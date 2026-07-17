El polémico Míster Jägger lleva su primer monólogo a Alicante el 22 de noviembre

Míster Jägger trasladará al escenario alicantino el universo excesivo y difícil de clasificar con el que lleva más de una década dividiendo al público. El creador de contenido presentará su monólogo "Morirse de rabia" el próximo 22 de noviembre de 2026 en VB Spaces, en Alicante.

La función comenzará a las 19.00 horas, con apertura de puertas a las 18.15, y tendrá una duración aproximada de 75 minutos. El espectáculo está recomendado para mayores de 16 años.

Qué propone "Morirse de rabia"

El espectáculo supone el debut de Jägger con un monólogo propio. La sinopsis oficial presenta una mezcla de humor negro, absurdo y caos creativo alrededor de una pregunta deliberadamente amplia: qué mantiene vivas a las personas y qué termina consumiéndolas por dentro.

Su humor acostumbra a romper la narración, exagerar situaciones hasta hacerlas irreconocibles y alternar reflexiones con imágenes grotescas, personajes inesperados e improvisaciones.

La gira promete trasladar al directo una fórmula nacida en internet, aunque con el riesgo añadido de enfrentarse al público sin el montaje, los efectos ni las posibilidades de repetición de un vídeo.

Quién es Míster Jägger

Detrás del personaje se encuentra Alberto Redondo Jiménez, creador madrileño que comenzó a publicar vídeos en YouTube en 2012. Su canal principal supera actualmente los 1,2 millones de suscriptores y reúne sketches surrealistas, cortometrajes, canciones, animaciones y piezas de humor difíciles de encajar en un formato concreto.

A diferencia de otros creadores centrados en comentar la actualidad o retransmitir videojuegos, Jägger desarrolló una identidad basada en el montaje agresivo, los disfraces, los gritos, los cambios repentinos de tono y una colección de personajes propios.

Con el tiempo amplió su actividad a Twitch, las redes sociales, los juegos de mesa y la televisión. En 2024 presentó "Zumo de Fetos", un juego para dos personas basado en el engaño y la deducción, otra muestra del gusto del creador por los títulos provocadores y el humor incómodo.

El inesperado campeón de "La Velada del Año"

Su popularidad también creció fuera de la comedia gracias al boxeo. En 2021 participó en la primera edición de "La Velada del Año", organizada por Ibai Llanos, y derrotó a Viruzz por decisión de los jueces.

Regresó en 2022 para enfrentarse al cantante David Bustamante. Jägger volvió a imponerse, esta vez por nocaut técnico, en una segunda edición que llegó a superar los 3,3 millones de espectadores simultáneos en Twitch.

Aquellos combates reforzaron su personaje de figura imprevisible: un creador conocido por vídeos deliberadamente caóticos que, de pronto, mostró una preparación física y una disciplina mucho más serias de lo esperado.

Un humor construido alrededor de la provocación

Las polémicas han acompañado a Jägger casi desde sus comienzos. Buena parte de sus bromas utiliza asuntos especialmente sensibles como material humorístico, desde crímenes reales y violencia sexual hasta terrorismo, religión o muerte.

Míster Jägger. / INFORMACIÓN

Sus seguidores suelen interpretar ese contenido como una provocación absurda en la que el creador adopta deliberadamente una voz extrema. Sus críticos consideran, en cambio, que convertir determinadas tragedias en chistes sobrepasa los límites del humor y puede causar un daño innecesario.

La discusión se intensificó en noviembre de 2024, cuando RTVE anunció su incorporación como colaborador de "Al cielo con ella", el programa de Henar Álvarez para RTVE Play. El fichaje hizo que volvieran a difundirse antiguas publicaciones consideradas ofensivas, entre ellas mensajes relacionados con el caso de Marta del Castillo, la violencia sexual y otros asuntos dramáticos.

La polémica por su fichaje en RTVE

La entrada de Jägger en una plataforma pública cambió la dimensión del debate. Ya no se discutía únicamente si sus chistes eran aceptables, sino si una televisión financiada con dinero público debía contratar a un creador con ese historial.

El padre de Marta del Castillo criticó el fichaje, aunque también rechazó que las publicaciones de su hija fueran utilizadas como arma dentro de enfrentamientos ideológicos. Jägger respondió a parte de las críticas con su habitual ironía, sin abandonar el personaje provocador que había originado la controversia.

RTVE presentó "Al cielo con ella" como un espacio de entrevistas "gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo", con Victoria Martín y Míster Jägger entre sus colaboradores anunciados.

Una denuncia por antiguas publicaciones

La controversia llegó también a los tribunales. En enero de 2025, el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid abrió diligencias para estudiar una denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos por varios mensajes publicados años antes.

La organización denunciante sostenía que algunas publicaciones podían constituir un delito de odio contra los cristianos. El juzgado solicitó aclaraciones sobre las fechas y la correspondencia de los mensajes aportados antes de determinar la naturaleza de los hechos.

Un espectáculo que no busca gustar a todo el mundo

"Morirse de rabia" llega a Alicante con esa trayectoria a sus espaldas. Quien conozca a Míster Jägger encontrará previsiblemente el mismo gusto por la exageración, lo grotesco y el humor que avanza hacia el límite en lugar de alejarse de él.

Para otros espectadores, el monólogo puede ser una primera aproximación a un creador que ha pasado de los vídeos domésticos a los grandes eventos de Twitch, la televisión pública y ahora los teatros.

La advertencia para mayores de 16 años no parece un simple trámite: el contenido y la trayectoria de Jägger dejan claro que no se trata de una propuesta pensada para todos los públicos.