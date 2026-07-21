El director Francisco Maestre dirigirá a una orquesta en Palermo acompañado por jóvenes músicos becados de Alicante

El director de orquesta alicantino Francisco Maestre será el encargado de inaugurar y clausurar el Festival Internacional Palermo Classica con dos recitales de naturaleza muy distinta junto a la Palermo Classica Symphony Orchestra. El primero, programado para el próximo 25 de julio, ofrecerá un programa integrado por obras de Emerson, Musorgski y Rajmáninov.

La primera parte estará dedicada a la interpretación de Una noche en el Monte Pelado, el célebre poema sinfónico del compositor ruso Modest Músorgski. A continuación, el público podrá escuchar el Concierto para piano n.º 1 de Keith Emerson, una obra de música clásica contemporánea estructurada en tres movimientos.

La segunda parte del recital estará marcada por una propuesta más clásica con la interpretación del Concierto para piano n.º 2 en do menor de Serguéi Rajmáninov, una de las composiciones más emblemáticas del repertorio romántico. Escrita entre 1900 y 1901, la obra destaca por su intenso lirismo, la riqueza de sus melodías y la extraordinaria exigencia técnica que plantea al piano solista. Ese desafío será asumido por la pianista estadounidense de origen chino Rexa Han.

Más allá de su participación artística en Palermo Classica, un festival al que acude de forma habitual desde 2014, salvo contadas excepciones, la presencia de Francisco Maestre en el certamen tendrá también una dimensión formativa. El director aprovechará esta oportunidad para facilitar que dos integrantes de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) participen como músicos becados junto a profesionales de primer nivel en la interpretación de un repertorio de gran complejidad.

Para este primer concierto, los seleccionados serán los violinistas Javier Marcos y Ángel Marín de la Casa. Maestre explica a INFORMACIÓN que "es un orgullo darles esa visión profesional con una oportunidad que no tienen en el conservatorio". Además, esta no será la única ocasión en la que jóvenes integrantes de la OJPA podrán beneficiarse de estas becas. Con vistas al concierto de clausura del Festival Internacional Palermo Classica, previsto para el próximo 12 de septiembre, el director trabaja ya en la incorporación de "tres o cuatro músicos" más. Dicho recital estará protagonizado por A Night at the Opera (Verdi 125), una propuesta sinfónica concebida como homenaje al compositor italiano con motivo del 125 aniversario de su fallecimiento.

Francisco Maestre, durante un recital, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

Respecto al proceso de selección de los becados, Maestre explica que existen dos criterios fundamentales. "Primero hay que ver las necesidades del festival, dependiendo de qué instrumento hace falta reforzar para la interpretación del programa. Y segundo, intentamos dar oportunidades a todos para que no haya un músico que repita las salidas", señala. Todo ello se realiza teniendo en cuenta el nivel de exigencia de las obras programadas, lo que hace necesario recurrir a intérpretes con una sólida formación y experiencia. Según explica el director, suelen ser músicos con estudios superiores, "veteranos que pueden hacer frente a un programa de estas características".

El concierto de clausura contará con un destacado programa centrado en la figura de Giuseppe Verdi y reunirá a la soprano Maria Novella Malfatti, el tenor Giulio Giuseppe Pelligra, el barítono Alexey Bogdanchikov y el Coro Cantate Omnes, bajo la dirección de Gianfranco Giordano. Todos ellos actuarán junto a la Palermo Classica Symphony Orchestra, dirigida por Francisco Maestre. "Hay que cuidar a nuestros músicos y darles oportunidades como estas", subraya el director alicantino.

Dar oportunidades a los jóvenes

Maestre define esta experiencia como una oportunidad equiparable a unas prácticas profesionales al término de la formación académica. El director destaca el nivel de los integrantes de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante y considera que estas becas contribuyen a fortalecer la motivación de las nuevas generaciones. "Consiguen que los más pequeños se motiven viendo que los mayores logran subirse a un escenario con músicos respetados en todo el mundo", afirma. Asimismo, considera que "los políticos y gestores deberían ver el esfuerzo que hacemos quienes estamos en activo trabajando por nuestros jóvenes".

El director de la OJPA, Francisco Maestre, durante un recital / INFORMACIÓN

Recientemente, la OJPA, compuesta por más de 80 músicos de entre 7 y 25 años, obtuvo el primer premio con la distinción Outstanding Success en el Festival Internacional Summa Cum Laude de Viena. Sin embargo, Maestre recuerda que el logro se produjo en unas condiciones que califica de "pésimas": un desplazamiento de 40 horas en autobús, ensayos en turnos partidos y en espacios sin aire acondicionado, además de un viaje sufragado en su totalidad por las familias de los propios músicos. "Hubo unos diez músicos que no pudieron viajar por falta de dinero y a mí se me parte el corazón", lamenta.

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La consecución de este reconocimiento motivó felicitaciones institucionales por parte del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca; del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; de diversos alcaldes de municipios como La Nucía, Aigües, Benimantell o El Campello; así como del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que quiso reconocer especialmente el papel de los integrantes de la OJPA procedentes de su comunidad autónoma. No obstante, Francisco Maestre considera que el respaldo debe ir más allá de los reconocimientos simbólicos. "Necesitamos más que una carta para poder competir y desarrollar nuestro trabajo en mejores condiciones", concluye.