y técnico detrás de las bambalinas se completa con la ayudantía de dirección de Ana Leiva, la regiduría de Olga Lipkova, el diseño de iluminación de Juan Martínez y el diseño de vestuario a cargo de Ginés Quesada.

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Con el estreno de Los días de tiza, Maniquí Teatre reafirma su compromiso con un teatro de texto cercano, contemporáneo y profundamente ligado a la realidad social, invitando al público de la comarca a arropar este nuevo lanzamiento. Las entradas para ambas funciones son completamente gratuitas y se pueden reservar de forma anticipada a través de la plataforma web oficial.