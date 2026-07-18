"Señuelo", un debut directoral de Martha G. Ayerbe producido por Bayona que gana el Festival de Cine de Elche

El corto Señuelo, de la directora Martha G. Ayerbe, se ha convertido en el gran vencedor de la 49ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche al alzarse este viernes con el Premio Fundación Mediterráneo al mejor cortometraje. El certamen, organizado por la Fundación Mediterráneo, cerró su edición con una gala celebrada en el Hort del Xocolater, donde también fueron reconocidos Pedro Tomás explica el mundo, de Kornelijus Stučkus, como mejor documental, y El Cuerpo de Cristo, de Bea Lema, como mejor corto de animación.

El palmarés del certamen se ha dado a conocer en la gala de clausura celebrada en el Hort del Xocolater, que ha estado conducida por la actriz ilicitana Elisa Lledó. Durante su transcurso, el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha hecho entrega de la Palmera de Plata como homenaje a toda su trayectoria a la actriz Kiti Mánver. Durante su intervención Boyer destacó que el festival “mantiene intacta la ilusión con la que nació hace casi medio siglo”.

Además, también subrayó que el certamen continúa fiel a su doble vocación: “ofrecer una oportunidad a quienes comienzan su carrera en el cine y reconocer la trayectoria de quienes han contribuido a engrandecer nuestro cine”. Asimismo, el presidente de la Fundación Mediterráneo recordó que numerosos cineastas hoy consolidados dieron aquí sus primeros pasos y afirmó que “apostar por el talento emergente no es una declaración de intenciones, sino una realidad que este festival lleva construyendo durante cuarenta y nueve años”.

Kiti Mánver, durante su homenaje en Elche / INFORMACIÓN

Palmarés oficial del certamen

El premio Fundación Mediterráneo al mejor corto ha sido para Señuelo, un thriller de 15 minutos dirigido por Martha G. Ayerbe que cuenta la historia de Martín, un niño tímido y sensible que acompaña a su padre y al jefe de este durante una jornada de caza. El corto está producido por el cineasta Juan Antonio Bayona. Martha G. Ayerbe nació y creció en Zaragoza, trasladándose más tarde a Londres y a Madrid, donde completó sus estudios en Comunicación Audiovisual. En los últimos años, ha formado parte de diversos proyectos amateur y Señuelo es su debut directoral.

Por su parte, Pedro Tomás explica el mundo, dirigido por el lituano Kornelijus Stučkus, se ha alzado con el Premio Ciutat d’Elx al mejor cortometraje documental. En apenas cinco minutos, el documental acerca al espectador a Pedro Tomás, quien, tres años después de la erupción del volcán Cumbre Vieja en su isla natal de La Palma, explora el mundo con una mirada única y comparte con el espectador una forma muy personal de entender la realidad. Stučkus, director y guionista afincado en España, apuesta por un cine documental de observación, íntimo y cercano, en el que las historias cotidianas se convierten en un vehículo para reflexionar sobre la condición humana y nuestra forma de mirar el mundo.

El premio al mejor cortometraje de animación este año ha sido para la película El Cuerpo de Cristo, de la ilustradora y directora gallega Bea Lema. Inspirado en la premiada novela gráfica homónima de la autora, el cortometraje ofrece una aproximación delicada y profundamente humana al sufrimiento psíquico a través de un original lenguaje visual que combina el bordado y la animación. Con esta obra, Lema traslada a la pantalla una historia de carácter íntimo y familiar, confirmando su talento para abordar temas complejos desde la sensibilidad y una marcada personalidad artística.

El premio al mejor cortometraje internacional ha sido para la directora noruega Hedda Mjøen por Nåde. Escrita y dirigida por la propia Mjøen, la película plantea un intenso dilema moral cuando Guro se reencuentra con Petter, un amigo acusado recientemente de violación, y debe decidir si es capaz de seguir a su lado. La directora invita al espectador a enfrentarse a un complejo conflicto ético y emocional, cuestionando hasta dónde llegan la lealtad, la amistad y nuestras propias convicciones ante una situación tan delicada.

Premio de Ficción al mejor corto / INFORMACIÓN

Más condecoraciones

El corto Pobre Marciano, del director alicantino Alex Rey, se ha alzado con el Premio FesCurt al mejor cortometraje de la Comunidad Valenciana. Con una mezcla de humor, ternura y un toque de fantasía, el cortometraje sigue la historia de Marciano Martínez Muela, un joven marcado desde su nacimiento por un nombre poco común que solo desea encontrar a alguien con quien compartir su pasión por la música. A través de una mirada original y cercana, Álex Rey construye una historia sobre la identidad, la amistad y el azar, demostrando cómo las pequeñas historias cotidianas pueden convertirse en relatos universales.

Por su parte, el galardón Cineclub Luis Buñuel al mejor corto de autor novel ha sido para la directora catalana Arianna Giménez Beltrán por Cremada. Ambientada en pleno verano, la película sigue a María, una joven que, mientras todos disfrutan de sus vacaciones, acepta un encargo laboral que la arrastra a una sucesión de imprevistos y la conduce a una situación límite bajo un calor abrasador. Con un equilibrio entre el humor, la ironía y la tensión, Arianna Giménez Beltrán firma una ópera prima que destaca por su mirada personal, su sensibilidad y su capacidad para retratar las pequeñas crisis de la vida cotidiana.

El público también ha tenido importancia en estos galardones y el premio Hort del Xocolater, otorgado por los espectadores que han asistido a las proyecciones, ha sido para Faustino, del director Germán Mairén. En este cortometraje de 19 minutos, Faustino, un jubilado de 70 años, acude como cada día a su banco. Sin embargo, lo que parece una visita rutinaria da un giro inesperado cuando Ramón, el director de la sucursal, decide atenderlo personalmente para quitárselo de encima cuanto antes. Con una puesta en escena precisa y un inteligente equilibrio entre el humor y la emoción, Germán Mairén construye una historia cercana y llena de matices que ha conquistado al público ilicitano.

El público del Festival de Elche durante la entrega de premios. / INFORMACIÓN

Talento individual

En esta 49.ª edición, el Festival de Cine de Elche ha vuelto a reconocer el talento individual con los premios a la mejor dirección, mejor actor, mejor actriz y mejor guion. El galardón a la mejor dirección ha sido para Germán Mairén por Faustino, mientras que los premios a mejor actor y actriz han recaído en Ramón Barea Monge por su interpretación en Señuelo y en Lidia Casanova Señé por Cremada. Por su parte, la directora y guionista noruega Hedda Mjøen ha sido distinguida con el galardón al mejor guion por Nåde.

Antes de clausurar oficialmente la 49.ª edición, Luis Boyer quiso agradecer el trabajo del equipo organizador, del jurado, de las administraciones públicas, empresas patrocinadoras y colaboradores que hacen posible el certamen año tras año. Asimismo, recordó que el festival “es hoy uno de los referentes del cortometraje en España y un certamen calificador para los Premios Goya en las categorías de ficción, documental y animación”, y anunció que la Fundación Mediterráneo comenzará desde este mismo lunes los preparativos de la 50.ª edición, “un aniversario muy especial que queremos celebrar con la misma ilusión con la que hace casi medio siglo comenzó esta aventura”.

Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el 49º Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con el apoyo del Cine Club Luis Buñuel y la colaboración del Ayuntamiento de Elche, de la Diputación de Alicante y de la Generalitat Valenciana a través del IVC.