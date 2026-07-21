'Mi vida en la carretera', de Gloria Steinem: un libro a través de la vida nómada de la periodista que se infiltró como falsa «conejita» Playboy

"Cuando la gente me pregunta cómo es que conservo la esperanza y la energía después de tantos años, siempre respondo lo mismo: Porque viajo. Durante más de cuarenta años, he pasado la mitad del tiempo en la carretera.", señala Steinem al comienzo del libro. Es este un 'roadbook' en el que, a través de su propia biografía, la periodista y activista política feminista Gloria Steinem, narra cómo se gestó el germen reivindicativo en su vida y cómo acabó liderando la segunda ola del feminismo en Estados Unidos. A través de sus páginas, la activista nacida en el Toledo estadounidense (ubicado en el estado de Ohio) en 1934, explica a través de sus vivencias cómo fueron sus primeros trabajos como periodista en los setenta, con los que comenzó a alcanzar notoriedad a través de reportajes políticos y sociales.

Steinem se graduó en 1956 en el Smith College, la misma universidad para mujeres en la que Sylvia Plath había terminado sus estudios solo un año antes.

Desmontando el relato

Quizá sea uno de los episodios más sonados de su vida: En 1963, Steinem trabajó de incógnito como «conejita» en el Playboy Club de Nueva York para denunciar las malas condiciones laborales, el acoso y el control ejercido sobre las mujeres que explotaban. El resultado fue el reportaje “A Bunny’s Tale”, publicado originalmente en la revista Show. Steinem pasó a ser una pluma aliada para las mujeres que necesitaban contar su historia, así como un problema mayor para aquellos hombres que preferían que el machismo no saliera a la luz. Hugh Hefner había construido y vendido el relato de que sus "conejitas" llevaban una vida glamurosa, que eran mujeres modernas y libres que elegían ese estilo de vida: la investigación de Gloria desmontó el relato. Desde la incómoda indumentaria, que provocaba problemas en la respiración y heridas o lesiones en los pies hasta las férreas normas de conducta y castigos, sin contar el salario... las populares "conejitas" eran mujeres explotadas, humilladas y cosificadas.

Portada de Mi vida en la carretera, de Gloria Steinem / Alpha Decay

Steinem fue, además, una de las fundadoras de las revistas New York y Ms., esta última convertida desde los años setenta en una publicación fundamental para el feminismo estadounidense. También participó en la creación del National Women’s Political Caucus y de otras organizaciones destinadas a impulsar la presencia de las mujeres en la política, los medios de comunicación y la vida pública. Entre decenas de galardones, Steinem cuenta con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que le fue otorgado en el año 2021.

Una vida sobre ruedas

Gloria vivió una infancia en una autocaravana, recorriendo Estados Unidos y otros países: según la propia autora, no tener una casa fija de niña marcaría su forma de ser a lo largo de su vida. Su padre era un vendedor ambulante de antigüedades y cada año llevaba a su familia de un lugar a otro en busca de trabajo, así que las aventuras nunca se acababan. De hecho, Steinem no se encerró nunca en una redacción, y esto se refleja en Mi vida en la carretera, publicado originalmente en inglés en 2015 y editado en castellano por Alpha Decay en 2016. Su infancia y juventud sobre ruedas enseñaron a Steinem que madurar no significa siempre asentarse.

Mi vida en la carretera no es una autobiografía al uso, tratando el relato como una serie de datos personales ordenados cronológicamente para perfilar un retrato del personaje. Las experiencias, los viajes, amigos y conocidos, estudios, protestas y reivindicaciones y, sobre todo, los avances sociales conquistados por el movimiento feminista, son ejes de la obra.

La periodista y escritora Gloria Steinem durante una conferencia. / JEON HEON-KYUN

Esta biografía sobre ruedas permite una lectura interrumpida entre baño, charlas y comentarios y cañas. Sus capítulos permiten pausas, aunque sus ideas siguen acompañando a los lectores: la importancia de salir del círculo propio, de no dejar de moverse y de escuchar historias ajenas por el camino son lecciones clave de Steinem que nos recuerda, a través de su vida, que ningún cambio colectivo y social se consigue a solas.