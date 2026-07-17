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El festival Fresca! comienza su VI edición en Alicante marcada por Lorca, espectáculos de danza y circo

El certamen tendrá lugar en Casa Mediterráneo y su programación se extiende hasta el 25 de julio con nueve representaciones como Las hijas de Bernarda o Dominare

Danza, circo y teatro en el festival Fresca!

Danza, circo y teatro en el festival Fresca! / INFORMACION

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Nuria Camps

Nuria Camps

Alicante

El festival Fresca!, organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), traslada su programación a Casa Mediterráneo tras las dos primeras propuestas escénicas celebradas en los Jardines de la Diputación de Alicante. Hasta el 25 de julio, el certamen ofrecerá nueve espectáculos de danza, teatro y circo en los diferentes espacios de su sexta edición.

El primer fin de semana de programación en Casa Mediterráneo reunirá propuestas de compañías valencianas e internacionales en los escenarios Fresca! y Espai Frescoreta!, destinados a espectáculos de gran formato y montajes familiares.

&quot;Las hijas de Bernarda&quot; será uno de los espectáculos representados

"Las hijas de Bernarda" será uno de los espectáculos representados / INFORMACION

La programación comenzará el viernes 17 de julio, a las 22 horas, con Las hijas de Bernarda, de la compañía valenciana Taiat Dansa. La pieza toma como punto de partida el universo poético y dramático de Federico García Lorca para ofrecer una reinterpretación escénica a través del lenguaje corporal y el movimiento. La creación explora los conflictos emocionales, los deseos reprimidos y las tensiones que atraviesan a los personajes femeninos de su obra, poniendo el foco en la complejidad de sus relaciones y en los límites impuestos por las normas sociales.

La pieza invita a reflexionar sobre la libertad individual, la identidad, el papel de la mujer y las estructuras de poder que condicionan la vida de las personas. Todo ello se articula mediante una propuesta de gran intensidad física y expresiva, que combina un cuidado trabajo coreográfico con una poderosa dimensión visual y una puesta en escena de fuerte impacto emocional.

La coreografía está creada por Meritxell Barberá e Inma García, en estrecha colaboración con las bailarinas Lara Misó, Julia Cambra, Irene de la Rosa, Mariona Jaume Camps, Eila Vals, Wilma Puentes y Celia Sandoya. Juntas dan vida a las hijas de Bernarda Alba, construyendo un relato coral en el que cada intérprete aporta una voz propia al universo lorquiano.

&quot;Dominare&quot; hace reflexionar sobre el abuso de poder

"Dominare" hace reflexionar sobre el abuso de poder / INFORMACION

El sábado 18 de julio, a las 19 horas, el Espai Frescoreta!, diseñado para albergar espectáculos dirigidos a todos los públicos, acogerá Dominare, de Cía Maduixa. La pieza, dirigida por Joan Santacreu, con coreografía de Kiko López y dramaturgia de Paula Llorens, plantea una reflexión sobre el abuso de poder y las formas de dominación, visibles e invisibles, que condicionan nuestras relaciones.

En un espacio escénico donde los cuerpos parecen desafiar la gravedad, el movimiento se convierte en una poderosa herramienta narrativa para hablar de resistencia, vulnerabilidad y transformación, dando forma a un espectáculo que interpela al espectador desde la emoción y la belleza visual, con un lenguaje accesible a todos los públicos. Esta representación está financiada por el Plan Endavant de la Generalitat, cuyos fondos están destinados a apoyar a los profesionales afectados por la dana.

La programación del fin de semana concluirá el domingo 19 de julio, a las 22 horas, con la presencia de la prestigiosa compañía alemana Familie Flöz, reconocida por su singular lenguaje escénico, basado en el teatro gestual.

La formación presentará Teatro Delusio, una de sus creaciones más emblemáticas, que, tras más de 600 representaciones por todo el mundo, se ha convertido en un referente del teatro visual contemporáneo. La obra invita a adentrarse en el universo oculto de un teatro en el que tres tramoyistas dan vida, desde el anonimato del backstage, a un sinfín de personajes y situaciones cargadas de humor, poesía y emoción.

Entradas a la venta

Las entradas para los espectáculos del Escenario Fresca! tienen un precio general de 24 euros, mientras que los espectáculos del Espai Frescoreta! cuentan con un precio único de 5 euros.

El festival mantiene una política de descuentos destinada a facilitar el acceso a la cultura, con entradas de 10 euros para menores de 14 años, un descuento del 50% para jóvenes de entre 14 y 30 años y una reducción del 20% para personas jubiladas, titulares de la tarjeta DARDE, estudiantes, personas con diversidad funcional, familias numerosas y asociaciones profesionales de artes escénicas.

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Además, el Abono Refresc permite asistir a tres espectáculos del Escenario Fresc! por 36 euros. La programación completa y la venta de entradas está disponible en la página oficial del festival.

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