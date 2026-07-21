"Debajo del tobogán": el disco del cantante alicantino Dani Santoyo que recorre el amor por todas sus etapas

"Todo se te complica a medida que más te importa", dice Santoyo. Esto se puede ver muy reflejado en el amor y lo que el cantante Dani Santoyo califica como "los tres amores". Y es que no sientes igual un amor de la infancia, un amor adolescente y uno adulto, no sientes igual un beso al salir del trabajo que el que das Debajo del tobogán. Así se llama el primer álbum del artista alicantino que cuenta y canta el desarrollo personal desde una mirada romántica.

Un álbum de 16 canciones sobre el desarrollo personal / INFORMACION

Debajo del tobogán suena a indie y a pop-rock, además, quienes lo han podido escuchar dicen que les lleva a los 2000 o, incluso, a los 80. El disco tiene un perfecto hilo conductor que recorre el amor por todas sus etapas y que, a partir de la décima canción, da un giro hacia lo adulto, hacia el tercer amor. A pesar de lo que muchos puedan pensar sobre esta romántica temática, se trata de un disco alegre y lleno de energía, "también hay alguna balada más sentimental, pero siempre se deja ver el mensaje positivo", cuenta el artista.

La primera canción es la que da nombre al disco, aquí el alicantino transporta a sus oyentes a un primer amor que no se tira al vacío de quererse por instinto. El álbum continúa con un amor de campamento descrito en la canción Historias de miedo y que va creciendo hasta la última, Si me pilla besándote. "Si escuchas la primera y la última, ya puedes ver todo el desarrollo sin escuchar las demás, la primera canción te lo presenta y la última lo cierra", confiesa Santoyo. En las primeras letras del álbum se escucha a un chico indeciso que confronta con la madurez aprendida del protagonista que cierra el disco.

Videoclip de Santoyo grabado en Alicante / INFORMACION

Un ingeniero que escribe canciones

Dani es un chico de 24 años que estudió ingeniería multimedia y que, al acabar sus prácticas, decidió comenzar en algo que estaba llamando a su puerta con cada vez más fuerza, la música. Hace poco más de seis años, Santoyo tomó la decisión de viajar a Madrid con un amigo que empezó a especializarse en la producción. A pesar de la idea de que en la capital es donde nacen las oportunidades, la tranquilidad de la terreta trajo a Dani de vuelta. Fue en este regreso cuando el artista decidió comprarse un micro y comenzar su carrera en solitario aun sabiendo que quizá sería más lento.

Autoproducirse no es fácil, por ello, Dani ha optado por contactar con productores que tenían sus bases en internet, darles forma de manera autodidacta y dedicarse a las letras al 100%. Fue después de la pandemia cuando todo comenzó a coger otro rumbo, Dani empezó a tocar el piano y se dio cuenta de que quizá no solo servía para hacer letras. Aunque Santoyo se cerciorara a una edad más adulta de su talento, la portada del álbum daba pistas de lo que estaba por venir.

Portada del adelanto lanzado en mayo / INFORMACION

A pesar de que Santoyo asegura no buscar inspiración de forma forzada en otros artistas, confiesa que es con Walls con quien se puede sentir más identificado. "Yo también empecé haciendo batallas y ahora hago más pop-rock", cuenta el artista. Dani aún no ha tenido la oportunidad de subirse a un escenario, pues asegura estar centrado en hacer canciones y tiene mucho respeto hacia esa idea de pisar las tablas, pues requiere de mucho trabajo poder ofrecer un buen concierto en directo.

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"Lo que más me llena como artista es que la gente escuche la historia que hay detrás del disco, se quede con frases, que entiendan los dobles sentidos..." afirma Santoyo. Aunque la idea del escenario no la tenga muy presente actualmente, Dani sueña con poder dedicarse a esto y sabe lo que conlleva. Este lanzamiento ha hecho que el cantante muestre su propuesta como artista, comience a formalizarse y, por ende, cobre importancia. Como dice el cantante "todo se complica a medida que más te importa" y, Debajo del tobogán parece ser el primer álbum de muchos, por lo que el ingeniero que escribe canciones puede que sea pronto un cantante que, además, es ingeniero.