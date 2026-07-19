Teatro, circo y humor toman Casa Mediterráneo con el festival FRESCA!

Casa Mediterráneo se prepara para vivir cuatro noches marcadas por las acrobacias, el teatro clásico y el humor. El festival FRESCA! afronta una de las semanas más intensas de su sexta edición con propuestas para diferentes edades y públicos. Entre el 20 y el 23 de julio, el recinto alicantino recibirá a compañías de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, además de una producción propia del Institut Valencià de Cultura (IVC).

El festival, organizado por el IVC, mantiene su programación en Casa Mediterráneo hasta el 25 de julio. Los espectáculos se reparten entre el escenario principal FRESCA! y el espacio Frescoreta!, pensado para ofrecer montajes más cercanos, familiares y accesibles.

El festival Fresca! comienza su VI edición en Alicante / INFORMACIÓN

La primera cita de la semana llegará el 20 de julio, a las 22.00 horas, con ‘Fins al cel’, de la compañía valenciana Spinish Circo. La función se celebrará en Frescoreta! y combinará acrobacias, humor y momentos de emoción.

La propuesta fue reconocida con el Premio Especial Feria de Castilla y León en ARCA, el encuentro de artes de calle celebrado en Ciudad Rodrigo, en su edición de 2025.

Lope de Vega vuelve al escenario

El teatro ocupará el escenario principal el 21 de julio, a las 22.00 horas, con ‘Los locos de Valencia’. Se trata de una producción propia del Institut Valencià de Cultura basada en una de las obras de Lope de Vega.

La representación acerca al público este clásico del Siglo de Oro desde una visión contemporánea, pero sin perder la fuerza de los personajes ni la riqueza del texto original. La historia mezcla enredos, identidades ocultas y sentimientos dentro de un hospital para personas consideradas locas, un espacio que el autor utiliza para jugar con los límites entre la razón, el amor y las apariencias.

El 22 de julio, a las 20.00 horas, Frescoreta! recibirá a Dudu Arnalot con ‘fOrat’. El conocido clown construye su espectáculo mediante el humor gestual, la improvisación y la participación directa del público. Con pocos objetos sobre el escenario, el artista crea situaciones sorprendentes en las que se mezclan la comicidad y la ternura.

La programación seguirá el 23 de julio, a las 22.00 horas, con ‘Sísifos’, de la compañía murciana UpArte. Este montaje de circo contemporáneo se inspira en el mito griego de Sísifo para hablar del esfuerzo, la resistencia y la importancia del trabajo colectivo. Las acrobacias y la exigencia física forman parte de una puesta en escena diseñada para mantener la tensión y la emoción durante toda la función.

Noticias relacionadas

Sísifos, circo de lka compañía UpArte / INFORMACIÓN

Venta de entradas, precios y descuentos

Las entradas para los espectáculos del escenario FRESCA! cuestan 24 euros, mientras que las propuestas de Frescoreta! tienen un precio único de cinco euros. Los menores de 14 años pueden acceder a las funciones principales por diez euros y los jóvenes de entre 14 y 30 años cuentan con un descuento del 50 %. También se aplican reducciones para personas jubiladas, desempleadas, estudiantes, familias numerosas y otros colectivos. Además, el Abono Refresc permite asistir a tres espectáculos del escenario principal por 36 euros.