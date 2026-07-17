Raíces portuguesas y españolas de Iberian Trío en “Ponte Ibérica”

La tradición y la contemporaneidad son la nota común en los conciertos que se están contemplando en el ADDA, en la sala de cámara con aforo más reducido que en la sala sinfónica. Este tipo de diálogo musical promueve un lenguaje universal que combina la composición y la libre improvisación con la debida naturalidad.

Obras originales e influjos diversos tienen lugar bajo la denominación de Ponte ibérica o, en castellano, Puente ibérico, donde son esenciales la habitual interacción y la complicidad de los instrumentistas de Iberian Trío. Los portugueses Júlio Resende (piano) y Romeu Tristão (contrabajo) y la colaboración especial del barcelonés Jorge Rossy (batería) con la capacidad intimista no exenta de impulso cuando corresponde. Hubo oportunidad de escuchar Da alma y Blowin’ in the wind, una adaptación instrumental del icónico tema de Bob Dylan sobre la paz, la guerra y la libertad.

Júlio Resende, al piano, durante la actuación del Iberian Trio en el Fijazz de Alicante / RAFA ARJONES

Sensibilidades desde un enfoque jazzístico a la vez. El equilibrio y la riqueza tímbrica llevan la marca de estos colegas en la misma aventura sonora que los aficionados valoran muy positivamente. Una propuesta más de fusión en un trabajo con matices sutiles, evocadores y explosivas notas. La melodía, la versatilidad, el sentido rítmico y las texturas musicales se articulan fluidamente con cada instrumento.

Los tres se escuchan y esos estímulos les empujan a responder mediante la elegante música de raíces portuguesas y españolas mezcladas con el jazz. Ese inteligente fraseo es fruto de la exploración de los tres compañeros de Iberian. Agitan un cóctel de culturas con las que se experimentan el sabor melancólico y las sonoridades festivas. Una bella canción popular, tocada instrumentalmente, es Ilhas de bruma, dedicada al archipiélago portugués de las Azores por su exuberante naturaleza.

El recital contó con Romeu Tristão al contrabajo y el barcelonés Jorge Rossy a la batería / Rafa Arjones

El pianista y compositor Resende es pionero del fado-jazz y su trayectoria traspasa ciertos límites. Las teclas cantan. El contrabajista Tristão maneja las cuerdas con habilidad. Y el polifacético Rossy llegó a trabajar con el pianista estadounidense Chick Corea, a quien en más de una ocasión vimos en Fijazz, en el Auditorio de la Diputación de Alicante. El registro percusivo, armónico y melódico del piano contribuye a la introspección y la exaltación.

El uso de la síncopa, la insistencia rítmica, el desplazamiento dinámico y los timbres instrumentales insólitos funcionan adecuadamente. De sugerente forma, con la viveza musical y las distintas necesidades que el repertorio exige para alimentar la satisfacción del público que acudió al Festival Internacional de Jazz. Según dijo Júlio Resende, el próximo mes de octubre verá la luz un álbum partiendo del diseño visto aquí.