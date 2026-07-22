Conoce Ágora 26, el nuevo ciclo de conciertos de El Campello para este verano

Tres conciertos al aire libre en el recinto de la Casa de Cultura de El Campello. La concejalía que dirige Dorian Gomis ha preparado varias actuaciones programadas para el fin de semana del 30 y 31 de julio y 1 de agosto donde, bajo el nombre de Ágora 26, ofrecerá los recitales de Los saxos del averno, Cantes malditos y Lorena Álvarez. Los tres conciertos arrancarán a las 22 horas y las entradas están a la venta en el portal https://cultcampello.janto.es.

La programación arranca el 30 de julio con Los saxos del averno, un grupo considerado uno de los buques insignia de la música negra en España. Desde su debut con Roasted Sinner, del que se hizo eco la emisora británica BBC en su legendario programa The Craig Charles Funk and Soul Show, han cosechado un alud de buenas críticas, premios y la fama de sus incendiarios directos no ha parado de crecer.

El cantaor Antonio Fernández y el guitarrista Pedro de Dios (Guadalupe Plata) forman Cantes malditos / INFORMACIÓN

Parten del rock and roll de los años 50 para crear canciones originales que agarran de la pechera y ponen a bailar al oyente. Sus letras cuentan historias crudas, dibujan personajes dignos de la mejor novela negra y derrochan un afilado sentido del humor. En cuanto a su directo, es intenso, físico y festivo, de esos que no se cuentan: se bailan. Un sonido y un camino con una identidad propia: saxos, fuego y mucho groove, música pensada para el cuerpo, no para la vitrina.

Al día siguiente, el 31 de julio, será el turno de Cantes malditos. El cantaor Antonio Fernández y el guitarrista Pedro de Dios (Guadalupe Plata) unen los cantes ancestrales con el blues subterráneo en un disco emocionante que abre la puerta a algo distinto. Respecto a los integrantes, mientras el cantaor ha demostrado un conocimiento extenso del cante que interpreta, al guitarrista le concedieron en 2013 el Premio Ojo Crítico que otorga Radio Nacional de España en la categoría de Música Moderna.

Lorena Álvarez es la encagade de cerrar el ciclo Ágora 26 en El Campello / INFORMACIÓN

El ciclo lo cerrará, el sábado 1 de agosto, la cantante asturiana Lorena Álvarez. Vinculada durante años al mundo de la pintura, a partir de 2010 decide comenzar a componer música que comparte entre amigos y familiares. Animada por el éxito de esta, termina publicando en 2012 su primera colección de canciones bajo el título La cinta con el sello Sones en formato casete, regalando con el álbum un walkman de bajo coste para que cualquiera pudiera escucharlo.

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Su influencia principal es el grupo Vainica Doble, aunque en su síntesis de indie pop y música tradicional ella misma reconoce el ascendente de Violeta Parra, Leonard Cohen y Patti Smith. Además de las composiciones, es autora de los diseños de sus discos, así como de las ilustraciones que aparecen en ellas, mostrando en las entrevistas que tiene relevante implicación y cuidado en este aspecto de la publicación de su obra.