La Biblioteca Azorín de Alicante expone las carpetas olvidadas del homenaje a Miguel Hernández en 1976

Si hablamos de los mayores exponentes de la cultura en la provincia de Alicante hay un nombre que no puede faltar, es el de Miguel Hernández. La Biblioteca Pública Azorín ha dado otra mirada a las obras y legado del poeta y estrena exposición dentro del ciclo La joia del mes, un proyecto que presenta cada mes uno de los tesoros bibliográficos que alberga el edificio.

En mayo de 1976 toda representación cultural era, a su vez, un acto de reivindicación política. Esa primavera, artistas, escritores y cantantes de la época, utilizaron la figura de Miguel Hernández como símbolo para pedir libertad, amnistía, democracia y cultura popular en toda España. Es aquí donde nace el Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández, ahora se cumplen 50 años de estos actos y la Biblioteca Azorín lo celebra con su nueva exposición.

Entrada de la Biblioteca Azorín de Alicante / INFORMACION

Obras expuestas

Para que el homenaje de 1976 se pudiera llevar a cabo, escritores y artistas como Manuel Boix, Buero Vallejo o Eduardo Naranjo donaron serigrafías para poder sufragar todos los gastos que conllevaba este evento, es lo que ahora podemos encontrar en la Biblioteca Pública Azorín. Se trata de tres carpetas con 18 serigrafías creadas por los artistas más punteros de la época, en cada una de estas carpetas aparecía como portada una lámina impresa con poemas de Miguel Hernández como Vientos del pueblo me llevan o Sentado sobre los muertos.

Poema "Sentado sobre los muertos" de Miguel Hernández / INFORMACION

Además de las serigrafías, podemos encontrar en la sala numerosas cartas de adhesión, programas, folletos de mano, permisos, solicitudes o notas de prensa de la época, incluso de este mismo diario, que dejaban ver la relevancia del evento. Estos actos estuvieron marcados por la represión, pues la reciente muerte de Franco hacía que España atravesara un proceso de transición en el que la cultura no era popular, sino que aún luchaba por quitarse la etiqueta de "establecida".

Recorte del INFORMACION haciendo eco del homenaje / INFORMACION

La biblioteca se encuentra justo delante de la Playa del Postiguet de Alicante, la sala de exposición goza de un gran ventanal con vistas a esta misma, pero ahora te transporta a 1976. Estos cristales se encuentran tapados con una lona que expone uno de los eventos del homenaje realizados en esta playa, pero en la primavera del 76. En estas imágenes se puede observar a un gran grupo de personas reunidas a orillas del Mediterráneo y, a su vez, a lo que entonces se llamaba "Los grises", a punto de interrumpir este evento. "Quisimos enmarcar eso y hacer ver que la cultura cambió para otros conceptos más abiertos al pueblo, que no era tan represiva ni tan encajonada en la institución", cuenta Vicent Muñoz, técnico de la exposición.

Mural al final de la sala que cubre las ventanas con vistas a la Playa del Postiguet / INFORMACION

Hallazgo de las carpetas y documentación

No solo el Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández cumple 50 años, sino que la Biblioteca Pública Azorín también acababa de abrir sus puertas en 1976. Gracias a la apertura de este nuevo espacio, el Club de Amigos de la UNESCO vio en este local un lugar perfecto para almacenar todas estas carpetas llenas de serigrafías y folletos. A pesar de estar perfectamente localizados y almacenados, no fue hasta hace dos años que la biblioteca los catalogó y digitalizó para posteriormente realizar esta exposición. Además, Vicent Muñoz cuenta que mucha de la documentación ha sido cedida por el Archivo de la Democracia y la Fundación Miguel Hernández.

Próximas exposiciones

Vicent Muñoz asegura que con la gran cantidad de tesoros que guarda el achivo de esta biblioteca, faltan vidas para poder darles a todos su lugar y exponer su valor al público. No obstante, parece que hay algo que va a salir pronto a la luz. Se trata de un manuscrito de Aureliano Ibarra sobre el hallazgo de la Dama de Elche. Esto un documento histórico único datado en el siglo XIX con la crónica original y fotografías de la época.

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Documentación cedida por la Fundación Miguel Hernández / INFORMACION

Por el momento, la Biblioteca Pública Azorín de Alicante cuenta con la muestra 50 aniversario Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández que se podrá visitar hasta el 4 de septiembre. Una exposición que pone en valor una época que fue clave para el desarrollo cultural y político de lo que es ahora la democracia en España.