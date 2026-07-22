Libros piscineros (V)
'Carrie', de Stephen King: una lección de telequinesis para quienes disfrutan humillando
Publicada en 1974, fue la primera hora del autor de 'El resplandor' (1977) 'It' (1986) o Misery (1987) que vio la luz
Hay libros que refrescan y otros que convierten en verano en un enganche indefinido sobre la toalla. La primera novela publicada de Stephen King en 1974, Carrie, pertenece a este segundo grupo. Bajo su apariencia de historia sobrenatural y de terror, King hizo lo suyo con un debut demoledor: denuncia la crueldad del bullying en un instituto, la violencia religiosa dentro de la familia y la soledad de una joven adolescente, víctima críticas, miradas y dardos en cada uno de los ambientes a los que se enfrenta.
El ritmo rápido y trepidante de Stephen King se suman a la brevedad de esta obra para inquietarte aunque lo leas a pleno sol.
Carrie White, un personaje mítico
La protagonista de la primera novela de King es, sin duda ya, un personaje mítico: símbolo de aquello que denuncia. En la novela, King contruye la historia mediante una combinación de narración, informes, noticias de periódicos y testimonios que anticipan el final. Ya no se trata de averiguar qué sucederá en la siguiente página sino en comprender cómo se ha llegado hasta ahí.
La adolescencia herida, la violencia colectiva, los espacios normativos donde ocurren cosas que no deberían normalizarse, y la figura del monstruo encarnada en la víctima (algo "frankensteinano", en parte) convierten Carrie White en un personaje con el que todos empatizan. A poco que el lector tenga corazón, se mantiene durantet la lectura la sensación de que hay que dar una patada a los matones de instituto.
Lo que la película cambió: arquitectura, menos 'gore'...
La adaptación cinematográfica quiso conservar el ritmo de Carrie sacrificando la estructura. La película llegó en 1976 bajo la dirección de Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek y Piper Laurie. En la película se conserva el núcleo duro de la historia, pero se sustituye la estructura fragmentaria del libro -construida mediante los trabajos periodísticos, informes y testimonios citados anteriormente- por una narración lineal y visual, que concentra toda la tensión en baile de graduación.
Si bien De Palma suavizó bastante el gore y destrucción provocadas por Carrie, convirtió el relato en un fenómeno y una de las películas de terror adolescente más influyentes de todos los tiempos. El montaje en pantalla dividida y las secuencias a cámara lenta son algunos de los detalles que más impactaron a nivel visual. Además, Spacek y Laurie recibieron nominaciones al Óscar por sus interpretaciones.
Autor: Stephen King
Editorial: Debolsillo
Número de páginas: 256
Año de publicación original: 1974
Año de la edición consultada: 2020
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