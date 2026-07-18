Carles Benavent Trío o feliz encuentro en el Fijazz

Este viejo conocido nuestro, con unos u otros músicos, es un referente internacional del flamenco-jazz, al que ya habíamos visto en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Está curtido en mil y una batallas históricas con el guitarrista Paco de Lucía, el cantaor Camarón y el pianista Chick Corea, además de otros siempre importantes. Da la casualidad de que el Festival de San Javier acaba de premiar al barcelonés Carles Benavent por su dilatada trayectoria y por su forma de entender la música. Uniendo ambos lenguajes en composiciones propias y reinterpretaciones.

Tocaron alguna bulería de Paco, alegrías y "Ole blues", exigentes piezas con el bajo de Benavent, que lleva el peso de la narración musical junto a las notables aportaciones del piano de Roger Mas y de la batería y la percusión de Tony Pagès.

El flamenco es ese vehículo de toque, cante y danza folclórica de origen andaluz, de finales del XVIII y como resultado del fértil mestizaje cultural entre las comunidades, gitana, árabe, judía, cristiana y africana, que convivieron en el sur de nuestra península durante siglos. Y el jazz, consecuencia también de distintas culturas. Recuerden que tuvo sus inicios hacia finales del XIX en Nueva Orleans, ciudad en la que habitaban esclavos africanos, del Caribe, del sur del país y criollos libres y mestizos.

La improvisación es el núcleo del sutil discurso contemporáneo que se comparte con el pulso rítmico y las líneas melódicas que envuelven al público. El ritmo es el principio de todo movimiento. Esta clase de sincronización sonora se ha vuelto a sentir con tres destacados instrumentistas que unen esfuerzos y capacidades para ofrecer el paralelismo entre los sones afroamericanos y las formas flamencas con una creatividad que pervive desde los años 60, aunque esto viene de más atrás. Aquí tenemos al veterano bajista Benavent, figura clave en la evolución del bajo eléctrico en este género.

Pudimos escuchar «De perdidos al río» o un tema suyo llamado «Guindiya», el cual nos recuerda el palo de la seguiriya. Es decir, el flamenco administra sus compases y se une al jazz con maestría e intensidad que captó el buen número de espectadores del Fijazz. Por naturaleza, la música es mestizaje, y la fusión (no la confusión) es una manera de experimentar y evolucionar sin perjuicio de que la pureza exista. La complicidad y la dimensión obtenida les colocan en un puesto de honor.

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Las rítmicas flamencas y la actitud jazzística representan el soporte en el que se asientan el poder de improvisar y la música mediterránea. He ahí quiebros, arrebatos y desplantes a través de esta poética musical. Algo reiterativa como suele suceder a medida que cada concierto avanza, si bien la técnica y el sentimiento a fondo son indudables. Cada actuación es única. Un feliz encuentro entre los tres y la afición.