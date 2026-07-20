"La reina brava" se alza con dos galardones en unos Premios Estruch que homenajean a Alicia Garijo

La aclamada compañía Las Niñas de Cádiz triunfa en la décima edición de los Premios Estruch del Teatro Principal de Alicante con su producción La reina brava. Esta obra, que recientemente también pudo verse en el Espai Central del Yacimiento Arqueológico de La Alcúdia de Elche, en el marco del XIV Festival de Teatro Clásico, ha sido distinguida con la llàntia a la mejor actriz principal, concedida a Alicia Rodríguez, y con la llàntia a la mejor autoría, otorgada a Ana López Segovia.

Estos premios tienen como objetivo poner en valor los espectáculos teatrales y musicales programados durante la temporada de artes escénicas del coliseo alicantino. En esta edición han sido analizados un total de 42 montajes y el jurado ha reconocido especialmente tanto la interpretación como la labor creativa de dos referentes de la escena contemporánea por esta tragicomedia inspirada en Shakespeare y en el romancero castellano. La obra relata el magnicidio de una reina tirana a manos de una madre y su hija, impulsadas por un profundo deseo de venganza.

"El rey de la farándula", mejor espectáculo de la temporada pasada en el Teatro Principal de Alicante / Javier Naval

No obstante, la llàntia al mejor espectáculo ha recaído en otra obra de corte clásica, en este caso en el montaje de Lazona Teatro El rey de la farándula, un sorprendente cabaré barroco escrito, dirigido y protagonizado por Ángel Ruiz, acompañado al piano por Bru Ferri. La propuesta entrelaza teatro, música y sátira para reflexionar sobre el arte, el poder y la condición humana en el Siglo de Oro, tomando como eje la figura de un cómico y confidente del rey Felipe IV.

La presencia de los clásicos ha marcado esta edición, en la que también se ha concedido la llàntia a la mejor interpretación de reparto al elenco de Los cuernos de Don Friolera, montaje basado en una de las obras más incisivas de Ramón María del Valle-Inclán. Esta versión, dirigida por Ainhoa Amestoy, cuenta con un reparto integrado por Roberto Enríquez, Nacho Fresneda, Armando del Río, Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero Madriñán, Miguel Cubero, José Bustos e Iballa Rodríguez.

Una mirada al esperpento de Valle-Inclán con "Los cuernos de Don Friolera" / Pablo Lorente

Marcada por la libertad creativa de Valle-Inclán, la obra ocupa un lugar central en la evolución artística del dramaturgo. En ella confluyen ecos de la tradición clásica, el teatro de títeres, la herencia del honor calderoniano y una visión deformada de la realidad que anticipa formas modernas de distanciamiento escénico y desemboca en el esperpento, una de las señas de identidad más reconocibles de su producción dramática. Este reconocimiento busca destacar la calidad coral del conjunto por encima del lucimiento individual y poner en valor la cohesión y la química de todos sus intérpretes.

Reconocimientos individuales

En cuanto a los galardones individuales, además de las ya mencionadas Alicia Rodríguez (mejor actriz principal) y Ana López Segovia (mejor autoría), el jurado de los Premios Estruch ha querido reconocer a Israel Elejalde por su papel en American Buffalo con la llàntia al mejor actor principal, la revisión del clásico teatral estadounidense de David Mamet escrito por el catalán Ignasi Vidal. Estrenada en 1975 en el Goodman Theatre de Chicago, la historia ha recibido múltiples premios y nominaciones en todo el mundo, llevándose incluso al cine en 1996.

Israel Elejalde, llàntia al mejor actor principal por su papel en "American Buffalo" / INFORMACIÓN

En el montaje dirigido por Ignasi Vidal no están Dustin Hoffman ni Dennis Franz, pero se adapta el texto con un elenco que cuenta, además de con el galardonado Israel Elejalde, con David Lorente y Miguel Nollet en ese viaje al Chicago del siglo pasado, donde el propietario de una tienda de chatarra intenta recuperar una valiosa moneda de cinco centavos del búfalo que vendió por una fracción de su valor real.

La mejor dirección de la temporada teatral 2025-2026 del Teatro Principal de Alicante ha sido la de Beatriz Jaén por Mihura, el último comediógrafo, una oda escénica al célebre dramaturgo Miguel Mihura que, concebida como una biografía sentimental y metateatral, rinde homenaje tanto al autor como, de forma más amplia, al oficio de los cómicos españoles mediante una inteligente combinación de realidad, ficción y autoficción. Además, la llàntia a la contribución a las artes escénicas de la Comunidad Valenciana ha premiado la labor de L’Om Imprebís, la compañía teatral valenciana dirigida por Santiago Sánchez.

Beatriz Jaén, mejor directora por "Mihura, el último comediógrafo" / Javier Naval

Un galardón a toda una trayectoria

Por último, la llàntia de Honor de este año ha ido a parar a Alicia Garijo por su trayectoria como gestora cultural en la provincia de Alicante y más concretamente en el Teatro Arniches en los últimos años. La que fuera directora y delegada territorial en Alicante del Institut Valencià de Cultura, decidió jubilarse como funcionaria al término del 2025 a los 64 años y desde el Teatro Principal de Alicante han querido homenajear su trayectoria en favor de las artes escénicas.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 26 de octubre en el propio coliseo alicantino. La organización asegura que será "un evento lleno de sorpresas" que conmemorará la vida y la trayectoria del director teatral José Estruch y contará con la asistencia de varios de los galardonados, como ha venido siendo habitual en sus otras ediciones.

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La gestora cultural alicantina Alicia Garijo / Rafa Arjones

Los encargados de debatir y seleccionar a los galardonados han sido Mila García, actriz; Marc Llorente, crítico teatral de INFORMACIÓN; Manuel Palomar, gestor cultural; Diego Juan, actor; Juana María Balsalobre, doctora en Historia y crítica de arte; Rosa Mª Monzó, exdirectora de la Biblioteca Gabriel Miró; Iván Jiménez, director, actor, autor y pedagogo teatral; Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura de la Universidad de Alicante; Antonio Díez Mediavilla, catedrático de EU de Didáctica de la Literatura de la Universidad de Alicante; Antonio Sempere, periodista, escritor y crítico cinematográfico en INFORMACIÓN; y María Dolores Padilla, subdirectora del Teatro Principal de Alicante.