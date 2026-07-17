"El lujo de ponernos tristes": el cortometraje alicantino sobre el privilegio de los problemas cotidianos

A veces la rutina nos hace olvidar la gravedad de nuestros problemas. La vida en pareja es complicada, a veces sientes que uno da más que el otro, que quizá no estás viviendo la vida que te gustaría o incluso se te hace un mundo cuando la pizza se te quema. No es cuestión de invalidar esos problemas, pero sí que hay algo en lo que tal vez no piensas, es El lujo de ponernos tristes, un cortometraje de Nahuel Curti que se estrena este sábado 18 de julio a las 19 horas en la librería 80 Mundos de Alicante.

El estreno tendrá lugar en la librería 80 Mundos de Alicante / INFORMACION

Se trata de un drama íntimo del que María y Juan son los protagonistas. Una pareja que discute por problemas rutinarios y de los que van naciendo problemas ocultos. Él siente que se desvive por darles un futuro. Ella que vive la vida de él. El cortometraje da un giro por el cual el protagonista reflexiona sobre la oportunidad de tener el privilegio de poder discutir por lo cotidiano. Se trata de un film de 4 minutos que hace recordar lo que tenemos.

El cortometraje es una creación de Nahuel Curti. Curti es Graduado en Lengua y Literaturas Hispánicas, ha orientado su trabajo al estudio del diálogo entre lo literario y lo audiovisual, con especial interés en el cine. Además, trabaja como ayudante de dirección en videoclips musicales y desarrolla proyectos independientes como director, guionista y montador. También colabora como ayudante de dirección en producciones alicantinas. Esta experiencia se hace notar cuando consigue rodar un corto en cuestión de horas. "De rodaje tuvimos un día, gracias a tener la idea muy clara y la profesionalidad de los actores conseguimos rodar todo", asegura Nahuel.

Un drama íntimo de Nahuel Curti / INFORMACION

A pesar de tener un día de rodaje, la jornada se redujo a 4 horas debido a la iluminación. Gran parte del cortometraje está rodado en una casa, por lo que necesitaban una luz exacta que entrara por las ventanas. Otras escenas también se han dotado de míticos escenarios alicantinos como es el Puente Rojo.

Este film nació como proyecto de un curso de dirección en la Ciudad de la Luz. "Nos juntaron con el curso de interpretación y entre ellos, los de dirección y unos amigos, conseguimos sacar el corto adelante", cuenta Nahuel Curti. Esto que surgió sin mayor formalidad, tiene su estreno este sábado en la librería 80 Mundos. El acceso es totalmente gratuito hasta completar aforo y los asistentes podrán tener un encuentro con los actores, el equipo de producción y disfrutarán de la proyección del cortometraje.

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No solo se hablará de El lujo de ponernos tristes, pues el evento va un poco más allá y gracias a la actuación de un presentador se hará un pequeña entrevista en la que los actores y producción hablarán de cine, su trayectoría y, por supuesto, del corto. Este proyecto ya ha sido presentado a algunos festivales de la Comunidad Valenciana, pero el obejetivo del director es que este cortometraje pase un año viajando por festivales de cine español.