Javier Cuartero triunfador de la primera novillada en Vinaroz
El alicantino cortó dos orejas
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El circuito Valenciano de Novilkadqw ya tiene su primer triunfador. El alicantino Javier Cautwro abrió la puerta Grande al cortar dos orejas, una a cada novillo.
De esta manera Cuartero pasa directamente y en primer lugar a ocupar un puesto en una de las semifinales del ciclo valenciano. Cuartero es el único novillero alicantino dentro de la presente edición.
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