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Javier Cuartero triunfador de la primera novillada en Vinaroz

El alicantino cortó dos orejas

Javier Cuartero triunfador de la primera novillada en Vinaroz

Javier Cuartero triunfador de la primera novillada en Vinaroz / FTL

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José Germán Estela

José Germán Estela

El circuito Valenciano de Novilkadqw ya tiene su primer triunfador. El alicantino Javier Cautwro abrió la puerta Grande al cortar dos orejas, una a cada novillo.

De esta manera Cuartero pasa directamente y en primer lugar a ocupar un puesto en una de las semifinales del ciclo valenciano. Cuartero es el único novillero alicantino dentro de la presente edición.

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