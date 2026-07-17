La Moda del placer inmediato

Las tendencias gastronómicas no aparecen por casualidad. Suelen ser el reflejo de una forma de vivir y de consumir. El protagonismo absoluto del lujo y la excelencia ha sido siempre para la alta cocina creativa, donde el talento del cocinero es capaz de emocionar a partir de un simple puerro, un guiso o una humilde sardina, hoy asistimos a un fenómeno bien distinto. El lujo vuelve a estar en el producto. O, mejor dicho, en determinados productos y formatos que pueden llegar a ser puro exhibicionismo. Vivimos la era del placer inmediato. Ya no hace falta esperar a probar un plato para saber que estamos ante algo extraordinario. Basta con que aparezca un bogavante de dos kilos, una chuleta de vaca madurada, un rodaballo salvaje, una montaña de caviar o una botella de Dom Pérignon. El mensaje entra por los ojos antes de llegar a la boca. Lo curioso es que esta tendencia ha nacido por dos caminos completamente distintos que, sin embargo, terminan encontrándose. Por un lado están algunos grandes cocineros que, después de décadas dedicadas a la creatividad y a la alta cocina, han decidido volver la mirada hacia el producto desnudo. Ahí encontramos proyectos como Jondal, de Rafa Zafra, sus nuevas propuestas en Madrid, Tradición, de Ramón Freixa, o templos como Desde 1911. Son restaurantes donde el cocinero no desaparece, sino que decide ponerse al servicio del ingrediente. La técnica sigue, los detalles, el savoir faire o el know-how del chef siguen estando ahí, aunque apenas se vea. El objetivo ya no es sorprender con una elaboración compleja, sino conseguir que un pescado excepcional o un marisco único lleguen a la mesa en su máxima expresión. Pero al mismo tiempo ha aparecido otra corriente completamente diferente: los restaurantes que tienen más de show que de fine dining, o sea, que la langosta tiene que verse venir desde la puerta de la cocina en alto y con bengala para que todo el mundo la vea; frente a la pulcritud y el anonimato gastronómico que suponen muchos restaurantes de Estrella o Sol. En unos todo asistente sabe qué come el de la mesa del fondo, y en el otro te cuesta saber qué narices come el de al lado.

En los restaurantes «exhibición» también encontramos caviar, wagyu, rodaballos o grandes mariscos más grandes aún; el producto comparte protagonismo con la puesta en escena. Música a buen volumen, desfiles de botellas, fuego, luces, servicio teatralizado y una clientela que, en muchos casos, busca tanto formar parte del espectáculo como contemplarlo. Comer deja de ser el único objetivo. También hay que vivirlo... y enseñarlo, para eso están las redes. Hace apenas unos días veía en un restaurante de la Costa Azul una escena difícil de imaginar hace unos años. Una especie de procesión recorría la sala transportando en alto una hornacina de donde colgaban decenas de botellas de Dom Pérignon como si se tratara de una ceremonia bucólica. La música subía de volumen, las mesas se giraban para contemplar el desfile y los teléfonos móviles hacían el resto. Sin palabras, hedonismo o decadencia. Sin embargo, ambos mundos acaban utilizando casi los mismos símbolos del lujo. Porque todos hemos aprendido a identificar inmediatamente qué significa un rodaballo salvaje, una gamba roja de palmo, un besugo de esos que se le sale el ojo, un buen caviar o un chuletón espectacular. Son productos que no necesitan explicación y que gustan a propios y extraños; eso sí, la cartera llena, la exclusividad, en esta ocasión se paga y bien, y más en sitios como Ibiza, Marbella o Cannes.

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Ni siquiera alcanzo a ver que sea un problema, y si la consecuencia lo es será que alguien no ha hecho bien sus deberes. El monolitismo de algunos menús degustación, la rigidez de algunos protocolos gastronómicos de estrellato, el exceso de búsqueda de productos singulares diferenciadores y elaboraciones que por intelectuales que sean no convencen al comensal quizás sean la paradoja, pues la alta cocina en realidad en España no decrece o por lo menos los números así lo dicen, no aumenta pero que no baja. El producto excelente siempre ha sido patrimonio de la gran gastronomía. La cuestión aparece cuando el éxito de este modelo comienza a reproducirse hacia abajo. Porque toda moda acaba generando imitadores. Si unos utilizan el mejor caviar, otros recurrirán a uno más asequible, (ya no hay solo caviar iraní o ruso, medio mundo ya produce caviar, malo o regular, pero caviar). Durante décadas la alta cocina consiguió emocionar convirtiendo ingredientes sencillos en platos extraordinarios gracias al conocimiento, la técnica y la imaginación. Hoy una parte importante del mercado parece recorrer el camino inverso: confiar en que un ingrediente extraordinario provoque por sí solo una emoción inmediata. No es necesariamente mejor ni peor. Es, sencillamente, otro tiempo. Un tiempo en el que la gastronomía también parece haber sucumbido a la cultura de la inmediatez, donde el impacto visual precede al sabor y donde el lujo ya no siempre necesita ser interpretado: basta con reconocerlo y saborearlo ya.