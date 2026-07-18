Libros piscineros (III)
'Nuestra parte de noche', de Mariana Enriquez: sectas, poder, misterio... y un recorrido por Argentina
Desde Buenos Aires hasta las cataratas de Iguazú, el lector acompañará a Rosario, Juan y Gaspar a través de una aventura en ocasiones terrorífica
Quizá no sea un libro piscinero que leer en dos tardes: sus más de seiscientas páginas lo dificultan, aunque por el enganche que puede llegar a producir tampoco es tarea imposible. Mariana Enriquez compone en Nuestra parte de noche es un viaje a la historia de Argentina a través del género de terror. La dictadura, las desapariciones, la desigualdad y la impunidad de las élites dialogan a través del tema principal que vertebra el libro: ¿qué es la Orden y cómo librarse de ella? Empezar esta novela es sumergirse en un mundo absorbente, adictivo e inquietante del que solo se quiere tirar más, siendo además una de esas obras largas que pueden acompañarte durante todas las vacaciones.
Mariana Enriquez es la estrella del rock de las narradoras de terror. Ha copado salas enteras para escucharla, sus entrevistas son motivo de "reshare" en las cuentas especializadas de Instagram y convierte en oro literario todo lo que toca: desde el relato -como Un lugar soleado para gente sombría (2024)- hasta la biografía y el trabajo más periodístico; ahí está el brillante retrato de Silvina Ocampo, La hermana menor (2014).
La Historia de Argentina a través del terror
Sectas, misterio, creencias antiguas y una Orden que seguirá la historia de Juan, Rosario y Gaspar, narrada con saltos de tiempo que te trasladarán a la vida de los personajes a través de varias décadas, reflejando también el contexto social y político de una Argentina en constante convulsión política y económica. Desde Buenos Aires hasta las cataratas del Iguazú, Nuestra parte de noche es una novela monumental sobre el amor, el duelo, la amistad, la supervivencia y el poder.
Mariana Enriquez expone en esta obra la Historia de su país a través de su género, el de terror. Una fórmula que, junto a la prosa de Enriquez nos hacen sentir en algunos pasajes ante un ejercicio de novela casi cinematográfico: te sumerge en sus páginas, las imágenes que escribe son nítidas, y perdurarán después de la lectura, como si de una obra maestra del cine se tratase. Se recuerda a Juan conduciendo con Gaspar como se recuerdan algunas secuencias del séptimo arte.
Si la novela total aspira a construir un mundo amplio y autónomo, capaz de integrar distintas épocas, clases sociales, voces, conflictos y dimensiones de las experiencias... Nuestra parte de noche quizá pueda catalogarse como una "novela monumental y total". Imprescindible, además, si ya has leído a Mónica Ojeda o María Fernanda Ampuero, entre otras autoras de la misma tinta, y te han gustado.
Autora: Mariana Enriquez
Editorial: Anagrama, colección Narrativas Hispánicas
Año de publicación: 2019
Número de páginas: 672
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